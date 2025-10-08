САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол. ВIДЕО

Самохідна артилерійська установка "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках Міністерства оборони всього лише 5%.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол

Військова зауважила, що останнім часом фіксуються випадки, коли САУ "Богдана" не влучає в ціль.

"Раніше, коли стріляли "Богдани" ми пілоти FPV заздрили...Забіг, наприклад ворог у міцну споруду, нам і рідіогоризонт не той, і РЕБ нас валить, і вікна там закриті і БК наше легке, нічого з будинком зробити не можемо...А тут чуємо вихід, "Богдана" стріляє, пару великих бадабумів, як білці в око і все - справу зроблено. Однак останім часом чомусь все стало навпаки. "Богдани" стріляють і вперто не попадають. Ось, наприклад, на відео споруда куди забігло 6 орків. Поки ми готували на виліт FPV з великим фугасом ціль обстрілювала "Богдана". Потім ми ще довго летіли - "Богдана" продовжувала стріляти і не попадати. Одне добре: її робота оркам не давала з будівлі вискочити. А потім прилетіли ми... Результат на відео", - пише Чорновол.

Як зазначила Чорновол, виявляється, що найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км.

"Дзвоню, акушеру "Богдани", хвалюся: "Взули ми твою Богдану, і взагалі це не перший раз, що з твоїми дівчатками "Богданками" не так?". "Ех, -каже він, - це все снаряди". Виявляється "Богдана", найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для "Богдани" на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий", - заявила офіцерка ЗСУ.

Однак, вона зазначила, що "максимальна" дальність, це не робоча дальність, вона не прицільна.

"Захожу у Вікіпендію читаю, що відхилення від цілі у М107 на максимальці більше 100 метрів. Найкраще такими снарядами стріляти лише на 10 км-12 км. Отож, стає зрозуміло чому "Богдани" не попадають. Зокрема, не попали в ту ціль, що на відео. Від нас ФПВішників вона була на відстані 14 км. А ми ж на самому краю позицію обладнали, щоб далі доставати, наша позиція під землею і в бетоні, отож нам нормально", - пише Чорновол.

Вона наголосила, що це абсолютно ненормально, коли в "кіл-зону" змушена заїжджати і стріляти під відкритим небом велика САУ, оскільки вона одразу стає "жирною ціллю" для ворога.

"Всі ворожі FPV тоді намагаються догнати її. Це справжня лотарея для розрахунку, для гаубиці.... При чому це дурний, даремний ризик, адже ця сама САУ може працювати далеко за далеко за нашими спинами з лісосмуг. Вона може здалеко, безпечно і прицільно розбирати ворога далекобійними снарядами, а не так як зараз: даремна робота в умовах фантастичної небезпеки", - пише військовослужбовиця.

"Проте і це ще не все. Далі подзвонила артилеристам. А вони мені ще більше приголомшили. Виявляється снаряди якими МО забеспечило "Богдани" по всій лінії фронту не лише по ТТХ не того, вони г#мно навіть в свої категорії. Артилеристи кажуть, що прицільно вони можуть працювати лише на відстань 8 км. Отже, "Богдані", щоб гарантовано було попасти по цілі, яку я дала на відео треба було стріляти посеред ворожих позицій", - розповідає далі Чорновол.

За словами офіцерки, ці снаряди до всього ще й закуплені в країні, яка є давнім союзником Росії.

"Чесно кажучи мені дуже дуже боляче. Колись давно, як журналіст, я би порадувалася що нарила такі вбивчі факти...Тепер же я скажено зла і в розпачі. Адже ці снаряди помножили на "нуль" підтримку артилерії на фронті. А це наші життя, мого підрозділу, суміжників. Це ж елементарно, що в еру FPV з розширенням кіл- зони потрібно забезпечувати роботу будь- якої зброї на максимальній дальності. А тут навпаки: "Богдану" з надійно прицільних 35 км дальності перевели на 8 км. Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту. І хоч, я давно не артилерист, але попрошу за всіх з арти: "Дорогі наші глибоко цивільні міністри оборони спробуйте хоч трохи розбиратися у зброї і постачати на фронт те, що там потрібно. Для САУ "Богдана" в еру FPV потрібні далекобійні снаряди", - наголосила військова.

