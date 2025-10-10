УКР
3 519 44

Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандата: "Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення". ВIДЕО

Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол заявила, що не планує повертатися до парламенту і продовжить службу в Збройних силах України.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні Центральна виборча комісія продовжила для Чорновол на рік термін подання документів для реєстрації народною депутаткою. Вона пояснила, що сама звернулася до ЦВК із проханням надати відстрочку, оскільки хоче залишатися на фронті.

"Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з прийнятим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань, від Верховного головнокомандувача я ще не отримала… Ну, зрештою я лише командир взводу", - написала військова.

Чорновол також подякувала ЦВК за "державницьку позицію" і засудила тих, хто, за її словами, "ухиляється від служби, прикриваючись політичними гаслами". Вона наголосила, що своїм прикладом прагне показати - обирає не парламент, а армію.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

депутат (1811) служба (35) Чорновол Тетяна (259)
Топ коментарі
+50
Честь, повага і любов Тетяні Чорновол.🫡❤️‍🔥🫂
10.10.2025 11:35 Відповісти
10.10.2025 11:35 Відповісти
+44
Уявили, щоб Коля Котлєта, бужанський чи Юзік відмовилися від мандату і пішли на фронт?
10.10.2025 11:38 Відповісти
10.10.2025 11:38 Відповісти
+27
Тетяна на фронті, а бугай єрмак шкодить у тилу!
10.10.2025 11:39 Відповісти
10.10.2025 11:39 Відповісти
Вова *********, ось тобі приклад від жінки для наслідування. Залиши ти , Вова, це президентсво, яке вже тебе тяготить, йди на ТЦК, бери в руки автомат і на передову до Тетяни Чорновол. Щоб тобі не тикали, що ти чотирикраптний ухилянт. Вова, будь мужчиною!
10.10.2025 12:10 Відповісти
10.10.2025 12:10 Відповісти
Пам'ятаю як її хейтили у 14 році за дії на Майдані. Але вона залишилась вірною та послідовною захисницею України.
10.10.2025 12:57 Відповісти
10.10.2025 12:57 Відповісти
Особисто з нею знайомий.Йшли разом на Межигір'я.Там беркутів було як мух,нас було осіб 30.Вона дійсно безбашенна,не боїться нічого.
10.10.2025 13:04 Відповісти
10.10.2025 13:04 Відповісти
Зебіли знову скажуть, що вона божевільна. Хіба в їх системі світоглядних координат це може сприйматись інакше?
10.10.2025 13:14 Відповісти
10.10.2025 13:14 Відповісти
100%.Я на війні був 16 місяців і знаю як це важко.Морально і фізично.А Тетяна з перших днів,скоро 4 роки.Мала право вже бути в Києві і не скористалась.Вражаюча сила волі.
10.10.2025 13:22 Відповісти
10.10.2025 13:22 Відповісти
Бо це представниця "Європейської солідарності", а не якась там "корабельна сосна" зі "слуг урода".
П.С. А що, Коля Каклєта хіба не на фронті? Я ж бачив фотки...

10.10.2025 11:56 Відповісти
10.10.2025 11:56 Відповісти
Це він на південному фланзі оборони?
10.10.2025 13:00 Відповісти
10.10.2025 13:00 Відповісти
Достойне рішення.
10.10.2025 11:46 Відповісти
10.10.2025 11:46 Відповісти
Тетяно, бережи себе, ти потрібна Україні!!!
10.10.2025 11:46 Відповісти
10.10.2025 11:46 Відповісти
Респект!
10.10.2025 11:46 Відповісти
10.10.2025 11:46 Відповісти
..ну якщо опозиція гімно.... то як Ви назвете зелених? Чи є назва підходяща?
10.10.2025 12:15 Відповісти
10.10.2025 12:15 Відповісти
Для них зелені - то цвіт нації. Їхньої.
10.10.2025 13:02 Відповісти
10.10.2025 13:02 Відповісти
І що тепер робити заброньованим лайнометам-хвойдам ОПи? 😯
Вони вже стояли на низькому старті, щоб почати лити лайно на Тетяну, яка б пішла у Верховну Раду, щоб наглядати там за зеленоригами.
"Кинула своїх побратимів заради теплого крісла в Раді!!!".
10.10.2025 11:58 Відповісти
10.10.2025 11:58 Відповісти
Безмозглу\та що депутатка\ забери з собою.
10.10.2025 12:04 Відповісти
10.10.2025 12:04 Відповісти
В ЗСУ люди потрібні звичайно.Але розумововідсталих туди не беруть.У неї IQ мінусовий,а там зброя.
10.10.2025 13:08 Відповісти
10.10.2025 13:08 Відповісти
Честь маю,пані Тетяно.
10.10.2025 12:05 Відповісти
10.10.2025 12:05 Відповісти
Повага. В тераріумі важко знаходитись нормальній людині.
10.10.2025 12:09 Відповісти
10.10.2025 12:09 Відповісти
достойний вчинок достойної людини.... не уявляю, щоб Тетяна вчинила інакше...
10.10.2025 12:10 Відповісти
10.10.2025 12:10 Відповісти
Татьяна Черновол має більше мужності, ніж...
10.10.2025 12:10 Відповісти
10.10.2025 12:10 Відповісти
Чорноволи воюють, Безуглі керують...
10.10.2025 12:21 Відповісти
10.10.2025 12:21 Відповісти
"БЕЗМОЗГУ" .яка дві години всіма частинами тіла стукала в двері у ВЗРаді .не розуміючи, тупе й "безмозге" .що коли не відкривають.то Ти там накуй даром не потрібна.як і її протиже веніславського теж відправити із лопатами,для виконання робіт .по копанню окопів для захисників України...
10.10.2025 13:00 Відповісти
10.10.2025 13:00 Відповісти
Обирали клоунів - отримали цирк. Це ніфіга не смішна подія. Якщо в неї офіційно був допуск приймати участь в тому засіданні, то якого фіга її не пустили? Якшо всі будуть класти буя на регламент, то шо з того вийде? Завтра Єрмак закриється в себе в кабінеті і буде сам всі комітети проводити, а хто не достукався, той і не приймає участі. Так виходить?
10.10.2025 13:17 Відповісти
10.10.2025 13:17 Відповісти
Якшо всі будуть класти буя на регламент, то шо з того вийде? якщо допускати зрадників,на котрих вказуєш, як "іже с німі" до засіданнь ,на котрих розглядаються національні інтереси України і її народу , то в скорім часі Україна буде губернією .а чи то округом 3,14дерації....без так виходить ..
10.10.2025 13:23 Відповісти
10.10.2025 13:23 Відповісти
Додатковий нюанс, за який посестричка Тетяна не сказала - до вас, цивільних, повертатися - частково огидно (а в ВР то взагалі треш), частково ми не схожі на вас, нам нема за що з вами розмовляти.
Наше життя тут. Серед своїх. На війні.
10.10.2025 12:21 Відповісти
10.10.2025 12:21 Відповісти
Рано чи пізно повертатися прийдеться. І з таким настроєм це буде не дуже радісна подія для обох сторін.
10.10.2025 13:19 Відповісти
10.10.2025 13:19 Відповісти
Хороший математик не завжди хороший сантехнік.
10.10.2025 12:34 Відповісти
10.10.2025 12:34 Відповісти
Дуже неправильно, зараз у ВР дефіцит паиріотів
10.10.2025 12:32 Відповісти
10.10.2025 12:32 Відповісти
ваша правда. але вчинок Тетяни Чорновіл заслуговує поваги до Жінки з Великої Літери.
10.10.2025 12:48 Відповісти
10.10.2025 12:48 Відповісти
Жінка з Великої Літери.
10.10.2025 12:40 Відповісти
10.10.2025 12:40 Відповісти
От дурепа! А могла б "вибрати батальйон Юзіка". Здобула б собі славу і повагу, як один хоробрий до незламності парень з одного народу... Ну, що ж, усі розумні зараз в шобл партії Слуга уро, тобто, народа, а таким, як Тетяна серед розумних не місце, нехай собі воює, хоч там з неї користі ніякої, усі ж у всьому світі знають, що перемоги й потужні досягнення на війні - то завдяки й тільки, без винятків, генію нашого лідора і отца нації. А такі, як Тетяна - то так, для масовки, вдома не сидиться.
10.10.2025 13:00 Відповісти
10.10.2025 13:00 Відповісти
неймовірно! честь і повага
10.10.2025 13:08 Відповісти
10.10.2025 13:08 Відповісти
Якась вона опухша...
10.10.2025 13:09 Відповісти
10.10.2025 13:09 Відповісти
Неопухші ті, що "воюють" в ефірах Марафону і живуть не в бліндажах і закинутих, напіврозвалених хатах біля лінії фронту.
10.10.2025 13:24 Відповісти
10.10.2025 13:24 Відповісти
неправильно
тепер її місце займе якийс
при- слуга єрмака
10.10.2025 13:10 Відповісти
10.10.2025 13:10 Відповісти
Ні. На це місце зайде депутат від партії ЄС.
10.10.2025 13:25 Відповісти
10.10.2025 13:25 Відповісти
Танюша ты гордость Украины ❤️💯👍
10.10.2025 13:15 Відповісти
10.10.2025 13:15 Відповісти
 
 