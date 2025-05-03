Великобритания передала Украине все САУ AS-90, которые были на вооружении

Великобритания передала Украине все имеющиеся самоходные артиллерийские установки AS-90, тем самым завершив их эксплуатацию в своих вооруженных силах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Army Technology.

Последние учебные стрельбы из этих САУ в составе британской армии состоялись в мае 2024 года. Сначала планировалось, что вывод из эксплуатации продлится до 2030-х годов, чтобы избежать пробелов в боевых возможностях, однако из-за изменений в оборонной политике страны этот процесс был ускорен.

На замену AS-90 Великобритания приобрела 14 шведских САУ Archer, которые сейчас входят в состав 1-го полка Королевской конной артиллерии. По официальным данным, по состоянию на 2023 год на балансе Минобороны Великобритании было 57 единиц AS-90, а уже в феврале 2024 года - 39, что объясняется их передачей Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Норвегия профинансируют поставку сотен тысяч дронов для Украины, - Bloomberg

В 2024 году Лондон осуществил два дополнительных транша передачи: в апреле была отправлена еще часть САУ, доведя общее количество до 50 единиц, а в сентябре - еще 16, что повысило подтвержденное число переданных установок до 68. Системы поступали как в боеготовом состоянии, так и в качестве доноров для ремонта других образцов.

AS-90 уже используются в составе украинских подразделений. В декабре 2024 года они были переданы 58-й отдельной мотопехотной бригаде, а с начала 2025 года - также 117-й тяжелой механизированной и 151-й механизированной бригадам ВСУ.

В то же время, в рамках новой программы Mobile Fires Platform, британское Минобороны официально выбрало немецкую колесную САУ RCH155 в качестве преемника AS-90. Выбор обусловлен высокими характеристиками установки, включая высокую скорострельность, мобильность и скорость покидания позиций. Производство артиллерийских модулей будет осуществляться в Германии, тогда как платформы Boxer и пушки - в Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия заказала для Украины производство 5 тыс. противотанковых управляемых ракет, - The Economist