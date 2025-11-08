РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4998 посетителей онлайн
Новости Черновол о проблемах в ВСУ
1 052 14

Чорновол: В армии чаще всего делали карьеру те командиры, которым безразлична жизнь бойцов

Чорновол о проблемах в армии

Боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол рассказала, что чаще всего в армии делали карьеру те командиры, которым безразлична жизнь военнослужащих.

Об этом она сказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чаще всего карьеру делали "мясники"

По словам военной, системные проблемы в армии начались с того, что одни военные воевали, а другие — делали карьеру.

"Это совершенно разные виды деятельности. И для этого нужны разные качества, разные идеалы, разные средства. Как следствие возникла такая ситуация, что карьеру наиболее успешно делали мясники. Если какому-то командиру безразлично, сколько выживет его личного состава - он получал повышение. К нему зашла БРКА (боевое распоряжение. - ред.), он ее мгновенно выполнил. Он не считался с жизнью солдат. Сначала еще в 2022 году появлялись заявления, почему этот человек получал повышение, если в последней деревне у него такие потери? Но постепенно все эти разговоры исчезали. И оказалось, что те, кто выполнял БРКИ быстро, несмотря на человеческие потери - они продвигались по карьерной лестнице", - рассказала офицер.

Читайте также: Война сейчас отличается от 2022 года, технологии изменились, враг следит за каждым движением, - Чорновол

"Есть определенные места, которые стратегически невыгодно удерживать"

Черновол также заявила, что "держать долину, если она является местом для расстрела - это ужасно".

"Есть высоты, на которых армия всегда более успешна, есть, например, долины. Почему эта долина не является местом расстрела москалей? Почему там должны быть мы? Для того, чтобы дописалось два лишних километра? Я этого не понимаю. Есть определенные места, которые стратегически невыгодно удерживать, однако они выгодны, чтобы там "мочить" москалей. Наоборот, их туда заманивать и "мочить". Нет, почему-то важно показать, что мы отвоевали эти два километра", - говорит Чорновол.

Она отметила, что такой подход наблюдается "во многих местах по фронту".

"Это происходит в моей полосе. Побратимы рассказывают, что это происходит в других полосах. Но эти командиры, которые говорят, что нам не нужна эта долина, а нужны наши солдаты - их становилось все меньше, потому что они ссорились. А на их место приходили такие: "Так точно, отправим туда еще один взвод"... И такие "так точно" делали карьеру", - рассказала офицер.

  • Напомним, что также Чорновол рассказала, что из-за развития технологий характер боевых действий очень быстро меняется.
  • Кроме этого, она рассказала, что в украинской армии наблюдается тенденция тяготения к российской, когда людьми можно распоряжаться как ресурсом.

Читайте также: Чорновол о негативных тенденциях в ВСУ: Мы развиваемся неправильно, командованию нравится распоряжаться людьми как ресурсом

Автор: 

военнослужащие (6394) Чорновол Татьяна (662) ВСУ (7076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
07.11.2025 23:57 Ответить
+5
в часи зєлєнізму, кар'єру можуть зробити ті і тільки ті, яким абсолютно байдуже до життя кожної людини. це необхідна та достатня умова, як для початку кар'єри так і для подальшого кар'єрного зростання!
показать весь комментарий
07.11.2025 23:59 Ответить
+2
ну так преорітети різні,якщо командир турбується за підлеглих він завжди не дуже у фаворі у вищестоящих і там вже не до карьери...
показать весь комментарий
07.11.2025 23:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ має змусити захід ввести війська і перестати вбиватись об кацапів, бо це і є їхня ціль.
показать весь комментарий
07.11.2025 23:55 Ответить
Захід не буде воювати з Росією. Третю світову ніхто не хоче починати першим.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:41 Ответить
ЗСУ має всі важілі щоб примусити захід.
показать весь комментарий
08.11.2025 01:01 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 23:57 Ответить
ну так преорітети різні,якщо командир турбується за підлеглих він завжди не дуже у фаворі у вищестоящих і там вже не до карьери...
показать весь комментарий
07.11.2025 23:58 Ответить
в часи зєлєнізму, кар'єру можуть зробити ті і тільки ті, яким абсолютно байдуже до життя кожної людини. це необхідна та достатня умова, як для початку кар'єри так і для подальшого кар'єрного зростання!
показать весь комментарий
07.11.2025 23:59 Ответить
За повної переваги ворога у техніці, інша сторона воює людьми.
Одні командири людей бережуть і не виконують самовбивчі бойові завдання, інші - заводять нових піхотинців замість 200/300 на позиції і таким способом утримують чергову майже оточену і пристріляну "фортецю" довше - для переможних відосіків і позитивних звітів для "партнерів".
Хто з цих командирів буде отримувати кар'єрне підвищення - питання риторичне.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:06 Ответить
Профспілка військової меритократії має трансформуватись у верхню палату парламенту.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:12 Ответить
Це сирський з папашею на московії чи ваєнком барісав? 🤣
показать весь комментарий
08.11.2025 00:18 Ответить
Мадяр, Шаповалов, Плахута, Сухаревський, Апостол. Досі не зібралися попити чайку і не організували власну віськову лінію, власну модель мобілізації, свій контроль ВПК. Чому тоді плакати, коли ротшильдівські менеджери гнуть свою лінію.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:22 Ответить
Одна з причин сзч.
Проте,на першому місці бусифікація.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:17 Ответить
Чому ця долина не є місцем розстрілу москалів? Чому там повинні бути ми? Джерело: https://censor.net/ua/n3583912

Потому что западные СМИ считают метры и смеются с москалей. Это все для них.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:24 Ответить
Ну так як мені три роки тому сказав знайомий військовий який в ппо був тоді (зараз примусово перевели в сапери) знайомий його казав (десь бумажки в тилу перекладав) дослівно: " хоч би ця фігня продовжувалася довше я хоч будинок добудую"..ноу коментс
показать весь комментарий
08.11.2025 00:32 Ответить
Хтось сумнівався?
показать весь комментарий
08.11.2025 00:39 Ответить
 
 