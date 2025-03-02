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Новини Зустріч Умєрова з Гілі Допомога Україні від Британії
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Умєров після зустрічі з Гілі: Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні

Умєров провів зустріч з Гілі

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з британським колегою Джоном Гілі.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства України, інформує Цензор.НЕТ.

У Міноборони розповіли, що Умєров відвідує Лондон у складі делегації президента України.

"Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ", - заявив Умєров. 

Під час зустрічі міністри оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів РФ, а також обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України.

Своєю чергою Гілі у соцмережі Х запевнив Україну у непохитній підтримці з боку Британії.

"Радий вітати мого друга Рустема Умєрова у Лондоні на саміті…і ще раз запевнити його у нашій непохитній підтримці. Разом ми всі сповнені рішучості знайти шлях до забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі та найкращого результату для України", - написав британський посадовець.

Читайте також: Україна та Велика Британія підписали угоду про позику $3,2 мільярда на обороноздатність

Автор: 

Велика Британія (5553) Умєров Рустем (588) Гілі Джон (41)


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Топ коментарі
+2
Було би чим...
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02.03.2025 18:45
+2
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02.03.2025 18:57
+1
а чого чєбурєк катається по закордонам, який зиск від ссучєного дибіла?
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02.03.2025 19:01
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Було би чим...
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02.03.2025 18:45 Відповісти
Умєров! ти розмовляв із Залужним? Він тобі мізки трохи вправив чи ні?
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02.03.2025 18:49 Відповісти
А чи стелепна на щось iнфальтинно-надпокiрна людина?
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02.03.2025 18:53 Відповісти
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02.03.2025 18:57 Відповісти
умеров тобі місце на нарах або краще в окопі
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02.03.2025 18:58 Відповісти
а чого чєбурєк катається по закордонам, який зиск від ссучєного дибіла?
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02.03.2025 19:01 Відповісти
так а який план? Який кінцевий результат очікує ЄС від потужної підтримки? Нескінченна війна на чолі з Потужним?
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02.03.2025 19:14 Відповісти
Яктй та який?
-Запасний...
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02.03.2025 19:16 Відповісти
Ну, ось, готові збільшити, а що конкретно готові надати, хоч знати, які види озброєння.
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02.03.2025 19:37 Відповісти
 
 