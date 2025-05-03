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Новости Помощь Украине от Великобритании
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Великобритания передала Украине все САУ AS-90, которые были на вооружении

Великобритания передала Украине все свои САУ AS-90

Великобритания передала Украине все имеющиеся самоходные артиллерийские установки AS-90, тем самым завершив их эксплуатацию в своих вооруженных силах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Army Technology.

Последние учебные стрельбы из этих САУ в составе британской армии состоялись в мае 2024 года. Сначала планировалось, что вывод из эксплуатации продлится до 2030-х годов, чтобы избежать пробелов в боевых возможностях, однако из-за изменений в оборонной политике страны этот процесс был ускорен.

На замену AS-90 Великобритания приобрела 14 шведских САУ Archer, которые сейчас входят в состав 1-го полка Королевской конной артиллерии. По официальным данным, по состоянию на 2023 год на балансе Минобороны Великобритании было 57 единиц AS-90, а уже в феврале 2024 года - 39, что объясняется их передачей Украине.

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В 2024 году Лондон осуществил два дополнительных транша передачи: в апреле была отправлена еще часть САУ, доведя общее количество до 50 единиц, а в сентябре - еще 16, что повысило подтвержденное число переданных установок до 68. Системы поступали как в боеготовом состоянии, так и в качестве доноров для ремонта других образцов.

AS-90 уже используются в составе украинских подразделений. В декабре 2024 года они были переданы 58-й отдельной мотопехотной бригаде, а с начала 2025 года - также 117-й тяжелой механизированной и 151-й механизированной бригадам ВСУ.

В то же время, в рамках новой программы Mobile Fires Platform, британское Минобороны официально выбрало немецкую колесную САУ RCH155 в качестве преемника AS-90. Выбор обусловлен высокими характеристиками установки, включая высокую скорострельность, мобильность и скорость покидания позиций. Производство артиллерийских модулей будет осуществляться в Германии, тогда как платформы Boxer и пушки - в Великобритании.

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Автор: 

Великобритания (4977) САУ (213)


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Топ комментарии
+5
А як же 100 річна союзницька угода ?!
ось брити Пакистану ЯО розробили , може і Україні зроблять ? Чи своє завезуть ?
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03.05.2025 15:00
+3
Кацабот
Реєстрація: 01.02.2025
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03.05.2025 15:57
+2
Боже храни короля
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03.05.2025 15:17
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А як же 100 річна союзницька угода ?!
ось брити Пакистану ЯО розробили , може і Україні зроблять ? Чи своє завезуть ?
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03.05.2025 15:00 Ответить
пані Софі там передали не тільки сау а й ще і кшм на батареї та тзм
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03.05.2025 15:14 Ответить
після переговорів американців і бритів.в останніх закінчується війскова допомога для України на вимогу "трамбона"
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03.05.2025 15:14 Ответить
"Велика Британія передала Україні всі наявні самохідні артилерійські установки AS-90 ..."
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03.05.2025 16:37 Ответить
Боже храни короля
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03.05.2025 15:17 Ответить
На тобі небоже, що мені негоже!
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03.05.2025 15:23 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 01.02.2025
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03.05.2025 15:57 Ответить
Боже, які вони жалюгідні, оці європейські армії. *****, втратишивши вже тисячі і тисячі танків і САУ на війні і на параді все одно покаже техніки більше, чим в Британії, Німеччини і Франції разом взятих.
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03.05.2025 15:32 Ответить
Гаубицы, как и другая артиллерия, это оружие ближнего боя. С кем Британии воевать гаубицами, если там от самой восточной точки на берегу между Дувром и Дилом самое короткое расстояние до французского берега 34 км?
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03.05.2025 16:26 Ответить
)(уйло користується тим що увесь совок за 70 років наклепав.
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03.05.2025 15:46 Ответить
Велика Британія передала Україні всі САУ AS-90, які мала на озброєнні
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03.05.2025 15:46 Ответить
 
 