Чорновол: В армії найчастіше робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя бійців

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що найчастіше у війську робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя військовослужбовців.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найчастіше кар'єру робили "м'ясники""

За словами військової, системні проблеми у війську почалися з того, що одні військові воювали, а інші - робили кар'єру.

"Це абсолютно різна діяльність. І різні якості для цього потрібні, різні ідеали, різні засоби. У результаті виникла така ситуація, що кар'єру найуспішніше робили м'ясники. Якщо якомусь командиру байдуже, скільки виживе його особового складу - він отримував підвищення. До нього зайшла Брка (бойове розпорядження, - ред.) він її миттю виконав. Він не рахувався із життям солдатів. Спочатку ще в 2022 році з'являлися заяви, чому ця людина отримувала підвищення, якщо в останньому селі у нього такі втрати? Але поступово всі ці розмови зникали. І виявилося, що ті, хто виконував Брки швидко, незважаючи на людські втрати - вони просувалися по кар'єрних сходах", - розповіла офіцерка.

Читайте також: Війна зараз відрізняється від 2022 року, технології змінилися, ворог слідкує за кожним рухом, - Чорновол

"Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати"

Чорновол також заявила, що "тримати долину, якщо вона є місцем для розстрілу - це жахливо".

"Є висоти, на яких армія завжли успішніша, є, наприклад, долини. Чому ця долина не є місцем розстрілу москалів? Чому там повинні бути ми? Для того, щоб дописалося два зайвих кілометри? Я цього не розумію. Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати, однак вони вигідні, щоб там "мочити" москалів. Навпаки, їх туди заманювати і "мочити". Ні, чомусь важливо показати, що ми відвоювали цих два кілометри", - говорить Чорновол.

Вона зазначила, що такий підхід спостерігається "дуже багато, де по фронту".

"Це відбувається у моїй смузі. Побратими розповідають, що це відбувається в інших смугах. Але ці командири, які кажуть, що нам не потрібна ця долина, а потрібні наші солдати - їх ставало все менше, бо вони сварилися. А на їхнє місце приходили такі: "так точно, відправимо туди ще один взвод"... І такі "так точно" робили кар'єру",- розповіла офіцерка.

Нагадаємо, що також Чорновол розповіла, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.

Окрім цього, вона розповіла, що в українській армії спостерігається тенденція тяжіння до російської, коли людьми можна розпоряджатися як ресурсом.

Читайте також: Чорновол про негативні тенденції у ЗСУ: Ми розвиваємося неправильно, командуванню подобається розпоряджатися людьми як ресурсом