Війна зараз відрізняється від 2022 року, технології змінилися, ворог слідкує за кожним рухом, - Чорновол

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця війна, яка зараз дуже відрізняється від війни у 2022 році. В усьому. Вона настільки відрізняється - це небо і земля. Я зараз зідзвонююся зі своїми колегами - 17-ю бригадою, 72-ю і ми згадуємо ті часи, як веселкове дитинство. Це було "дитинство війни". Ми бачили сонце, ми ходили по полях і рвали маки, ми сиділи в окопах під акацієї, ми там з цих же окопів під акацією стріляли з БТРКи, а потім спокійно йшли. Зараз це дуже страшно, зараз ми як щурі у підвалах. Зараз та війна, яка відбувається, вона навіть не демонструється у фантастичних фільмах про війни майбутнього", - сказала військова.

За її словами, зараз ворог має змогу слідкувати за "кожним рухом і побачити будь-що".

"Він полює конкретно на тебе. Це не прильот арти - прилетить або не прилетить. Будь-яка логістика стала - це пощастить або не пощастить",- говорить Чорновол.

В інтересах Заходу переймати досвід ЗСУ

Крім цього, військова заявила, що не розуміє, чому європейські країни не відправляють свої війська в Україну, щоб отримати досвід.

"Це їм потрібно, а не нам. Насправді, якби всі ці країни присилали б сюди свої армії - вони нам не дуже допомогли б. Ми українці краще знаємо, як воювати... Їм було б важливо зараз зрозуміти цю війну і почати перебудовуватися. Тобто, так як це зараз робить Північна Корея і воює на стороні москалів. Північна Корея вже перейняла цю війну",- сказала офіцерка ЗСУ.

Вона додала, що Захід не розуміє, що Азія зможе воювати у сучасних війнах, а він - ні.

Також Чорновол переконана, що в інтересах президента США Дональда Трампа, щоб армія його країни переймала в Україні досвід сучасної війни.

