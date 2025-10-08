РУС
САУ "Богдана", стреляющая на 42 км, сейчас обеспечивается только снарядами дальностью 15 км. Дальнобойных снарядов в закупках МО только 5%, - офицер ВСУ Чорновол. ВИДЕО

Самоходная артиллерийская установка "Богдана", которая стреляет на 42 км, сейчас по всей линии фронта снабжается лишь снарядами М107 максимальная дальность которых - 15 км. Дальнобойных снарядов для "Богданы" в закупках Министерства обороны всего лишь 5%.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила боевой офицер ВСУ Татьяна Черновол, информирует Цензор.НЕТ.

Военная отметила, что в последнее время фиксируются случаи, когда САУ "Богдана" не попадает в цель.

"Раньше, когда стреляли "Богданы", мы, пилоты ФПВ, завидовали ... Забежал, например, враг в крепкое сооружение, нам - и радиогоризонт не тот, и РЭБ нас валит, и окна там закрыты, и БК наше легкое, ничего с домом сделать не можем ... А тут - слышим выход, "Богдана" стреляет, пару больших бадабумов, как белке в глаз, и все - дело сделано. Но в последнее время почему-то все стало наоборот. "Богданы" стреляют и упорно не попадают. Вот, например, на видео - постройка, куда забежало 6 орков. Пока мы готовили на вылет ФПВ с большим фугасом, цель обстреливала "Богдана". Потом мы еще долго летели - "Богдана" продолжала стрелять и не попадать. Одно хорошо: ее работа оркам не давала из здания выскочить. А потом прилетели мы... Результат - на видео", - пишет Черновол.

Как отметила Черновол, оказывается, что лучшая по дальнобойности САУ мира, которая стреляет на 42 км, сейчас по всей линии фронта обеспечивается лишь снарядами М107 максимальная дальность которых 15 км.

"Звоню акушеру "Богданы", хвастаюсь: "Обули мы твою "Богдану", и вообще - это не первый раз, что с твоими девочками-"Богданками" не так?" "Эх, - говорит он, - это все снаряды". Оказывается "Богдана", лучшая по дальнобойности САУ мира, которая стреляет на 42 км, сейчас по всей линии фронта снабжается лишь снарядами М107, максимальная дальность которых - 15 км. Дальнобойных снарядов для "Богданы" в закупках МО - только 5 процентов. То есть на фронте 95% снарядов для Богданы - на 15 км. 5% - на 40. Выбор, как видим, у артиллеристов не большой", - заявила офицер ВСУ.

Однако, она отметила, что "максимальная" дальность, - это не рабочая дальность, она не прицельная.

"Захожу в Википедию читаю, что отклонение от цели в М107 на максималке - более 100 метров. Лучше всего такими снарядами стрелять только на 10 км-12 км. Поэтому становится понятно почему "Богданы" не попадают. В частности, не попали в ту цель, что на видео. От нас, ФПВишников, она была на расстоянии 14 км. А мы же на самом краю позицию оборудовали, чтобы дальше доставать, наша позиция под землей и в бетоне, поэтому нам нормально", - пишет Чорновол.

Она подчеркнула, что это абсолютно ненормально, когда в "килзону" вынуждена заезжать и стрелять под открытым небом большая САУ, поскольку она сразу становится "жирной целью" для врага.

"Все вражеские ФЗО тогда пытаются догнать ее. Это настоящая лотерея для расчета, для гаубицы.... При чем, это глупый, бесполезный риск, поскольку эта САУ может работать далеко за нашими спинами с лесополос. Она может издалека, безопасно и прицельно, разбирать врага дальнобойными снарядами, а не так как сейчас - бесполезная работа в условиях фантастической опасности", - пишет военнослужащая.

"Но и это еще не все. Дальше - позвонила артиллеристам. А они меня еще больше ошеломили. Оказывается снаряды, которыми МО обеспечило "Богданы" по всей линии фронта, не только по ТТХ - не того, они - говно даже в свои категории. Артиллеристы говорят, что прицельно они могут работать только на расстояние 8 км. Так что "Богдане", чтобы гарантированно попасть по цели, которую я дала на видео, надо было стрелять среди вражеских позиций", - рассказывает дальше Черновол.

По словам офицера, эти снаряды ко всему еще и закуплены в стране, которая является давним союзником России.

"Честно говоря, мне очень, очень больно. Когда-то давно, как журналист, я бы порадовалась, что нарыла такие убийственные факты ... Теперь же я бешено зла и в отчаянии. Ведь эти снаряды умножили на "ноль" поддержку артиллерии на фронте. А это - наши жизни, моего подразделения, смежников. Это же элементарно, что в эру ФНО, с расширением килл-зоны, нужно обеспечивать работу любого оружия на максимальной дальности. А тут - наоборот: "Богдану" с надежно прицельных 35 км дальности перевели на 8 км. Я не могу постичь глубину то ли тупости, то ли цинизма, то ли равнодушия тех, кто проводит закупки для фронта. И хотя я давно не артиллерист, но попрошу за всех из арты: "Дорогие наши глубоко гражданские министры обороны, попробуйте хоть немного разбираться в оружии и поставлять на фронт то, что там нужно. Для САУ "Богдана" в эру фпс нужны дальнобойные снаряды", - подчеркнула военная.

Канєшна! Якщо дозволити собі закуповувати далекобійні снаряди для САУ "Богдана" (і не тільки), то не вистачить грошей на тєлємарафон, дороги і висаджування квітів у Покровську. 😔
звичайний саботаж та диверсія від зельоних гнид на чолі з Оманською Гнидою.

скільки можна дивуватись.

скільки можна дивуватись.
Суки
