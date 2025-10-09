УКР
Новини Чорновол- народна депутатка
Через службу в ЗСУ Тетяні Чорновол ЦВК подовжила термін подання документів для реєстрації народною депутаткою

Тетяна Чорновол

Центральна виборча комісія продовжила на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ЦВК у Facebook.

18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

"Проте 6 жовтня до Комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, та з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України", - повідомили в ЦВК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол. ВIДЕО

Зазначається, що ЦВК відповідно до законодавства України визнала зазначені в заяві причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Також читайте: Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки

депутат (1810) ЦВК (1179) Чорновол Тетяна (256)
Ну з Тетяною все зрозуміло, честь і хвала їй за службу в ЗСУ. А де зараз знаходиться л'ЙОтчиця-письменниця бувша нардепка Над'Єжда?
09.10.2025 16:40 Відповісти
Заместитель командира по морально-психологической защите("замполит"), не совсем командир роты).
09.10.2025 16:58 Відповісти
Хтось пояснить, як можна служити в ЗСУ і працювати в парламенті, опрацьовувати, приймати , вносити правки в законопроєкти?
09.10.2025 16:45 Відповісти
Шкода. Значить поки що у ВР буде одна безумна, це Мар'яна.
09.10.2025 16:48 Відповісти
да, марьянку бы хорошо дополнила татьянка
09.10.2025 16:55 Відповісти
09.10.2025 17:02 Відповісти
 
 