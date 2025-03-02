Саміт лідерів Європи розпочався у Лондоні. ФОТО
У неділю, 2 березня, в столиці Великої Британії розпочався саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На заході обговорять виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.
На саміт прибули: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Антоніу Кошта, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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"...ти, пуйла пєтух !"
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він же не українців просив вибачатись
я такого не чула
хоч дезіком скористався
не його справа повчати дурнів
як і зе
як пишуть американці самі про себе - вибрали клоуна, отримуєте і цирк
так у нас давно те саме
тільки у їхнього більше можливостей і его більш роздмухане
Посперечаєтесь ?
Там навіть туалет є - чи Ви не знали?
щоб перестали балакати про запах зелі
і відчули запах ліліпутіна
Всі договори потужні - я же без "..." написав! Чи потрібно Вам щось пояснювати, фуфєл??
П- йди за русьГим кораблем...
3.14дарасссссс
неподавися...
А я йому: "Одну хвилину!"
А сам з Андрюхою в літак і до вас в Лондон.
Фух.
Ледве втекли!
Тебе не запитав , що робити....
3.14здуй на всі чотири сторони, не рахуючи напрямок за рюЗгім кораблем - на ДНО