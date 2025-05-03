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Велика Британія передала Україні всі САУ AS-90, які мала на озброєнні

Британія передала Україні всі свої САУ AS-90

Велика Британія передала Україні всі наявні самохідні артилерійські установки AS-90, тим самим завершивши їх експлуатацію у своїх збройних силах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Army Technology.

Останні навчальні стрільби з цих САУ у складі британської армії відбулися в травні 2024 року. Спочатку планувалося, що виведення з експлуатації триватиме до 2030-х років, аби уникнути прогалин у бойових спроможностях, однак через зміни в оборонній політиці країни цей процес було пришвидшено.

На заміну AS-90 Велика Британія придбала 14 шведських САУ Archer, які наразі входять до складу 1-го полку Королівської кінної артилерії. За офіційними даними, станом на 2023 рік на балансі Міноборони Великої Британії було 57 одиниць AS-90, а вже в лютому 2024 року — 39, що пояснюється їх передачею Україні.

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У 2024 році Лондон здійснив два додаткові транші передачі: у квітні було відправлено ще частину САУ, довівши загальну кількість до 50 одиниць, а у вересні - ще 16, що підвищило підтверджене число переданих установок до 68. Системи надходили як у боєготовому стані, так і як донори для ремонту інших зразків.

AS-90 вже використовуються в складі українських підрозділів. У грудні 2024 року вони були передані 58-й окремій мотопіхотній бригаді, а з початку 2025 року - також 117-й важкій механізованій та 151-й механізованій бригадам ЗСУ.

Водночас, в межах нової програми Mobile Fires Platform, британське Міноборони офіційно обрало німецьку колісну САУ RCH155 як наступника AS-90. Вибір зумовлений високими характеристиками установки, включно з високою швидкострільністю, мобільністю та швидкістю покидання позицій. Виробництво артилерійських модулів здійснюватиметься в Німеччині, тоді як платформи Boxer і гармати - у Великій Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5602) САУ (227)


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Топ коментарі
+4
А як же 100 річна союзницька угода ?!
ось брити Пакистану ЯО розробили , може і Україні зроблять ? Чи своє завезуть ?
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03.05.2025 15:00
+2
Боже храни короля
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03.05.2025 15:17
+1
)(уйло користується тим що увесь совок за 70 років наклепав.
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03.05.2025 15:46
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А як же 100 річна союзницька угода ?!
ось брити Пакистану ЯО розробили , може і Україні зроблять ? Чи своє завезуть ?
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03.05.2025 15:00 Відповісти
пані Софі там передали не тільки сау а й ще і кшм на батареї та тзм
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03.05.2025 15:14 Відповісти
після переговорів американців і бритів.в останніх закінчується війскова допомога для України на вимогу "трамбона"
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03.05.2025 15:14 Відповісти
Боже храни короля
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03.05.2025 15:17 Відповісти
На тобі небоже, що мені негоже!
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03.05.2025 15:23 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 01.02.2025
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03.05.2025 15:57 Відповісти
Боже, які вони жалюгідні, оці європейські армії. *****, втратишивши вже тисячі і тисячі танків і САУ на війні і на параді все одно покаже техніки більше, чим в Британії, Німеччини і Франції разом взятих.
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03.05.2025 15:32 Відповісти
Гаубицы, как и другая артиллерия, это оружие ближнего боя. С кем Британии воевать гаубицами, если там от самой восточной точки на берегу между Дувром и Дилом самое короткое расстояние до французского берега 34 км?
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03.05.2025 16:26 Відповісти
)(уйло користується тим що увесь совок за 70 років наклепав.
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03.05.2025 15:46 Відповісти
Велика Британія передала Україні всі САУ AS-90, які мала на озброєнні
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03.05.2025 15:46 Відповісти
 
 