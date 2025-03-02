Умєров після зустрічі з Гілі: Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі.
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.
У Міноборони розповіли, що Умєров відвідує Лондон у складі делегації президента України.
"Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ", - заявив Умєров.
Під час зустрічі міністри оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів РФ, а також обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України.
Своєю чергою Гілі у соцмережі Х запевнив Україну у непохитній підтримці з боку Британії.
"Радий вітати мого друга Рустема Умєрова у Лондоні на саміті…і ще раз запевнити його у нашій непохитній підтримці. Разом ми всі сповнені рішучості знайти шлях до забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі та найкращого результату для України", - написав британський посадовець.
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