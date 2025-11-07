РУС
Черновол о негативных тенденциях в ВСУ: Мы развиваемся неправильно, командованию нравится распоряжаться людьми как ресурсом

Черновол Татьяна о проблемах в ВСУ

Боевой офицер ВСУ Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии наблюдается тенденция тяготения к российской, когда людьми можно распоряжаться как ресурсом.

Об этом она сказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной, сообщает Цензор.НЕТ.

Негативные тенденции

"Мы развиваемся неправильно, они развиваются правильно. Они от плохого идут к хорошему, мы от хорошего идем к плохому. Пока что в плохом мы отстаем от российской армии, потому что мы еще немного впереди. В хорошем мы еще не настолько отступили назад, то есть мы отступаем от хорошего. Это плохая тенденция", - сказала военная.

Командованию нравится контролируемость над жизнями

Черновол отметила, что на ее направлении есть "тропа смерти кацапов".

Смотрите также: Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого столкновения". ВИДЕО

"По этой тропе еще нет ни одного, кто дошел до конца или дошел до конца и продержался дольше часа. Каждый день туда идут россияне и умирают на каком-то отрезке тропы. Я не понимаю, как эти люди идут на смерть, зная, что впереди их ничего не ждет, кроме смерти. Ни одного процента выжить у них нет... Это означает, что их привозят в зону высадки и отправляют на эту тропу. Есть ли возможность убежать? Конечно, есть. Там есть шанс выжить, здесь нет. Это означает, что живая сила для командиров — это ресурс. Потому что самое страшное, что это хочет повторить украинское командование. Им очень нравится такой сценарий, где можно распоряжаться людьми как ресурсом. Я вижу большое тяготение украинской армии к этой российской системе. Командованию нравится эта абсолютная контролируемость над ресурсами, над жизнями. Вот мы захотели их туда отправить, мы очень легко это сделали. Захотели сюда, очень легко сделали сюда. То есть мы захотели удержать эти позиции, мы не встречаем никакого сопротивления. Наши солдаты туда зайдут. Вот очень им нравится эта управляемость", - рассказала офицер ВСУ.

  • Напомним, что также в этом же интервью Чорновол рассказала, что из-за развития технологий характер боевых действий очень быстро меняется.

Читайте также: Война сейчас отличается от 2022 года, технологии изменились, враг следит за каждым движением, - Чорновол

