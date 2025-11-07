Чорновол про проблеми в ЗСУ
Чорновол про негативні тенденції у ЗСУ: Ми розвиваємося неправильно, командуванню подобається розпоряджатися людьми як ресурсом

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що в українській армії спостерігається тенденція тяжіння до російської, коли людьми можна розпоряджатися як ресурсом.

Про це вона сказала  в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

Негативні тенденції 

"Ми розвиваємося неправильно, вони розвиваються правильно. Вони від поганого йдуть до хорошого, ми від хорошого йдемо до поганого. Поки що в поганому ми відстаємо від російської армії, тому що ми ще трошки попереду. В хорошому ми ще не настільки відступили назад, тобто ми відступаємо від хорошого. Це погана тенденція",- сказала військова.

Командуванню подобається контрольованість над життями 

Чорновол зазначила, що на її напрямку є "стежка смерті кацапів".

"По цій стежці ще немає жодного, хто дійшов до кінця або дійшов до кінця і протримався довше години. Кожен день туди йдуть росіяни і помирають на якомусь відрізку стежки. Я не розумію, як ці особи йдуть на смерть знаючи, що попереду їх нічого не чекає крім смерті. Жодного відсотка вижити у них немає... Це означає, що їх привозять до зони висадки і відправляють на цю стежку. Чи є можливість втекти? Звісно, є. Там є шанс вижити, тут нема. Це означає, що жива сила для командирів — це ресурс. Чому я це розповідаю? Бо найстрашніше, що це хоче наслідувати українське командування. Їм дуже подобається такий сценарій, де можна де людьми можна розпоряджатися як ресурсом. Я бачу велике тяжіння української армії до цієї системи російської. Командуванню подобається оця абсолютна контрольованість над ресурсами, над життями. От ми захотіли їх туди відправити, ми дуже легко це зробили. Захотіли сюди, дуже легко зробили сюди. Тобто ми захотіли утримати ці позиції, ми не зустрічаємо жодного опору. Наші солдати туди зайдуть. От дуже їм подобається ця керованість", - розповіла офіцерка ЗСУ.

  • Нагадаємо, що також в цьому ж інтерв'ю Чорновол розповіла, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.

військовослужбовці (5173) Чорновол Тетяна (275) ЗСУ (8695)
Топ коментарі
+19
Україна потребує нового президента,не брехла,мородера,зрадника.Наступ був би зупинений як би не були розміновані певні території України,не відведені боєздатні частини зі своїх позицій,не булиб закриті програми по виробництву далекобійних ракет , не було б скороченя фінансування ЗСУ ( грошя які були забрані з рахунків ЗСУ та ковідного фонду закатали в асфальт та по рахункам ригозеленої погані),не маринувався би шашлик замісь підготовки до оборони ( коли попереджав весь світ про вторгнення ще за пів року до),і ще багато чого.Тількі у безмозгих дегенератів винен хтось інший ,типу Байдена,хоча він не президент України і " нікому з Українців ничого не винен".
08.11.2025 10:01 Відповісти
+15
Це всі бачать всі чують, але чомусь нічого для цього не роблять щоб такого не було, гребуть як скот без розбору, через півроку такого безконтрольного загрібання і на економіці України можна ставити хрест (ніякі гроші заходу не допоможуть коли людей які платять податки на ту же армію фактично висмикують від цього)
07.11.2025 22:36 Відповісти
+15
Проблема не в керованості а в керівництві
08.11.2025 00:10 Відповісти
У 2022 р. нараховували 42 млн.
08.11.2025 17:37 Відповісти
Це щось міняє?
08.11.2025 18:37 Відповісти
А чому як??
Вони й є - ресурс, який в 2019 році за все це проголосував, при чому аж 3 рази, на президентських, парламентських, місцевих вибоах!
Хай тепер цей ресурс жере своє ..... !!!
08.11.2025 18:17 Відповісти
Аби щось ********* . А як командиру воювати ? Весь час відступати ? До яких пір ? До Київа ? Або до Львова ? Ці "ліберали" довели стан ЗСУ до браку піхоти, поки що до браку, але якщо так і далі піде , буде повна відсутність. 21 тис СЗЧ за жовтень - ось ціна "лібералізму"від Зеленського, його загровань з електоратом. Та це також ціна таких "порад" від цієї "командири".
08.11.2025 21:28 Відповісти
