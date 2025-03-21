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Новини Допомога Україні від Британії Замовлення Британією протитанкових ракет для Україні
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Британія замовила для України виробництво 5 тис. протитанкових керованих ракет, - The Economist

Британія замовила для України виробництво 5 тис. протитанкових керованих ракет

Уряд Великої Британії уклав угоду з компанією Thales (Белфаст, Північна Ірландія) два мільярди доларів на виготовлення понад 5000 протитанкових керованих ракет для України.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що угода є чудовою новиною для підрозділу Thales, адже таке замовлення свідчить про зростання підприємства. Зокрема, керуючий директор компанії Найджел Маквін наголосив, що таке замовлення свідчить про зростання підприємства.

"Впродовж наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії",- йдеться у матеріалі.

The Economist пише, що через зміну геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень.

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"Зараз Північна Ірландія є місцем миру і хоче, щоб про неї знали. Вона прийняла українських біженців, і всі основні партії підтримують опір російському вторгненню. Але встановлення миру в Україні і збереження миру в решті Європи може означати більше оборонних контрактів для цієї провінції - як би незручно це не було для декого",- сказано у матеріалі.

Варто зауважити, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Тоді Велика Британія надіслала в Україні ракети NLAW (легка протитанкова зброя наступного покоління), які розроблені шведською компанією Saab, проте виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті.

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Автор: 

Велика Британія (5539) ракети (4000)


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Топ коментарі
+7
Бритам черговий респект...
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21.03.2025 21:42
+3
НЛАВ яб хотів би мати у себе в окопі коли підар танк на тебе їде на нулі
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22.03.2025 03:28
+2
А що ще користуються, я думав фпв вже витіснили птури, давно відео зі стугна не було
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21.03.2025 21:45
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шось ви геть не схожі на українця.. - аба кацап ну, або какаразніца на зряплаті, зараз ваших колег, ідіотів безпринципних развелося - просто неміряно скрізь..
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21.03.2025 22:16 Відповісти
Бритам черговий респект...
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21.03.2025 21:42 Відповісти
А що з Енлавамі? Більше не буде?
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21.03.2025 21:43 Відповісти
Цк якраз і є НЛАВ
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22.03.2025 03:27 Відповісти
А що ще користуються, я думав фпв вже витіснили птури, давно відео зі стугна не було
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21.03.2025 21:45 Відповісти
Якщо так піде і далі, рудий довбограй, після Гренландії може доколупатись до Ірландії...
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21.03.2025 21:47 Відповісти
Не вийде якби - ірландці то найбільша етнічна спільнота в США ( їх там більше разів в десять ніж населення теперішньої Ірландії ).
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22.03.2025 07:18 Відповісти
"Особенно жирные ручки потирают дельцы от ВПК США"
еще один провокатор. угу, потирают, особенно после того, как трамп помощь притормозил, а союзники нервозно ищут альтернативу штатовскому впк
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21.03.2025 22:27 Відповісти
Говномет, начни петицию на сайте ***********, нехай тогда откажется от всего западного оружия, что б они не наживались... Откуда вы лезете такие долбоебы?
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21.03.2025 23:51 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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21.03.2025 23:12 Відповісти
На кілька тижнів вистачить
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21.03.2025 23:26 Відповісти
нахєра вони нам потрібні? Танки дешевими дронами знищують. Нам краще мін протитанкових і протипіхотних та касетних снарядів 155мм
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22.03.2025 01:54 Відповісти
НЛАВ яб хотів би мати у себе в окопі коли підар танк на тебе їде на нулі
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22.03.2025 03:28 Відповісти
Ну, ти тут правий. Тут нічого не поробиш. Але нлавами війни не виграти. Ніякі 5000 нлавів тут не допоможуть. Тут вже рахунок на мільйони снарядів та мін
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22.03.2025 12:28 Відповісти
Спасибо большое за помощь!
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22.03.2025 09:28 Відповісти
Дякую. NLAW шикарна зброя піхотинця проти укріплень і бронетехники в ближньому бою. Дрони його не замінять- потрібне і те і те одразу + міномети проти просочування дрібних груп, які ніяк не наштампують крадуни ЗЕ умєрова
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22.03.2025 18:55 Відповісти
 
 