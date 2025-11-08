Чорновол: В армии чаще всего делали карьеру те командиры, которым безразлична жизнь бойцов

Боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол рассказала, что чаще всего в армии делали карьеру те командиры, которым безразлична жизнь военнослужащих.

Об этом она сказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чаще всего карьеру делали "мясники"

По словам военной, системные проблемы в армии начались с того, что одни военные воевали, а другие — делали карьеру.

"Это совершенно разные виды деятельности. И для этого нужны разные качества, разные идеалы, разные средства. Как следствие возникла такая ситуация, что карьеру наиболее успешно делали мясники. Если какому-то командиру безразлично, сколько выживет его личного состава - он получал повышение. К нему зашла БРКА (боевое распоряжение. - ред.), он ее мгновенно выполнил. Он не считался с жизнью солдат. Сначала еще в 2022 году появлялись заявления, почему этот человек получал повышение, если в последней деревне у него такие потери? Но постепенно все эти разговоры исчезали. И оказалось, что те, кто выполнял БРКИ быстро, несмотря на человеческие потери - они продвигались по карьерной лестнице", - рассказала офицер.

"Есть определенные места, которые стратегически невыгодно удерживать"

Черновол также заявила, что "держать долину, если она является местом для расстрела - это ужасно".

"Есть высоты, на которых армия всегда более успешна, есть, например, долины. Почему эта долина не является местом расстрела москалей? Почему там должны быть мы? Для того, чтобы дописалось два лишних километра? Я этого не понимаю. Есть определенные места, которые стратегически невыгодно удерживать, однако они выгодны, чтобы там "мочить" москалей. Наоборот, их туда заманивать и "мочить". Нет, почему-то важно показать, что мы отвоевали эти два километра", - говорит Чорновол.

Она отметила, что такой подход наблюдается "во многих местах по фронту".

"Это происходит в моей полосе. Побратимы рассказывают, что это происходит в других полосах. Но эти командиры, которые говорят, что нам не нужна эта долина, а нужны наши солдаты - их становилось все меньше, потому что они ссорились. А на их место приходили такие: "Так точно, отправим туда еще один взвод"... И такие "так точно" делали карьеру", - рассказала офицер.

Кроме этого, она рассказала, что в украинской армии наблюдается тенденция тяготения к российской, когда людьми можно распоряжаться как ресурсом.

