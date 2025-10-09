РУС
Новости Чорновол - народньій депутат
В связи со службой в ВСУ ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации народным депутатом

Татьяна Чорновол

Центральная избирательная комиссия продлила на год срок подачи Татьяной Чорновол документов для регистрации народным депутатом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в Facebook.

18 сентября ЦИК признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

"Однако 6 октября в Комиссию поступило заявление Татьяны Чорновол о наличии причин, препятствующих ей в установленный законом 20-дневный срок подать документы, необходимые для регистрации народным депутатом, и с просьбой продлить такой срок до одного года в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что ЦИК в соответствии с законодательством Украины признала указанные в заявлении причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Чорновол документов для ее регистрации народным депутатом до 6 октября 2026 года включительно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, которого убили во Львове 30 августа.

Ну з Тетяною все зрозуміло, честь і хвала їй за службу в ЗСУ. А де зараз знаходиться л'ЙОтчиця-письменниця бувша нардепка Над'Єжда?
09.10.2025 16:40 Ответить
Заместитель командира по морально-психологической защите("замполит"), не совсем командир роты).
09.10.2025 16:58 Ответить
Хтось пояснить, як можна служити в ЗСУ і працювати в парламенті, опрацьовувати, приймати , вносити правки в законопроєкти?
09.10.2025 16:45 Ответить
Шкода. Значить поки що у ВР буде одна безумна, це Мар'яна.
09.10.2025 16:48 Ответить
да, марьянку бы хорошо дополнила татьянка
