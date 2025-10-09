Через службу в ЗСУ Тетяні Чорновол ЦВК подовжила термін подання документів для реєстрації народною депутаткою
Центральна виборча комісія продовжила на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ЦВК у Facebook.
18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
"Проте 6 жовтня до Комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, та з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Cилах безпеки і оборони України", - повідомили в ЦВК.
Зазначається, що ЦВК відповідно до законодавства України визнала зазначені в заяві причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.
