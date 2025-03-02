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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні

саміт в Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".

Відповідну заяву він зробив на саміті лідерів Європи, який відбувається у Лондоні, пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед",- заявив глава британського уряду.

Стармер сказав, що натовп, який вітав Володимира Зеленського оплесками перед його візитом на Даунінг-стріт вчора, був "абсолютно спонтанним".

Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр Британії сказав:

"Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".

Читайте також: Стармер телефоном поговорив з лідерами країн Балтії перед самітом у Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Дивіться також: Саміт лідерів Європи розпочався у Лондоні. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5553) саміт (764) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+18
Дай Бог чтобы Европа проснулась
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02.03.2025 17:29
+12
в нас такий момент був в 2019
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02.03.2025 17:28
+10
Він був ніяким, бо таким його зробили українці
Насправді ж саме він запустив економіку держави. Саме тоді люди почали купувати машини, нерухомість, відкривати бізнес. Банківська система це його заслуга. Згадайте як кацапів штормило, рупль падав. А в нас такого не сталось .
А в чому була ж його слабкість ? Бо він порядна людина , а не гопота ?
Бо народ не дав йому голосів у Раді. Бо в нас на той час уже була парламентського президентська республіка ? Бо ви обрали регіони, соціалісти, комуністи ? Всі прокацапські сили. І сіли такі в очікуванні - а що ж Ющ тепер хорошого нам зробить
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02.03.2025 17:54
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в нас такий момент був в 2019
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02.03.2025 17:28 Відповісти
Каждые выборы. И периодически с упорством самоубийц наше население толкало страну в пропасть.
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02.03.2025 17:33 Відповісти
Саме так і було. Але в їхній інтерпретації винний у тому весь світ . Ще і бімбу ядерну забрали.
Вони пишаються поведінкою найвеличнішого, який бормотав під носа матюки, поки Трамп говорив. Вже забули як ховаються ввід тцк, як платять все, аби не потрапити в ЗСУ, бо там дурні командири, яких призначив єрмак.
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02.03.2025 17:37 Відповісти
А чим Ющенко був ненормальним?
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02.03.2025 17:43 Відповісти
Він був ніяким. І докерувався до того, що привів до влади Овоча.
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02.03.2025 17:47 Відповісти
А я думав, що ти його засудиш за те, що він привів до влади Юлю...ти ж згоден, що вона з Яником два чоботи пара?
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02.03.2025 17:50 Відповісти
Так, і Юлю теж.
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02.03.2025 17:55 Відповісти
Він був ніяким, бо таким його зробили українці
Насправді ж саме він запустив економіку держави. Саме тоді люди почали купувати машини, нерухомість, відкривати бізнес. Банківська система це його заслуга. Згадайте як кацапів штормило, рупль падав. А в нас такого не сталось .
А в чому була ж його слабкість ? Бо він порядна людина , а не гопота ?
Бо народ не дав йому голосів у Раді. Бо в нас на той час уже була парламентського президентська республіка ? Бо ви обрали регіони, соціалісти, комуністи ? Всі прокацапські сили. І сіли такі в очікуванні - а що ж Ющ тепер хорошого нам зробить
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02.03.2025 17:54 Відповісти
Що не сталось? В ті часи я служив в ЗСУ. Саме при Ющі познімали купу різних доплат, ставку пустили по нижньому рівню тарифної сітки. Для служби купувати стали все собі самі, навіть, солярку для машини, щоб їхати на полігон на стрільби. Курс різко впав з 1,8 до 5, ті, хто під кінець Кучми набрали кредитів в доларах, чуби рвали на голові. Розвал армії при Ющі пішов прискореними темпами.
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02.03.2025 18:05 Відповісти
Таке було бажання українців скоротити армію, а то і взагалі її розпустити. Хто на нас нападе , говорили вони
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02.03.2025 18:12 Відповісти
Яке було бажання? Яких українців? Їх хто-небудь щось питав, особливо військових? Хто що кому говорив? Що ти верзеш?
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02.03.2025 18:15 Відповісти
Чи ти в ті часи не жив...
А відмова від призиву була ?
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02.03.2025 18:24 Відповісти
Який призив? Покажи мені хоч одне опитування чи результати референдуму, де б українці висловлювались за скорочення армії. Де б українці хотіли обвалу гривні. Де б українці хотіли зменшення зарплатні. Навіщо ти свої хворі маразматичні фантазії видаєш за бажання українців?
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02.03.2025 18:29 Відповісти
Вот ты муйню несешь несусветную.
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02.03.2025 18:33 Відповісти
Она права - это было не желание, а тр**ование масс - разогнать к ***ням этих "нахл**ников", хватит их кормить, они нам нах не нужны... с кем нам воевать.
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02.03.2025 18:32 Відповісти
Де можна прочитати про це "трєбованіє масс"? Про результати опитування чи референдуму? Чи, може проводились якісь мітинги з вимогою скоротити армію? Бо в той час я нічого подібного ніде не чув.
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02.03.2025 18:36 Відповісти
Я так понимаю, шо ты не жил в те годы ВЗАГАЛИ или не жил в Украине?
Иди в библиотеку и бери подшивки газет, интернета тогда не было.
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02.03.2025 18:43 Відповісти
Ще раз: в ті часи я служив в ЗСУ. Ніяких "трєбованій мас" розігнати армію не було і близько. Навпаки, приходило багато бажаючих служити за контрактом. Але, звісно, тобі з Італії видніше.
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02.03.2025 18:48 Відповісти
Було, Юлька розкручувала ідею переходу на контрактну службу і відмову від строкової служби в армії. Це було навіть у її передвиборій програмі. І все це віталося суспільством. Вона з цього обіцяла подискутувати з президентом. https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/economics/other/amp-320045-timoshenko-pislya-peremogi-na-viborah-skasue-strokovu-slujbu-v-armiji.html

Кількість контрактної армії не уточнювалась, але не думаю, що була б великою. Об'єктивно, в той час українське суспільство в переважній своїй більшості вважало, що йому нічого не загрожує.
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02.03.2025 19:55 Відповісти
Це було абсолютно правильне рішення. Професіонали є професіонали. Звісно, будь-яке суспільство буде це вітати. Але це зовсім не передбачає тотального скорочення і розкрадання, як це було насправді в нас реалізовано.
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02.03.2025 20:04 Відповісти
Ти, навіть, не в курсі, що тоді інтернет уже був. Навіть, провідний був в нашому військовому містечку. Але ти, навіть, цього не знаєш. То що ти тут ще намагаєшся мені довести?
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02.03.2025 18:50 Відповісти
Ты про какое время долдонишь?
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02.03.2025 18:54 Відповісти
Про часи Юща, який керував Україною з 2005-го по 2010-й. Чи ти вліз в дискусію, навіть, не розуміючи, про що мова?
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02.03.2025 18:59 Відповісти
Это ты не вкурил про сокращение армии Украины когда оно было и обложил Ксению.
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02.03.2025 19:22 Відповісти
Мова йшла саме за часи Юща. І про те, що при ньому нічого доброго не було. Абсолютно нічого. Армія була лише однією з складових частин тієї ж*пи, в якій ми були при ньому.
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02.03.2025 19:35 Відповісти
При нем с 2005 по 2009 Украина только и пожила, до кризиса 2009-10.
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02.03.2025 19:43 Відповісти
Авжеж. Розкажи мені з Італії, коли мені краще жилось в Україні.
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02.03.2025 19:46 Відповісти
Ющ сократил всего 50 тыс., с 300 до 250 тыс. а в 91 году в Украине была 800-тыс. армия и с сокращение шло постоянно. С 92 года по 95 сократили до 400 тыс. - вот когда было основное сокращение и о том времени я говорю, в ты запомнил только "слезы" при Ющенко.
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02.03.2025 19:18 Відповісти
Изя,ти правий,тільки там ще руку приложив Гриценко,на якого тільки зараз завили справу,да тільки щось про бабу Юлю пока мовчать,цеж вона віддала літаки і ракети,зато газ по 500$ домовилась з путіноїдом,як вона нас всіх розвела.Ну то таке.
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02.03.2025 18:41 Відповісти
"купувати автівки, нерухомість, відкривати бізнес" - почали баригі, втім вони й не припиняли з часів Кравчука. Звичайна порядна людина, що не навчена красти та барижити, нічого такого особливо не купувала.
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02.03.2025 18:42 Відповісти
Звичайні порядні люди тоді, навіть, сраний телефон брали в кредит, бо зайвих грошей реально не було. Який там, в ж*пу, бізнес...
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02.03.2025 18:56 Відповісти
Овоща привело на выборах наше "мудрое" население.
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02.03.2025 19:06 Відповісти
Так. Але кожен наступний президент - це результат роботи попереднього. Це аксіома.
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Абсолютно нет. Это только отображение умственных способностей населения.
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02.03.2025 19:40 Відповісти
Ющ був просто тормоз, що можна хотіти від колгоспного бухгалтера😝😝😝😝😜🤪
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02.03.2025 17:50 Відповісти
А Юля ким, чи чим була?
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02.03.2025 17:51 Відповісти
Подивись які кадри вона понабирала до рад усіх рівнів і дізнаєшся хто є юля..один лозінський чого вартий
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02.03.2025 18:13 Відповісти
А Портнов?...
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02.03.2025 18:14 Відповісти
А як думаєш...хто його отруїв і чому?
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02.03.2025 18:32 Відповісти
Тобто відповіді в тебе нема.
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02.03.2025 17:53 Відповісти
А до 2014 хто для тебе був нормальним президентом?
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02.03.2025 17:59 Відповісти
Коли бачу ось такі кацапські наративи так і розумію, що 73% нікуди не поділись і зараз аж з трусів вискакують щоб повторити те, що потрібно ОПі. Необучаємі, блдь. Беріть вже бандури та починайте тужити, бо вмикати мозок вам ніколи(бо нічого вмикати?) та й заздрощі вам заважають - вам і тризуб на кремлі буде "не так встановили!".
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02.03.2025 17:56 Відповісти
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
8 год
Генсек НАТО подивився повний запис розмови в Білому Домі - і порекомендував відновити відносини з Трампом.

Всі адекватні люди порекомендували б це зробити.

Але у нас скоріше за все радісно пошлють і Генсека НАТО - а вже потім під бандури співатимуть сумних пісень.
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02.03.2025 18:01 Відповісти
В 91-му.
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02.03.2025 17:39 Відповісти
Дійсно, отут підтримую.
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02.03.2025 17:54 Відповісти
Дай Бог чтобы Европа проснулась
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02.03.2025 17:29 Відповісти
Не прос.іть його
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02.03.2025 17:29 Відповісти
Досить обіцянок та горячих промов. Де швидкі та дієві рішення?
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02.03.2025 17:30 Відповісти
Їх не буде. Вже вирішили, що треба домовлятися з США
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02.03.2025 18:29 Відповісти
не просріть цей момент
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02.03.2025 17:31 Відповісти
вони вже жалкують що не зреагували в 2022
а в 2022 жалкували що не зреагували в 2014
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02.03.2025 17:34 Відповісти
що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом Джерело: https://censor.net/ua/n3538778

Одне і теж, дайте ракет і можете далі спокійно сидіти в кав'ярнях.
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02.03.2025 17:33 Відповісти
Нічого вже ракети не допоможуть. Пізно. Лише безпосередня участь європейських військ у війні. Але на це Європа навряд чи піде.
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02.03.2025 17:37 Відповісти
Парадоксально але більше шансів , що Туреччина напряму за нас воюватиме, ніж "дружні" країни. Зло чомусь не жує соплі 🤬
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02.03.2025 17:41 Відповісти
Ото ж бо. Я більш, ніж впевнений, що, якщо куйло нападе на Європу, повториться 1939-й. Тільки новим гітлером буде куйло.
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02.03.2025 17:46 Відповісти
Ви абсолютно праві. Всі згадують Мюнхен 39, але ж Європа тоді проводила себе точнісінько як зараз, кожен у своїй " мушлі". Вони закликають не повторити 1939 рік, а самі йдуть тис самим шляхом. Тільки цього разу, не дай Бог, срср 2.0. так просто не розвалиться. 1991 то справді був шанс для світу. А вони кинулися рятувати агресора, і самі його й викохали.
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02.03.2025 17:50 Відповісти
Не покоління - а один раз на 100 років, а можливо і на 300
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02.03.2025 17:33 Відповісти
Ви помиляєтесь! Це нова ера! Років так 10000!
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02.03.2025 17:38 Відповісти
Може він і мав на увазі повне життя одного покоління - 100 років приблизно
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02.03.2025 17:40 Відповісти
Покоління - це група людей, які народилися в один і той же період і виросли у схожих умовах. До 100 рідко хто доживає....
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02.03.2025 17:49 Відповісти
Згодом буде так: "цей момент, який буває раз на покоління"...
і ось знову!
і ось знову!
...
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02.03.2025 17:47 Відповісти
Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр Британії сказав:
"Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".

Дід Байден казав так само. Його вже при владі нема і США вже не поряд. Те ж саме цілком може статись і з європейськими країнами, коли через рік - два - три підуть з влади ті, що сидять зараз за цим столом.
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02.03.2025 17:35 Відповісти
Прийдуть ще кращі на їх заміну. Краще б скоріше подохли путін, та його оточення совкодрочерів.
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02.03.2025 17:38 Відповісти
В Америці вже прийшли...
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02.03.2025 17:41 Відповісти
Імітація і симуляція, в цьому найсильніший наш гарант. Майте на увазі, європейські лідери.
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02.03.2025 17:36 Відповісти
Якби Європа дійсно одностайно згуртувалась, то був би толк. Але всілякі йорбікі, ліпенші, адн та інша рашистська наволоч зараз активізується в рази.
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02.03.2025 17:36 Відповісти
Огоссди...
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02.03.2025 17:40 Відповісти
Маю надію що Стармер не забув що Маск хотів його здихатись Маску заборонити вьизд до ЕС І БРИТАНІЇ
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02.03.2025 17:43 Відповісти
Для Європи то так,-раз на покоління,а для нас головне,що МИ не стали останнім поколінням
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02.03.2025 17:43 Відповісти
Один раз в століття Європе випадає шанс показати, що є ...яйця!
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02.03.2025 17:52 Відповісти
The dilemma is how to look strong and determined to fight the world's evil without at the same time scaring the sh*t out of their voters with the terrifying thought that they will actually have to go fight the world's evil.
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02.03.2025 18:02 Відповісти
That's how modern world and politics work.No more and no less
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02.03.2025 18:04 Відповісти
Якщо спонтанний і щирий, то це не натовп, а громада.
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02.03.2025 18:04 Відповісти
Знову буде бла-бла-бла ні про що. Їм Сша розглядає війська вивести, а вони продовжують перелякано квохтати
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02.03.2025 18:33 Відповісти
Минулий раз в саме такий момент європейці хєровєнько так активізувалися...
Цього разу правда Дойчі на нашому боці. І японці. Але це вже давно не ті дойчі шо були колись... і не ті японці...
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02.03.2025 18:34 Відповісти
А куди це дивиться Мерц, що він побачив вгорі, не вже Трамп приїхав на запрошення Стармера в В.Британію, якого він знову запросив? А чому турка Фідана вигнали з червоної дорожки, що, НЕ вписався? ......показуха,хай Трамп заздрить!
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02.03.2025 18:50 Відповісти
 
 