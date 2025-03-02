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Новини Саміт в Лондоні 2 березня Допомога Україні від Британії
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Умєров про пакет ППО від Великої Британії: Україна отримає 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них

Системи ППО LMM

Україна та Велика Британія запускають масштабний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це у своєму фейсбуці написав міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF). Реалізуємо проєкт разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО", - зазначив Умєров.

Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

Читайте: Умєров після зустрічі з Гілі: Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні

Автор: 

ППО (3151) допомога (8297) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+10
Гнида кривоноса, яка нас в Стамбулі хотіла здати, де наші ракети, чому досі браковані міни постачаються, і ніхто не сидить? Повбивав би, гандонів зелених (і патологічно брехливих)
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02.03.2025 21:19
+6
А ось і перші ластівки! --- Дякуємо!
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02.03.2025 21:20
+5
От так відразу і 5000?!
А може, Умеров, їх щн треба виготовити на підприємствах?
А яка потужність по випуску ізделій за квартал?
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02.03.2025 21:16
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От так відразу і 5000?!
А може, Умеров, їх щн треба виготовити на підприємствах?
А яка потужність по випуску ізделій за квартал?
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02.03.2025 21:16 Відповісти
Ага, відразу.

Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року.
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02.03.2025 21:24 Відповісти
83 ракети в місяць. Ну нормально. Головне, що Туск заявив, що Європа прокинулась. А Британія ж не в ЄС, тому може собі спати далі.
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02.03.2025 21:26 Відповісти
83 протидронових ракет на місяць, у той час, як московія атакує Україну щонайменше 100-150 дронами на добу. Дуже потужно
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03.03.2025 06:23 Відповісти
Дякуємо, Британія!
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02.03.2025 22:52 Відповісти
Умеров менше язиком талапай а ділами. ***** як на привозі.
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02.03.2025 21:17 Відповісти
На месяц хватит. А вообще, надо ли Умерову озвучивать цифры?
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02.03.2025 21:17 Відповісти
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер Джерело: https://censor.net/ua/n3538791
Вже все розказав. Умєров лише для блізорукєг більш простою мовою повторив.
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02.03.2025 21:26 Відповісти
Ну, хоть что-то, спасибо и на этом. Но нужны другие, потому что 1,5 маха и 6 км дальность- только для шахедов и крылатых ракет пригодятся.
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02.03.2025 21:18 Відповісти
Потрібно різних багато. Чим більше таких - тим менше навантаження на більш серйозні системи. І тим більше протиракет за мільйони зберегти можна для балістики.
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02.03.2025 21:23 Відповісти
Чим збивати балістику?
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02.03.2025 21:19 Відповісти
Гнида кривоноса, яка нас в Стамбулі хотіла здати, де наші ракети, чому досі браковані міни постачаються, і ніхто не сидить? Повбивав би, гандонів зелених (і патологічно брехливих)
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02.03.2025 21:19 Відповісти
Може твоя в тому заслуга ? міністр оборони як і президент ні за що не хоче відповідати ,ти поцікався що творится на фронті.
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02.03.2025 21:19 Відповісти
А ось і перші ластівки! --- Дякуємо!
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02.03.2025 21:20 Відповісти
Прикольний прапор. Прям як у африканських колоній було...
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02.03.2025 21:24 Відповісти
Так??) Ну що ж, якщо так вже, оцінювати, по вашему розуміння символів,) то краще вже бути колонією Бритів, ніж рабами мордора, ні?
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02.03.2025 21:32 Відповісти
То у африканців треба спитати, чиєю колонією бути краще. Хоча, ті, хто пам'ятають бритів - вже вимерли і там панують росіяни з китайцями...
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02.03.2025 21:35 Відповісти
Ну так, йдіть і запитайте, мені, це не потрібно,) а щодо вашого порівняння з "колонією", то я вам скажу так, кожен розуміє та бачить речі, в міру свого розвитку та сприйняття.
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02.03.2025 21:42 Відповісти
Ракетою вартістю 320 тис фунтів збивати шахіди вартістю 50 тис доларів. А ще ними можна збити гелікоптер на відстані не більше 7 км, велика перемога. До того ж більшість надійде, коли війна можливо вже буде закінчена.
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02.03.2025 21:20 Відповісти
Це ти напряму відзвітував перед кремлем? Людина на такій посаді повинна мати елементарні поняття про державну та військову таємницю. Особа на посаді МОУ повинна розуміти елементарні речі. Немає слів.
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02.03.2025 21:22 Відповісти
Бритам черговий респект...
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02.03.2025 21:22 Відповісти
То есть такая ракета, для сбития шахеда, стоит 300+ тысяч??? А не дороговато ли?
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02.03.2025 21:22 Відповісти
Шлюхеди дешевше буде гелікоптерами збивати
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02.03.2025 23:07 Відповісти
А балістику ми тепер будемо відбивати лопатами від Кулеби, ура!
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02.03.2025 21:25 Відповісти
молодец умеров, ждём партию бракованных мин!
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02.03.2025 21:36 Відповісти
чєбурєк сраний.
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02.03.2025 21:37 Відповісти
До 2030 року, тут буде тільки купа битої цегли, якщо будуть тільки такі ракети
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02.03.2025 21:41 Відповісти
ще б сказав , де збер1гати буде
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02.03.2025 22:24 Відповісти
Над Одесою русняві дрони-розвідники не літають, тримаються за 25-30 км від берега над морем, щоби їх не збили.
Долітають до берега хіба що ударні камікадзе.
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02.03.2025 22:48 Відповісти
 
 