Британія замовила для України виробництво 5 тис. протитанкових керованих ракет, - The Economist

Уряд Великої Британії уклав угоду з компанією Thales (Белфаст, Північна Ірландія) два мільярди доларів на виготовлення понад 5000 протитанкових керованих ракет для України.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що угода є чудовою новиною для підрозділу Thales, адже таке замовлення свідчить про зростання підприємства. Зокрема, керуючий директор компанії Найджел Маквін наголосив, що таке замовлення свідчить про зростання підприємства.

"Впродовж наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії",- йдеться у матеріалі.

The Economist пише, що через зміну геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень.

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"Зараз Північна Ірландія є місцем миру і хоче, щоб про неї знали. Вона прийняла українських біженців, і всі основні партії підтримують опір російському вторгненню. Але встановлення миру в Україні і збереження миру в решті Європи може означати більше оборонних контрактів для цієї провінції - як би незручно це не було для декого",- сказано у матеріалі.

Варто зауважити, що компанія Thales відіграла важливу роль перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Тоді Велика Британія надіслала в Україні ракети NLAW (легка протитанкова зброя наступного покоління), які розроблені шведською компанією Saab, проте виготовлені саме працівниками Thales у Белфасті.

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