Чорновол: В армії найчастіше робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя бійців

Чорновол про проблеми в армії

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що найчастіше у війську робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя військовослужбовців.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найчастіше кар'єру робили "м'ясники""

За словами військової, системні проблеми у війську почалися з того, що одні військові воювали, а інші - робили кар'єру. 

"Це абсолютно різна діяльність. І різні якості для цього потрібні, різні ідеали, різні засоби. У результаті виникла така ситуація, що кар'єру найуспішніше робили м'ясники. Якщо якомусь командиру байдуже, скільки виживе його особового складу - він отримував підвищення. До нього зайшла Брка (бойове розпорядження, - ред.) він її миттю виконав. Він не рахувався із життям солдатів. Спочатку ще в 2022 році з'являлися заяви, чому ця людина отримувала підвищення, якщо в останньому селі у нього такі втрати? Але поступово всі ці розмови зникали. І виявилося, що ті, хто виконував Брки швидко, незважаючи на людські втрати - вони просувалися по кар'єрних сходах", - розповіла офіцерка.

"Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати"

Чорновол також заявила, що "тримати долину, якщо вона є місцем для розстрілу - це жахливо".

"Є висоти, на яких армія завжли успішніша, є, наприклад, долини. Чому ця долина не є місцем розстрілу москалів? Чому там повинні бути ми? Для того, щоб дописалося два зайвих кілометри? Я цього не розумію. Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати, однак вони вигідні, щоб там "мочити" москалів. Навпаки, їх туди заманювати і "мочити". Ні, чомусь важливо показати, що ми відвоювали цих два кілометри", - говорить Чорновол.

Вона зазначила, що такий підхід спостерігається "дуже багато, де по фронту".

"Це відбувається у моїй смузі. Побратими розповідають, що це відбувається в інших смугах. Але ці командири, які кажуть, що нам не потрібна ця долина, а потрібні наші солдати - їх ставало все менше, бо вони сварилися. А на їхнє місце приходили такі: "так точно, відправимо туди ще один взвод"... І такі "так точно" робили кар'єру",- розповіла офіцерка.

  • Нагадаємо, що також Чорновол розповіла, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.
  • Окрім цього, вона розповіла, що в українській армії спостерігається тенденція тяжіння до російської, коли людьми можна розпоряджатися як ресурсом.

07.11.2025 23:57 Відповісти
За повної переваги ворога у техніці, інша сторона воює людьми.
Одні командири людей бережуть і не виконують самовбивчі бойові завдання, інші - заводять нових піхотинців замість 200/300 на позиції і таким способом утримують чергову майже оточену і пристріляну "фортецю" довше - для переможних відосіків і позитивних звітів для "партнерів".
Хто з цих командирів буде отримувати кар'єрне підвищення - питання риторичне.
08.11.2025 00:06 Відповісти
в часи зєлєнізму, кар'єру можуть зробити ті і тільки ті, яким абсолютно байдуже до життя кожної людини. це необхідна та достатня умова, як для початку кар'єри так і для подальшого кар'єрного зростання!
07.11.2025 23:59 Відповісти
ЗСУ має змусити захід ввести війська і перестати вбиватись об кацапів, бо це і є їхня ціль.
07.11.2025 23:55 Відповісти
Захід не буде воювати з Росією. Третю світову ніхто не хоче починати першим.
08.11.2025 00:41 Відповісти
ЗСУ має всі важілі щоб примусити захід.
08.11.2025 01:01 Відповісти
Не мае взагалі.
08.11.2025 01:40 Відповісти
9 енергоблоків.
08.11.2025 02:49 Відповісти
Ти дебіл?
08.11.2025 08:40 Відповісти
Ну що ти верзеш, ви хоть інколи думайте головою перед тим як щось написати.
08.11.2025 05:20 Відповісти
07.11.2025 23:57 Відповісти
Наша біда в тому, що за цих зелених криворожців голосує 73%.
08.11.2025 07:44 Відповісти
ну так преорітети різні,якщо командир турбується за підлеглих він завжди не дуже у фаворі у вищестоящих і там вже не до карьери...
07.11.2025 23:58 Відповісти
07.11.2025 23:59 Відповісти
08.11.2025 00:06 Відповісти
Предлагаешь сдавать позиции? От тебя русским духом тхнет...
08.11.2025 09:47 Відповісти
Профспілка військової меритократії має трансформуватись у верхню палату парламенту.
08.11.2025 00:12 Відповісти
Це сирський з папашею на московії чи ваєнком барісав? 🤣
08.11.2025 00:18 Відповісти
Мадяр, Шаповалов, Плахута, Сухаревський, Апостол. Досі не зібралися попити чайку і не організували власну віськову лінію, власну модель мобілізації, свій контроль ВПК. Чому тоді плакати, коли ротшильдівські менеджери гнуть свою лінію.
08.11.2025 00:22 Відповісти
🤡
08.11.2025 09:48 Відповісти
Не влаштовує перелік? Запропонуй своїх мериторіїв.
08.11.2025 22:10 Відповісти
Одна з причин сзч.
Проте,на першому місці бусифікація.
08.11.2025 00:17 Відповісти
Чому ця долина не є місцем розстрілу москалів? Чому там повинні бути ми?

Потому что западные СМИ считают метры и смеются с москалей. Это все для них.
08.11.2025 00:24 Відповісти
Ну так як мені три роки тому сказав знайомий військовий який в ппо був тоді (зараз примусово перевели в сапери) знайомий його казав (десь бумажки в тилу перекладав) дослівно: " хоч би ця фігня продовжувалася довше я хоч будинок добудую"..ноу коментс
08.11.2025 00:32 Відповісти
Хтось сумнівався?
08.11.2025 00:39 Відповісти
Тим більше один медійник зсушний хизувався в інтерв'ю на радіо якомусь що збройні сили она велика багата корпорація і обурювався чого люди не йдуть в піхоту, ну якщо їздити по всяким інтерв'ю чи гівномарафонах і не вилазити з них (ще й підвищення по службі отримувати, вище вже написали приклади) то звісно, люди не хочуть йти кріпаками.
08.11.2025 01:36 Відповісти
Ось це і є одна з основних причин СЗЧ, також відступу наших військ і загибелі Українських Воїнів.

Просто після Залужного - москаль Сирський повернув у військо москальські традиції.
А москаль Буданов завжди такий був.

Менша мало-російська армія Сирського-Зеленського перемогти більшу москальську армію не взмозі.

Чим довше при владі Зеленський - тим більше москальські окупанти вб'ють Українців.

Інтереси москальського ***** і Зеленського зійшлися - чим більше мертвих Українців - їм це просто вигідно для пограбунку України.
08.11.2025 01:55 Відповісти
Эти традиции и при Залужном были.
08.11.2025 09:42 Відповісти
Этим любителям Залужного не докажешь. У них ума не хватит своего поинтересоваться что делала бердянская бригада в Запорожье 25.02.22 и как последствия этого решения отразились на Мариуполе. Для этих любителей это нормально, когда главком постит фоточки с мэром Одессы, на котором штамп негде ставить. Для них нормально, когда главком по инвалидности покидает пост, но абсолютно здоров и пригоден для посла. Им не понять, что это очередная очень хитрая консерва.
08.11.2025 09:56 Відповісти
Якраз і "понятно" по Залужному.
Будь він би відмовився йти з посади,завтра би отримав долю Червінського. На посаді ГК він мав нечуваний авторитет у військових і вищий рейтинг від зе,що почало серйозно бентежити оп,адже у них є свій найвеличніший.
Але "зійшлися десь посередині",він і зермак.
08.11.2025 15:15 Відповісти
Нещодавно на цензорі було відео з полоненими рашистами - один з них казав шось подібне про армію рашистів - який командир віддав на знищення роту - у того йде кар'єра у гору. Зруйнований ще міф про козаків - нема їх, вже - в могилах та інваліди - це ті шо пішли перші на захист.
08.11.2025 04:20 Відповісти
у кого є рідні знайомі в ЗСУ. ті знають багато того ,що ніде нам не розповість ніхто. Якщо побори є керівництва підрозділами у бійців кожного місяця на четвертий рік війни, то це вже випадкове явище чи поодиночне.. Це вже побудована вертикаль. То якщо туди попаде мобілізований. який ніколи не промовчить, то життя йому там не буде..СССР ака вічна та й годі
08.11.2025 04:39 Відповісти
ПВТ...... не випадкове явище...далі по тексту
08.11.2025 05:29 Відповісти
І чому 21000 сзч?
08.11.2025 09:20 Відповісти
 
 