Британія виділить Україні £1,6 мільярда на закупівлю 5 тисяч ракет для ППО, - Стармер

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

Про це він сказав на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю, 2 березня, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я оголошую про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великої Британії для придбання понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть виготовлені в Белфасті (Британія), створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі", - сказав глава британського уряду.

Стармер додав, що це буде "життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого".

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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