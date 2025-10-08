УКР
САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол. ВIДЕО

Самохідна артилерійська установка "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках Міністерства оборони всього лише 5%.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

Військова зауважила, що останнім часом фіксуються випадки, коли САУ "Богдана" не влучає в ціль.

"Раніше, коли стріляли "Богдани" ми пілоти FPV заздрили...Забіг, наприклад ворог у міцну споруду, нам і рідіогоризонт не той, і РЕБ нас валить, і вікна там закриті і БК наше легке, нічого з будинком зробити не можемо...А тут чуємо вихід, "Богдана" стріляє, пару великих бадабумів, як білці в око і все - справу зроблено. Однак останім часом чомусь все стало навпаки. "Богдани" стріляють і вперто не попадають. Ось, наприклад, на відео споруда куди забігло 6 орків. Поки ми готували на виліт FPV з великим фугасом ціль обстрілювала "Богдана". Потім ми ще довго летіли - "Богдана" продовжувала стріляти і не попадати. Одне добре: її робота оркам не давала з будівлі вискочити. А потім прилетіли ми... Результат на відео", - пише Чорновол.

Як зазначила Чорновол, виявляється, що найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км.

"Дзвоню, акушеру "Богдани", хвалюся: "Взули ми твою Богдану, і взагалі це не перший раз, що з твоїми дівчатками "Богданками" не так?". "Ех, -каже він, - це все снаряди". Виявляється "Богдана", найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для "Богдани" в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для "Богдани" на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий", - заявила офіцерка ЗСУ.

Однак, вона зазначила, що "максимальна" дальність, це не робоча дальність, вона не прицільна.

"Захожу у Вікіпендію читаю, що відхилення від цілі у М107 на максимальці більше 100 метрів. Найкраще такими снарядами стріляти лише на 10 км-12 км. Отож, стає зрозуміло чому "Богдани" не попадають. Зокрема, не попали в ту ціль, що на відео. Від нас ФПВішників вона була на відстані 14 км. А ми ж на самому краю позицію обладнали, щоб далі доставати, наша позиція під землею і в бетоні, отож нам нормально", - пише Чорновол.

Вона наголосила, що це абсолютно ненормально, коли в "кіл-зону" змушена заїжджати і стріляти під відкритим небом велика САУ, оскільки вона одразу стає "жирною ціллю" для ворога.

"Всі ворожі FPV тоді намагаються догнати її. Це справжня лотарея для розрахунку, для гаубиці.... При чому це дурний, даремний ризик, адже ця сама САУ може працювати далеко за далеко за нашими спинами з лісосмуг. Вона може здалеко, безпечно і прицільно розбирати ворога далекобійними снарядами, а не так як зараз: даремна робота в умовах фантастичної небезпеки", - пише військовослужбовиця.

Читайте також: Велика Британія передала Україні всі САУ AS-90, які мала на озброєнні

"Проте і це ще не все. Далі подзвонила артилеристам. А вони мені ще більше приголомшили. Виявляється снаряди якими МО забеспечило "Богдани" по всій лінії фронту не лише по ТТХ не того, вони г#мно навіть в свої категорії. Артилеристи кажуть, що прицільно вони можуть працювати лише на відстань 8 км. Отже, "Богдані", щоб гарантовано було попасти по цілі, яку я дала на відео треба було стріляти посеред ворожих позицій", - розповідає далі Чорновол.

За словами офіцерки, ці снаряди до всього ще й закуплені в країні, яка є давнім союзником Росії.

"Чесно кажучи мені дуже дуже боляче. Колись давно, як журналіст, я би порадувалася що нарила такі вбивчі факти...Тепер же я скажено зла і в розпачі. Адже ці снаряди помножили на "нуль" підтримку артилерії на фронті. А це наші життя, мого підрозділу, суміжників. Це ж елементарно, що в еру FPV з розширенням кіл- зони потрібно забезпечувати роботу будь- якої зброї на максимальній дальності. А тут навпаки: "Богдану" з надійно прицільних 35 км дальності перевели на 8 км. Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту. І хоч, я давно не артилерист, але попрошу за всіх з арти: "Дорогі наші глибоко цивільні міністри оборони спробуйте хоч трохи розбиратися у зброї і постачати на фронт те, що там потрібно. Для САУ "Богдана" в еру FPV потрібні далекобійні снаряди", - наголосила військова.

Читайте також: Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Автор: 

Міноборони (7703) Чорновол Тетяна (256) закупівлі (3592) САУ (245) снаряд (9)
+20
Канєшна! Якщо дозволити собі закуповувати далекобійні снаряди для САУ "Богдана" (і не тільки), то не вистачить грошей на тєлємарафон, дороги і висаджування квітів у Покровську. 😔
08.10.2025 19:09 Відповісти
+16
звичайний саботаж та диверсія від зельоних гнид на чолі з Оманською Гнидою.

скільки можна дивуватись.
08.10.2025 19:05 Відповісти
+15
Суки
08.10.2025 19:06 Відповісти
звичайний саботаж та диверсія від зельоних гнид на чолі з Оманською Гнидою.

скільки можна дивуватись.
08.10.2025 19:05 Відповісти
Аби мівіна довга була!
08.10.2025 19:27 Відповісти
"Из спальни царицы телефонный провод прямо в немецкий генштаб протянут"
Начало 20-го века
08.10.2025 20:22 Відповісти
Суки
08.10.2025 19:06 Відповісти
зато на золоті унітази грошей хватає
08.10.2025 19:07 Відповісти
скрізь диверсії та саботає. гасіть зелену падлу блд.
08.10.2025 19:08 Відповісти
ета ачєрєдноє проста так савпавшеє савпадєніє...
08.10.2025 19:08 Відповісти
В когось ще є питання на рахунок того ХТО нам керує.
Що то 15км для єфпівішки , впевнений орки й шахедом не .... .
08.10.2025 19:08 Відповісти
М 107 випускають багато країн. Індія, Бразилія, Республіка Корея, спільне чесько- українське підриємство.( це без європейських країн).
08.10.2025 19:46 Відповісти
Канєшна! Якщо дозволити собі закуповувати далекобійні снаряди для САУ "Богдана" (і не тільки), то не вистачить грошей на тєлємарафон, дороги і висаджування квітів у Покровську. 😔
08.10.2025 19:09 Відповісти
падлюча гнида оманська
08.10.2025 19:09 Відповісти
Немає слів...цензурних.
08.10.2025 19:10 Відповісти
Хазяїн з Кремля сердяться...
08.10.2025 19:12 Відповісти
А чоно вона не йде складати присягу в депутати?
08.10.2025 19:12 Відповісти
При стрільбі на велику відстань надшвидко зношується ствол, катастрофічно падає міткість, та сама відстань ведення вогню. Треба замінювати ствол якщо моноблок, або лейнер - відводити САУ в тил, на рембазу, на якій мають бути смінні стволи.
08.10.2025 19:13 Відповісти
А якщо взаглі не стріляти, то і ствол буде як новий!
Я дивлюсь ти дуже вумний, ******.....
08.10.2025 19:27 Відповісти
Скажи "Халва". Солодше стало?
08.10.2025 19:37 Відповісти
Не підкажеш, чиї слова: Нада пєрєстать стрєлять!?
08.10.2025 19:45 Відповісти
Підскажу: не мої. САУ- це система: ствол + снаряд. Ствол зношений - найкращій снаряд не влучить. Стволи або лейнери треба виготовляти - це промислове виробництво.
08.10.2025 19:51 Відповісти
***, тут написано: відхилення від цілі у М107 на максимальці більше 100 метрів. При пострілі навіть з нового ствола відхілення буде 100 метрів! Чи ти не розуміє про що мова?
08.10.2025 19:54 Відповісти
Розібрався. М107 не допускают стрельбы из орудий со стволом длиной более 45 калибров. У Богдани 52 калібра. Або Тетяна щось плутає, і Богдана використовує інший снаряд, або у нас в артіллеріїх ******.
08.10.2025 20:07 Відповісти
краще 10 раз влучити в ціль на 40км, чим 100 раз аби кудина 15
08.10.2025 19:28 Відповісти
Ви не поняли. Вони вже більше ніж 10 разів влучили на 40 км. Ствол зношений, без заміни, тому і на 15 км не влучає. Треба замінити
08.10.2025 19:39 Відповісти
До чого тут ствол?
Ти читати вмієш? "...відхилення від цілі у М107 на максимальці більше 100 метрів."
М107 це СНАРЯД, а не СТВОЛ!!!
08.10.2025 19:50 Відповісти
Це відхилення снаряду при стволі в ідеальному стані (для 40 км - досить нормальне), але при зношеному стволі - відхилення - взагалі катастрофа.
08.10.2025 19:54 Відповісти
Бляха-муха! Це відхиленняя на 15 км!
08.10.2025 19:55 Відповісти
Тому що ствол зношений, треба міняти.
08.10.2025 20:09 Відповісти
Ну, міняти - так міняти! Зепрезидент сказав же з гордістю за свої
досягнення, що "Богдан" випускають 40 на місяць. Стволів якісних
могли б і значно більше виробляти.
08.10.2025 20:27 Відповісти
Так я ж про те ж саме. А то хтось мастерскі увів тему до хибного твердження, що американськи снаряли - гівно.
08.10.2025 20:31 Відповісти
Ти сам то розумієш яку ***** написав?Тобто по твоїй логіці за рахунок ефективності бережуть ствол?Тобто бережуть ствол,шмаляють хрен знає куди,ризикують розрахунком і артсистемою тим що ближче до лбз треба підїзджати і більше часу на вогневій проводити?Тобто "бережуть" ствол за рахунон поту і крові розрахунку і піхоти?Економіст ти хреновий
08.10.2025 20:04 Відповісти
Для Вас це новина? Це загальнам практика протягом останніх війн. Ресурс ствола у штатовської М777 2500 пострилів: 100 днів по 25 пострілів, а потім все - загроза для власного персоналу.
08.10.2025 20:13 Відповісти
Зате понад 5млн.грн. Україна витратила на перегляд порнофільмів. Державний експерт отримує 500грн./годину за перегляд порнофільмів. Зразу всім видно звідки держава бачить найбільшу загрозу
08.10.2025 19:15 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/plan-peremohy-zelenskoho-tezy/33160336.html План перемоги і завершення війни.
Так переможемо.
08.10.2025 19:20 Відповісти
ніхто тими снарядами не перебирає - вигрібають все що залишилося на ринку
08.10.2025 19:22 Відповісти
А може просто не замовляють?
08.10.2025 20:05 Відповісти
А что из себя представляет снаряд на 40 км, это не аналог американского дорогого экскалибура или что то попроще и дешевле...
08.10.2025 19:25 Відповісти
У САУ "Богдана" такая же дальность стрельбы, как и у всех гаубиц этого калибра(155 мм) и длиной ствола (52 клб) в мире. Многое зависит от типа снаряда и заряда, коих множество. Снаряд М107 наиболее распространенный и дешевый.
08.10.2025 19:34 Відповісти
А ще намагаються на макс дальність (повними зарядами), без крайньої необхідності не стріляти.
08.10.2025 19:42 Відповісти
тіки от на 42 км гаубицб навряд розх ярять ФПВшкою а на 10 км 100%
08.10.2025 20:22 Відповісти
Так артиллерію та тактику застосування в цьому вигляді розробляли до появи ФПВ дронів. Крім того якщо ствол зношений то на 42 км він вже не стрільне, тому і підїзжають ближче. Ви зрозуміли все навпаки. Я не виправдовую плісняву, я наголошую на необхідності заміни стволів, а не валаю, що все пропало і американськи снаряди - гавно.
08.10.2025 20:28 Відповісти
Це потужний шомпол в дупу Зеленськага.
08.10.2025 19:34 Відповісти
Зате рейтинги зашкалюють в зеленого. Норот неубучаєм...
08.10.2025 19:41 Відповісти
Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту.

Та це все разом. Військові теж дивують, м'яко кажучи. Тобто поки Чорновіл не написала про це, вони не могли самі розголос зробити??? Це ж їхні життя, життя їхніх побратимів...
08.10.2025 19:42 Відповісти
Чому Тетяна досі ще не депутат?
08.10.2025 19:42 Відповісти
Скільки коштує дрон яким було підірвано будівлю і скільки коштує снаряд на 40 км ?
08.10.2025 19:46 Відповісти
Скільки коштує життя військового розрахунку і сама Богдана??
08.10.2025 19:57 Відповісти
Все ближче та ближче до Львову !
08.10.2025 19:55 Відповісти
Ну так і все шо виробляє українське впк та купує мо такої хрінової якості шо отримати якусь перевагу на полі бою просто не можливо. А гнида нещодавно хвастав - мивиробляємо вже по 40 САУ Богдана на місяц. Ганебна, зрадницка брехня. Та міни ось такі виробник гонить на фронт, просто підар...си, кончені - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
08.10.2025 20:03 Відповісти
В квітні 2022 мініср шми Галя прямо сказав нам не треба перемога а треба взаємне знищення
08.10.2025 20:21 Відповісти
країнська держава витратила майже 5 млн грн із бюджету на експертизи у справах, пов'язаних із виготовленням і поширенням порнографії під час повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України, інформують http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

За даними видання, із 2022 року правоохоронці відкрили понад 1,4 тис. кримінальних проваджень за ст. 301 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення або збут порнографічних матеріалів), водночас лише одиниці таких справ завершуються реальним ув'язненням, а більшість обвинувачених дістають умовні строки.

У кожній справі суд призначає експертизу, під час якої фахівці переглядають фото- й відеоматеріали, щоб визначити, чи є вони "порнографічними", ідеться у статті. За підрахунками ЕП, сумарна вартість таких експертиз становить приблизно 4,9 млн грн, а ще майже 5,1 млн грн держава витрачає на судові процеси. "Фактично держава платить тисячі гривень за перегляд порно під грифом "боротьби за моральність", - наголошує видання.
08.10.2025 20:24 Відповісти
Ä в Хєрманії порно декриміналізовано і в бюжет Г десяток мільярдів а у нас на палаци смотрящих проку...ів
08.10.2025 20:25 Відповісти
Вона ж вже депутатка, то хай закони пише.
08.10.2025 20:27 Відповісти
 
 