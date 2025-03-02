УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12438 відвідувачів онлайн
Новини Саміт в Лондоні 2 березня Допомога Україні від Британії
4 200 52

Британія виділить Україні £1,6 мільярда на закупівлю 5 тисяч ракет для ППО, - Стармер

Стармер про допомогу Україні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

Про це він сказав на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю, 2 березня, передає  The Guardian,  інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я оголошую про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великої Британії для придбання понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть виготовлені в Белфасті (Британія), створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі", - сказав глава британського уряду.

Стармер додав, що це буде "життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого".

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні

Автор: 

Велика Британія (5553) ППО (3151) допомога (8297) Стармер Кір (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Дякуємо !!!! Британія - взірець справжніх союзницьких відносин.
показати весь коментар
02.03.2025 19:48
+8
Щиро дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
02.03.2025 19:57
+7
Третій постачальник зброї для України. сподіваємося,що британський солдат знову помиє чоботи у Севастопольських бухтах,
показати весь коментар
02.03.2025 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче Україна - Британія 🔥🔥. Без " стурбованого" ЄС.
показати весь коментар
02.03.2025 19:45 Відповісти
Третій постачальник зброї для України. сподіваємося,що британський солдат знову помиє чоботи у Севастопольських бухтах,
показати весь коментар
02.03.2025 19:52 Відповісти
Як ракети ППО це допоможуть зробити?
показати весь коментар
02.03.2025 19:56 Відповісти
як два пальці кацапам не взлетіти не пукнуть
показати весь коментар
02.03.2025 20:01 Відповісти
А чому до цих пір злітають? Хто заважав британцям їх надати?
показати весь коментар
02.03.2025 20:09 Відповісти
Ізі-Шнєєрсони із усть- зажопінь.ка, з нєдружєственнімі прапорцями на НІКах
показати весь коментар
02.03.2025 20:32 Відповісти
Навіщо вообще з новорєгамі говорити?
показати весь коментар
02.03.2025 20:45 Відповісти
У американців істерика. Бо з пуйлом вони давно на наші окуповані копалини угода є. Кремль дозволив грабувати наші землі. Тому рудий пищав щоб ми мирну підписали і угоду на копалини на не окупованих землях. Інакше не можуть же вони піти рити копалини на окупованих, бо вийде як крадіжка. Трумпа цікавить більше та угода з пуйлом… там літію більше і всього. Тепер карти свої рудий відкрив і всрався! Нема там козирних!
показати весь коментар
02.03.2025 19:48 Відповісти
Дякуємо !!!! Британія - взірець справжніх союзницьких відносин.
показати весь коментар
02.03.2025 19:48 Відповісти
Ракетами ППО виграти війну неможливо.
показати весь коментар
02.03.2025 19:53 Відповісти
Ще стільці від саміту не вистигли, а ви уже висловлюєте натяки на недостатню допомогу. Усе попереду. Кожна країна надасть свою номенклатуру озброєння.
показати весь коментар
02.03.2025 19:58 Відповісти
Та і фіг зна що то за ракети. Проста арифметика дає середню вартість 320 000 фунтів.
показати весь коментар
02.03.2025 20:01 Відповісти
Це з відкатами обом сторонам? А хто буде повертати в майбутньому ці щедрі "подарунки"?
показати весь коментар
02.03.2025 20:11 Відповісти
Шо, уже гранати ракети нє той сістєми? (с) Ну, тоді можете взять солоних огірків. Два... )))

показати весь коментар
02.03.2025 20:14 Відповісти
Філіпов краще зіграв.
показати весь коментар
02.03.2025 20:34 Відповісти
В Белфасті виробляють тільки ForceSHIELD малої дальності. 1,5 м довжиною ті 0,13 діаметром. 15 кг вага. Для ПЗРК та мобільних установок на джипах і 4-х колісних броньовиках. ППО вкрай мало популярна в світі. Тому тільки Thales знає скільки євро вона коштує. Але 100% із самих дорогих.
показати весь коментар
02.03.2025 21:08 Відповісти
фігові ракети. Вже написали на іншій гілці. Ні про що
показати весь коментар
03.03.2025 01:05 Відповісти
Очікуємо також Taurus, з подякою заздалегідь
показати весь коментар
02.03.2025 20:01 Відповісти
Ізя не тупи.
показати весь коментар
02.03.2025 20:23 Відповісти
В Україні сама велика проблема після відмови Тампакса допомагати Україні це були ракети ППО. Все інше ми можемо взяти або в Європі або зробити самі і якось обійтись без сишиа
показати весь коментар
02.03.2025 20:59 Відповісти
мова про ракети малої дальності. Не те що треба замість амерських
показати весь коментар
03.03.2025 01:06 Відповісти
Rule Britannia, Britannia rule the waves! Britons never never shall be slaves! (с)
показати весь коментар
02.03.2025 19:56 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
02.03.2025 19:57 Відповісти
Несколько вопросов:
1. Какие у Англии есть ракеты ПВО? (Класс ракет)
2. Когда эти ракеты будут готовы?
3. И кто будет платить в конечном за такой "подарок"?
4. Сколько у Украины есть комплексов способных эти ракеты применять?
И не надо дурных вопросов вроде "квартиры" и "денег" если по существу нечего сказать.
показати весь коментар
02.03.2025 19:59 Відповісти
military Secret
показати весь коментар
02.03.2025 20:02 Відповісти
Да, уж. Секрет)
показати весь коментар
02.03.2025 20:04 Відповісти
всі чіпи і контроллери по ліцензії Англії
показати весь коментар
02.03.2025 20:04 Відповісти
4.Значит есть. Остальное не каждому положено знать.
показати весь коментар
02.03.2025 20:04 Відповісти
наприклад ARM
показати весь коментар
02.03.2025 20:05 Відповісти
Де будуть зберігатися теж сказати???
показати весь коментар
02.03.2025 20:08 Відповісти
Идиотизм не победим!
показати весь коментар
02.03.2025 20:10 Відповісти
military Secret
показати весь коментар
02.03.2025 20:10 Відповісти
малої дальності
показати весь коментар
03.03.2025 01:08 Відповісти
В Гугл и я читать умею) А вопросы... Может хоть кто то своей головой подумает)
показати весь коментар
02.03.2025 20:08 Відповісти
у нас будуйте завод , дешевше буде
показати весь коментар
02.03.2025 20:09 Відповісти
А коли по цьому заводі прилетить 10-15 балістичних ракет, що буде робити Україна!??
показати весь коментар
02.03.2025 21:20 Відповісти
Это конкретненько, по-деловому. Но лучше не банкнотами, а ракетами.
показати весь коментар
02.03.2025 20:11 Відповісти
Так никто денег и не даст. Это финансирование ВПК Британии, но кредит повесят на Украину.
показати весь коментар
02.03.2025 20:20 Відповісти
Не привыкли "писатели" дальше заголовка читать, тем более заголовок не соответствует содержанию!
показати весь коментар
02.03.2025 20:27 Відповісти
Головне питання - на протязі якого терміну ці ракети будуть виготовлені в Белфасті (Британія), створивші при цьому нові робочі місця в їх блискучому оборонному секторі, а головне - коли ці ракети реально почнуть надходити в Україну?
показати весь коментар
02.03.2025 20:27 Відповісти
Дякуємо Королівству!
показати весь коментар
02.03.2025 20:33 Відповісти
Дякуємо Сполученому Королівству Великої Британії і Північної Ірландії.
показати весь коментар
02.03.2025 20:58 Відповісти
Зелёная жопа стырила более ста миллиардов, а здесь всего полтора, срамота.
показати весь коментар
02.03.2025 20:59 Відповісти
Не п... ить як Цапи
показати весь коментар
02.03.2025 21:45 Відповісти
Что сказать-то хотела?
показати весь коментар
02.03.2025 22:05 Відповісти
Британія виготовить та в майбутньому до 2030 року надасть 5000 ракет для збиття дронів дальністю 7 км та вартістю 320 тис фунтів за штуку при вартості дрону 50-60 тис доларів, і де тут перемога? Україні потрібні ракети ППО зовсім іншого типу, яких гостро не вистачає.
показати весь коментар
02.03.2025 21:15 Відповісти
Дают что есть, а не то что надо. У них дыра в бюджете более 50 миллиардов фунтов.
показати весь коментар
02.03.2025 21:29 Відповісти
Кто тут про страшный секрет вещал? А теперь объясните как комплексом с дальностью 7км город миллионщик прикрыть, сколько таких комплексов понадобиться ? Я уже не говорю про всю территорию Украины? Это как дрыном на огороде ворон гонять! Только дрын дорогущий, а толк никакой.
показати весь коментар
02.03.2025 22:23 Відповісти
Прекратить панику! Завтра зелёная жопа расскажет, что успешно сожгла бочку солярки в Крыжопле.
показати весь коментар
02.03.2025 23:28 Відповісти
 
 