Саміт лідерів Європи розпочався у Лондоні. ФОТО

У неділю, 2 березня, в столиці Великої Британії розпочався саміт лідерів Європи за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На заході обговорять виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.

На саміт прибули: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Антоніу Кошта, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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