Чорновол про негативні тенденції у ЗСУ: Ми розвиваємося неправильно, командуванню подобається розпоряджатися людьми як ресурсом

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що в українській армії спостерігається тенденція тяжіння до російської, коли людьми можна розпоряджатися як ресурсом.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

Негативні тенденції

"Ми розвиваємося неправильно, вони розвиваються правильно. Вони від поганого йдуть до хорошого, ми від хорошого йдемо до поганого. Поки що в поганому ми відстаємо від російської армії, тому що ми ще трошки попереду. В хорошому ми ще не настільки відступили назад, тобто ми відступаємо від хорошого. Це погана тенденція",- сказала військова.

Командуванню подобається контрольованість над життями

Чорновол зазначила, що на її напрямку є "стежка смерті кацапів".

"По цій стежці ще немає жодного, хто дійшов до кінця або дійшов до кінця і протримався довше години. Кожен день туди йдуть росіяни і помирають на якомусь відрізку стежки. Я не розумію, як ці особи йдуть на смерть знаючи, що попереду їх нічого не чекає крім смерті. Жодного відсотка вижити у них немає... Це означає, що їх привозять до зони висадки і відправляють на цю стежку. Чи є можливість втекти? Звісно, є. Там є шанс вижити, тут нема. Це означає, що жива сила для командирів — це ресурс. Чому я це розповідаю? Бо найстрашніше, що це хоче наслідувати українське командування. Їм дуже подобається такий сценарій, де можна де людьми можна розпоряджатися як ресурсом. Я бачу велике тяжіння української армії до цієї системи російської. Командуванню подобається оця абсолютна контрольованість над ресурсами, над життями. От ми захотіли їх туди відправити, ми дуже легко це зробили. Захотіли сюди, дуже легко зробили сюди. Тобто ми захотіли утримати ці позиції, ми не зустрічаємо жодного опору. Наші солдати туди зайдуть. От дуже їм подобається ця керованість", - розповіла офіцерка ЗСУ.

