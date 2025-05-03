Велика Британія передала Україні всі САУ AS-90, які мала на озброєнні

Велика Британія передала Україні всі наявні самохідні артилерійські установки AS-90, тим самим завершивши їх експлуатацію у своїх збройних силах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Army Technology.

Останні навчальні стрільби з цих САУ у складі британської армії відбулися в травні 2024 року. Спочатку планувалося, що виведення з експлуатації триватиме до 2030-х років, аби уникнути прогалин у бойових спроможностях, однак через зміни в оборонній політиці країни цей процес було пришвидшено.

На заміну AS-90 Велика Британія придбала 14 шведських САУ Archer, які наразі входять до складу 1-го полку Королівської кінної артилерії. За офіційними даними, станом на 2023 рік на балансі Міноборони Великої Британії було 57 одиниць AS-90, а вже в лютому 2024 року — 39, що пояснюється їх передачею Україні.

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У 2024 році Лондон здійснив два додаткові транші передачі: у квітні було відправлено ще частину САУ, довівши загальну кількість до 50 одиниць, а у вересні - ще 16, що підвищило підтверджене число переданих установок до 68. Системи надходили як у боєготовому стані, так і як донори для ремонту інших зразків.

AS-90 вже використовуються в складі українських підрозділів. У грудні 2024 року вони були передані 58-й окремій мотопіхотній бригаді, а з початку 2025 року - також 117-й важкій механізованій та 151-й механізованій бригадам ЗСУ.

Водночас, в межах нової програми Mobile Fires Platform, британське Міноборони офіційно обрало німецьку колісну САУ RCH155 як наступника AS-90. Вибір зумовлений високими характеристиками установки, включно з високою швидкострільністю, мобільністю та швидкістю покидання позицій. Виробництво артилерійських модулів здійснюватиметься в Німеччині, тоді як платформи Boxer і гармати - у Великій Британії.

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