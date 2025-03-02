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Новини Фото Саміт в Лондоні 2 березня
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Саміт лідерів Європи розпочався у Лондоні. ФОТО

У неділю, 2 березня, в столиці Великої Британії розпочався саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На заході обговорять виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.

саміт лідерів Європи

На саміт прибули: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Антоніу Кошта, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Читайте також: Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5553) Європа (1793) саміт (764)


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Топ коментарі
+20
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02.03.2025 17:14
+17
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02.03.2025 17:20
+10
в тому ж одязі що і на зустрічі з трампом
хоч дезіком скористався
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02.03.2025 17:20
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02.03.2025 17:14 Відповісти
хрен трампон отримає, а не вибачення....
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02.03.2025 17:19 Відповісти
+ 💯!

"...ти, пуйла пєтух !"

.
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02.03.2025 17:21 Відповісти
можливо особисто Зе і є за що вибачатись перед Трампом.
він же не українців просив вибачатись
я такого не чула
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02.03.2025 17:21 Відповісти
А давай Ксюша по тексту перемовин - що сказав Зе що треба вибачатись ?
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02.03.2025 17:22 Відповісти
В сенсі ?
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02.03.2025 17:30 Відповісти
В сенсі : тексти скандальних перемовин існують в інтернеті , у якому ви спец. Дайте мені фрази Зе за які він має вибачатися перед Трампом . Я особисто слухала ту бесіду тому і прошу Вас пояснити ЗА ЩО ПРЕЗІДЕНТ УКРАЇНИ МАЄ ВИБАЧАТИСЯ?
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02.03.2025 17:34 Відповісти
А чому це прапорець змінила ? Невже стало соромно за словацькі вибрики ?
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02.03.2025 17:21 Відповісти
Тому що я в Україні .
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02.03.2025 17:35 Відповісти
"Дональдус, дукс лібере мунді, прости нас засранців, що обрали собі Гетьманом членограя оманського та його ярмака підмоскальского, які нашого головного отамана Залужного та його славетних бойових отаманів з війська усунули, та неправедний суд над ними учиняють ! Бо єси ми запальні у битвах, але не дуже тямущі в справах мирських, і тому свідченням є вся наша історія руйнації, яка ще від славетних кімерійців та сарматів з гунами, перед всім світом явилася : побивали ми самі себе ще гірше, ніж ворогів наших облудливих. Як у пісні співається, віє вітер, віє буйний, дуба нахиляє - сидить козак на могилі тай сльозу роняє !"
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02.03.2025 18:46 Відповісти
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02.03.2025 18:55 Відповісти
в тому ж одязі що і на зустрічі з трампом
хоч дезіком скористався
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02.03.2025 17:20 Відповісти
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02.03.2025 17:20 Відповісти
сам король гарно вихований
не його справа повчати дурнів
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02.03.2025 17:22 Відповісти
Тобто Трамп і Венс- плебеї ? Ви це сами написали
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02.03.2025 17:25 Відповісти
вони такі і є
як і зе
як пишуть американці самі про себе - вибрали клоуна, отримуєте і цирк
так у нас давно те саме
тільки у їхнього більше можливостей і его більш роздмухане
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02.03.2025 17:26 Відповісти
Не будемо виключати що Трамп - клоун, барига , плебей і рекетир
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02.03.2025 17:29 Відповісти
Як і Зе. Тільки більший у габаритах і з досвідом.
Посперечаєтесь ?
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02.03.2025 17:31 Відповісти
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02.03.2025 17:37 Відповісти
Україна, Польща, Швеція, МІ6 = ядерна зброя.
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02.03.2025 18:16 Відповісти
у нього в літаку є пральна машина!
Там навіть туалет є - чи Ви не знали?
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02.03.2025 17:22 Відповісти
Прикинь , там навіть мультимедійну систему для відеоігор встановили за двісті з чимось мільйонів здається , тож із своєю пралкою відпочивай ((
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02.03.2025 17:26 Відповісти
а чим дЄрмак повинен на перельоті займатися?
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02.03.2025 17:27 Відповісти
Хрін там - штани інші .
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02.03.2025 17:24 Відповісти
зелі потрібно возити з собою в чемодані декілька трупів кацапів з під торецька
щоб перестали балакати про запах зелі
і відчули запах ліліпутіна
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02.03.2025 17:25 Відповісти
Митись і пратись, то для слабаків
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02.03.2025 17:25 Відповісти
І для геев. Венс - гей
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02.03.2025 17:30 Відповісти
А зеля - підар.
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02.03.2025 22:12 Відповісти
ждем ВПС Європи над Україною. Все інше - це не на перемогу а на капітуляцію. Щоб не вийшло як завжди - зроби кілька класних фоток і розбіглися, а ти Україна давай там якось сама
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02.03.2025 17:20 Відповісти
ВПС Європи ще не існують - але завдяки трампону вони з"являться....
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02.03.2025 17:23 Відповісти
Міцна така тусовка.
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02.03.2025 17:22 Відповісти
Потужна!
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02.03.2025 17:24 Відповісти
А що тобі не так , тайожний союз любиш ?
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02.03.2025 17:27 Відповісти
"Міцна" - це горілчані вироби так позначають!
Всі договори потужні - я же без "..." написав! Чи потрібно Вам щось пояснювати, фуфєл??
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02.03.2025 17:30 Відповісти
Поміряй температуру , тебе , фуфєла , ковбасити починає ((
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02.03.2025 17:33 Відповісти
В.В. П - йди за русьГим кораблем...
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02.03.2025 17:35 Відповісти
Не вийде , там ти , фуфєл
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02.03.2025 17:37 Відповісти
я тобі уступлю дорогу - на дно....
3.14дарасссссс
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02.03.2025 17:38 Відповісти
На відміну від тебе , чмоні , я не поспішаю , тому сиди до всир@чки
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02.03.2025 17:40 Відповісти
зараз подивимося кого першим видалять, ФУФЄЛ ....
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02.03.2025 17:45 Відповісти
Прикинь , фуфєл, модератор видалить все одним махом , а якщо ти думаєш що мене забанять , то глибоко помиляєшся
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02.03.2025 17:52 Відповісти
спостерігаємо, ФУФЄЛ.....
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02.03.2025 17:54 Відповісти
Не дуже тільки витріщайся , фуфєл , бо баняки повилазять Я піду повечеряю , так що коли тривалий час не відповідатиму на твої фуфлячі триндіння , то не тому що злякався , просто їсти хочу
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02.03.2025 17:59 Відповісти
не подавися...
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02.03.2025 18:00 Відповісти
Заздри мовчки , голитьба
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02.03.2025 19:02 Відповісти
пЄльмєн тобі в горлянку... Поперек! Не вареник!
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02.03.2025 19:09 Відповісти
Злидота , я пельмені не люблю ((
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02.03.2025 19:17 Відповісти
ну а "дулю із маком " любиш?
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02.03.2025 19:19 Відповісти
Це ти у нас смоктати любиш А я просто люблю поїсти . Пельмені не люблю не тому що вони китайські за походженням , а того що малі (( Краще хінкалі , дюжину з'їв і наївся .
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02.03.2025 19:37 Відповісти
я ж тобі писав , у мене не вийде , там ти прописався , до того ж що ззаду , що спереду , прямо терпила якийсь
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02.03.2025 19:44 Відповісти
Навіть не думав що ти дон донівців обслуговуєш ..... тоді біжи до вівцей#бів , не буду тебе затримувати
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02.03.2025 20:02 Відповісти
У тебе ? Не знаю , я ж із дон донівцями не спілкуюся , ти сам у них запитай
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02.03.2025 20:08 Відповісти
не моя вина що вони до твого дивана добралися , а твоя
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02.03.2025 20:19 Відповісти
прибережи його для себе , а головне- ні з ким не ділися , а то кадиркіни іще примусять тебе облизувати після чужого дупла
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02.03.2025 20:39 Відповісти
цей саміт покаже чи буде існувати ЕС чи ні.
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02.03.2025 17:24 Відповісти
Трамп мені каже: "Пане Зеленський, підніміть мило з підлоги".
А я йому: "Одну хвилину!"
А сам з Андрюхою в літак і до вас в Лондон.
Фух.
Ледве втекли!
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02.03.2025 17:28 Відповісти
Сміятися коли , після пукін - ***** ?
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02.03.2025 17:29 Відповісти
Вова! А сам мило піднімеш? Я чекаю ....позаду....
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02.03.2025 17:59 Відповісти
Що хочете пишіть, а моя думка, що цей " саміт" ніхрена кардинально не змінить. Подивіться скільки їх було за 3 роки. ЄС всерівно з " надією озирається" на США. Для Зеленського саміт чудовий, бо там гроші та аншлаг. А в кінці ще й поаплодують. Таких дорогих " концертів" в нього раніше не було.
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02.03.2025 17:29 Відповісти
Поживемо - побачимо .
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02.03.2025 17:30 Відповісти
Ти Ванга чи косиш під Вангу?
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02.03.2025 17:58 Відповісти
Чого ти тикаєш, диваний воїн? Я не Ванга я просто бачу реальні дії Європи за ці роки. Допомога траншами це добре та потрібне, але без літаків та ракет то патова ситуації з повільним просуванням в нашу сторону. Ти точно чи пенсіонер чи на зарплаті.
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02.03.2025 18:02 Відповісти
тикаю, тому що ти 3.14здабол.....
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02.03.2025 18:06 Відповісти
В ТЦК ******, вояка... Заїбав вже зелену сраку вилизувати. Очі роззуй ЄС самі пишуть що США..., без США не зможемо і тд. Досить тримати інформаційний фронт вже тобі, піди краще сітки хлопцям поплети. Балабол.
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02.03.2025 18:08 Відповісти
ОООоооо
Тебе не запитав , що робити....
3.14здуй на всі чотири сторони, не рахуючи напрямок за рюЗгім кораблем - на ДНО
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02.03.2025 18:10 Відповісти
Аааа ти засцика виявився🤣
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02.03.2025 18:13 Відповісти
можу тобі на рожу справити нужду, навіть....
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02.03.2025 18:17 Відповісти
Не пиши мені, переляк, іди телемарафон дивись. Збоченць, точно руська душа в тебе.
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02.03.2025 18:18 Відповісти
киш під лавку, нечиста сила!
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02.03.2025 18:19 Відповісти
Хочу хороших новин.
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02.03.2025 17:36 Відповісти
Орбанососа з Фуціном нема це вже плюс.
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02.03.2025 17:41 Відповісти
Так це правда що балтійські країни не запросили. Зате покликали Туреччину. Типу вона Європа.
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02.03.2025 17:43 Відповісти
А Канада?
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02.03.2025 18:34 Відповісти
Понятно почему страны Балтии не пригласили - под них не пригласили Венгрию и Словакию.
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02.03.2025 17:46 Відповісти
неплохой расклад в принципе
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02.03.2025 18:09 Відповісти
Та ні просто в Пятницю був парад планет Меркурій припізнився і *сделка не состоялась*
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02.03.2025 18:30 Відповісти
Я згадую як Клован зі сцени 95 кварталу стібався з президентів, спікерів ВР, України. А зараз стільки матеріалу для квартальних почвар. Як думаєте побачив все це в їх номерах?
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02.03.2025 18:06 Відповісти
Ну рояль же вчора викотили, не бачив?
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02.03.2025 18:35 Відповісти
Європа вже не та ..Ялта занята ..Світ був на трьох слонах СССР США Британія ..Зараз Британія сама і не проти союзу з США..А з рашкою треба як з третім рейхом ..Тільки антипутінська коаліція .Теза повинна бути смілива ,а вони навіть з ООН не можуть їх виперти ..
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02.03.2025 18:46 Відповісти
Давайте придбаємо мультиміліонеру костюм і краватку. Шкарпетки і мешти сам купить.
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02.03.2025 19:50 Відповісти
 
 