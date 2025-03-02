Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".
Відповідну заяву він зробив на саміті лідерів Європи, який відбувається у Лондоні, пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед",- заявив глава британського уряду.
Стармер сказав, що натовп, який вітав Володимира Зеленського оплесками перед його візитом на Даунінг-стріт вчора, був "абсолютно спонтанним".
Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр Британії сказав:
"Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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Вони пишаються поведінкою найвеличнішого, який бормотав під носа матюки, поки Трамп говорив. Вже забули як ховаються ввід тцк, як платять все, аби не потрапити в ЗСУ, бо там дурні командири, яких призначив єрмак.
Насправді ж саме він запустив економіку держави. Саме тоді люди почали купувати машини, нерухомість, відкривати бізнес. Банківська система це його заслуга. Згадайте як кацапів штормило, рупль падав. А в нас такого не сталось .
А в чому була ж його слабкість ? Бо він порядна людина , а не гопота ?
Бо народ не дав йому голосів у Раді. Бо в нас на той час уже була парламентського президентська республіка ? Бо ви обрали регіони, соціалісти, комуністи ? Всі прокацапські сили. І сіли такі в очікуванні - а що ж Ющ тепер хорошого нам зробить
А відмова від призиву була ?
Иди в библиотеку и бери подшивки газет, интернета тогда не было.
Кількість контрактної армії не уточнювалась, але не думаю, що була б великою. Об'єктивно, в той час українське суспільство в переважній своїй більшості вважало, що йому нічого не загрожує.
@prozapas77
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8 год
Генсек НАТО подивився повний запис розмови в Білому Домі - і порекомендував відновити відносини з Трампом.
Всі адекватні люди порекомендували б це зробити.
Але у нас скоріше за все радісно пошлють і Генсека НАТО - а вже потім під бандури співатимуть сумних пісень.
а в 2022 жалкували що не зреагували в 2014
Одне і теж, дайте ракет і можете далі спокійно сидіти в кав'ярнях.
і ось знову!
і ось знову!
...
"Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".
Дід Байден казав так само. Його вже при владі нема і США вже не поряд. Те ж саме цілком може статись і з європейськими країнами, коли через рік - два - три підуть з влади ті, що сидять зараз за цим столом.
Цього разу правда Дойчі на нашому боці. І японці. Але це вже давно не ті дойчі шо були колись... і не ті японці...