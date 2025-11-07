УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6373 відвідувача онлайн
Новини
3 063 7

Війна зараз відрізняється від 2022 року, технології змінилися, ворог слідкує за кожним рухом, - Чорновол

Чорновол про розвиток технологій на фронті

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця війна, яка зараз дуже відрізняється від війни у 2022 році. В усьому. Вона настільки відрізняється - це небо і земля. Я зараз зідзвонююся зі своїми колегами - 17-ю бригадою, 72-ю і ми згадуємо ті часи, як веселкове дитинство. Це було "дитинство війни". Ми бачили сонце, ми ходили по полях і рвали маки, ми сиділи в окопах під акацієї, ми там з цих же окопів під акацією стріляли з БТРКи, а потім спокійно йшли. Зараз це дуже страшно, зараз ми як щурі у підвалах. Зараз та війна, яка відбувається, вона навіть не демонструється у фантастичних фільмах про війни майбутнього", - сказала військова. 

За її словами, зараз ворог має змогу слідкувати за "кожним рухом і побачити будь-що".

"Він полює конкретно на тебе. Це не прильот арти - прилетить або не прилетить. Будь-яка логістика стала - це пощастить або не пощастить",- говорить Чорновол.

Читайте також: Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки

В інтересах Заходу переймати досвід ЗСУ 

Крім цього, військова заявила, що не розуміє, чому європейські країни не відправляють свої війська в Україну, щоб отримати досвід.

"Це їм потрібно, а не нам. Насправді, якби всі ці країни присилали б сюди свої армії - вони нам не дуже допомогли б. Ми українці краще знаємо, як воювати... Їм було б важливо зараз зрозуміти цю війну і почати перебудовуватися. Тобто, так як це зараз робить Північна Корея і воює на стороні москалів. Північна Корея вже перейняла цю війну",- сказала офіцерка ЗСУ.

Вона додала, що Захід не розуміє, що Азія зможе воювати у сучасних війнах, а він - ні.

Також Чорновол переконана, що в інтересах президента США Дональда Трампа, щоб армія його країни переймала в Україні досвід сучасної війни.

Дивіться також: Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандата: "Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення". ВIДЕО

Автор: 

технології (1056) Чорновол Тетяна (275) війна в Україні (8349)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На таких людях стоїть Україна...
показати весь коментар
07.11.2025 21:01 Відповісти
Тетянко ❤️ політик Воїн ...вона знає шо пропонувати Трампу ...
показати весь коментар
07.11.2025 21:13 Відповісти
"європейські країни не відправляють свої війська в Україну, щоб отримати досвід". Захід воює зброєю, а не піхотою. Тому досвід війни піхотою їх не цікавить і тому ми ніколи не побачимо західних військових в Україні.
показати весь коментар
07.11.2025 21:23 Відповісти
Коли мінпросерони клало на дрони, рубікон догнав та перегнав.
показати весь коментар
07.11.2025 21:27 Відповісти
Багато військових професій уже в минулому а деякі уже наближаються. Настане година коли уже не буде потреби збивати ракети , а просто вертати їх на місце старта чи куди потрібно, чи просто зривати їх на місці дислокації . через це і ракети відімруть як символ небезпеки для себе.Вода тече і все міняється. Колись було потрібно століття , а зараз порив вітра.
показати весь коментар
07.11.2025 21:32 Відповісти
Если очень реально оценить новые технологии, то в случае победы кацапов в Украине, они просто с хода, как на марше попрут в бывший варшавский договор, где похоже запросто им уже готов сегодня хлеб-соль и цветочки! 3-4 страны уже можно назвать сегодня смело. Польша пока не попадает, остальные запросто. Но речь о другом. Попрут яо конечно не применяя, и ответить НАТО своим яо не сможет. Тучи дронов запустят От Мурманска до Крыма и далее полетят. Пусть чуть смешно, но с кацапами про логику и прочую мораль не было смысла говорить ещё в 18 веке окончательно. Ну пусть либерасты западные продолжают про Рамштайн и прочую лигу о согласных и гласных, не замечая знаков препинания.
показати весь коментар
07.11.2025 21:37 Відповісти
Ми теж довбаємо їх тим самим
показати весь коментар
08.11.2025 22:41 Відповісти
 
 