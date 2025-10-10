Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандата: "Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення". ВIДЕО
Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол заявила, що не планує повертатися до парламенту і продовжить службу в Збройних силах України.
Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні Центральна виборча комісія продовжила для Чорновол на рік термін подання документів для реєстрації народною депутаткою. Вона пояснила, що сама звернулася до ЦВК із проханням надати відстрочку, оскільки хоче залишатися на фронті.
"Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з прийнятим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань, від Верховного головнокомандувача я ще не отримала… Ну, зрештою я лише командир взводу", - написала військова.
Чорновол також подякувала ЦВК за "державницьку позицію" і засудила тих, хто, за її словами, "ухиляється від служби, прикриваючись політичними гаслами". Вона наголосила, що своїм прикладом прагне показати - обирає не парламент, а армію.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.
