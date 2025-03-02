Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".

Відповідну заяву він зробив на саміті лідерів Європи, який відбувається у Лондоні, пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед",- заявив глава британського уряду.

Стармер сказав, що натовп, який вітав Володимира Зеленського оплесками перед його візитом на Даунінг-стріт вчора, був "абсолютно спонтанним".

Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр Британії сказав:

"Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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