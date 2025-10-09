В связи со службой в ВСУ ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации народным депутатом
Центральная избирательная комиссия продлила на год срок подачи Татьяной Чорновол документов для регистрации народным депутатом Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в Facebook.
18 сентября ЦИК признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
"Однако 6 октября в Комиссию поступило заявление Татьяны Чорновол о наличии причин, препятствующих ей в установленный законом 20-дневный срок подать документы, необходимые для регистрации народным депутатом, и с просьбой продлить такой срок до одного года в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины", - сообщили в ЦИК.
Отмечается, что ЦИК в соответствии с законодательством Украины признала указанные в заявлении причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Чорновол документов для ее регистрации народным депутатом до 6 октября 2026 года включительно.
Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, которого убили во Львове 30 августа.
