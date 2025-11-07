Чорновол: В армії найчастіше робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя бійців
Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що найчастіше у війську робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя військовослужбовців.
Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Найчастіше кар'єру робили "м'ясники""
За словами військової, системні проблеми у війську почалися з того, що одні військові воювали, а інші - робили кар'єру.
"Це абсолютно різна діяльність. І різні якості для цього потрібні, різні ідеали, різні засоби. У результаті виникла така ситуація, що кар'єру найуспішніше робили м'ясники. Якщо якомусь командиру байдуже, скільки виживе його особового складу - він отримував підвищення. До нього зайшла Брка (бойове розпорядження, - ред.) він її миттю виконав. Він не рахувався із життям солдатів. Спочатку ще в 2022 році з'являлися заяви, чому ця людина отримувала підвищення, якщо в останньому селі у нього такі втрати? Але поступово всі ці розмови зникали. І виявилося, що ті, хто виконував Брки швидко, незважаючи на людські втрати - вони просувалися по кар'єрних сходах", - розповіла офіцерка.
"Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати"
Чорновол також заявила, що "тримати долину, якщо вона є місцем для розстрілу - це жахливо".
"Є висоти, на яких армія завжли успішніша, є, наприклад, долини. Чому ця долина не є місцем розстрілу москалів? Чому там повинні бути ми? Для того, щоб дописалося два зайвих кілометри? Я цього не розумію. Є певні місця, які стратегічно невигідно утримувати, однак вони вигідні, щоб там "мочити" москалів. Навпаки, їх туди заманювати і "мочити". Ні, чомусь важливо показати, що ми відвоювали цих два кілометри", - говорить Чорновол.
Вона зазначила, що такий підхід спостерігається "дуже багато, де по фронту".
"Це відбувається у моїй смузі. Побратими розповідають, що це відбувається в інших смугах. Але ці командири, які кажуть, що нам не потрібна ця долина, а потрібні наші солдати - їх ставало все менше, бо вони сварилися. А на їхнє місце приходили такі: "так точно, відправимо туди ще один взвод"... І такі "так точно" робили кар'єру",- розповіла офіцерка.
- Нагадаємо, що також Чорновол розповіла, що через розвиток технологій характер бойових дій дуже швидко змінюється.
- Окрім цього, вона розповіла, що в українській армії спостерігається тенденція тяжіння до російської, коли людьми можна розпоряджатися як ресурсом.
Одні командири людей бережуть і не виконують самовбивчі бойові завдання, інші - заводять нових піхотинців замість 200/300 на позиції і таким способом утримують чергову майже оточену і пристріляну "фортецю" довше - для переможних відосіків і позитивних звітів для "партнерів".
Хто з цих командирів буде отримувати кар'єрне підвищення - питання риторичне.
Проте,на першому місці бусифікація.
Потому что западные СМИ считают метры и смеются с москалей. Это все для них.
Просто після Залужного - москаль Сирський повернув у військо москальські традиції.
А москаль Буданов завжди такий був.
Менша мало-російська армія Сирського-Зеленського перемогти більшу москальську армію не взмозі.
Чим довше при владі Зеленський - тим більше москальські окупанти вб'ють Українців.
Інтереси москальського ***** і Зеленського зійшлися - чим більше мертвих Українців - їм це просто вигідно для пограбунку України.
Будь він би відмовився йти з посади,завтра би отримав долю Червінського. На посаді ГК він мав нечуваний авторитет у військових і вищий рейтинг від зе,що почало серйозно бентежити оп,адже у них є свій найвеличніший.
Але "зійшлися десь посередині",він і зермак.