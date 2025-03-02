Умєров про пакет ППО від Великої Британії: Україна отримає 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них

Україна та Велика Британія запускають масштабний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це у своєму фейсбуці написав міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF). Реалізуємо проєкт разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО", - зазначив Умєров.

Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

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