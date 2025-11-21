РУС
Если бы Майдан состоялся позже, то во время АТО мы бы не смогли удержать Украину, - Чорновол

Годовщина Революции Достоинства: Воспоминания Татьяны Черновол

Майдан - это начало вооруженного сопротивления российской оккупации и агрессии.

Об этом в интервью hromadske заявила боевая офицерка ВСУ и участница Революции Достоинства Татьяна Черновол, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, роль Майдана не стоит недооценивать.

"Когда я уже стала депутатом, мне открылись некоторые данные, которые меня потрясли. Я четко понимаю, что если бы Майдан состоялся всего на год позже, не то чтобы вообще не состоялся, а состоялся уже на год позже, мы бы не смогли удержать страну", - отметила она.

Чорновол отметила, что пришла на Майдан не из журналистики.

Читайте также: Война сейчас отличается от 2022 года, технологии изменились, враг следит за каждым движением, - Чорновол

"Я по тем же причинам пришла в журналистику, что и пришла на Майдан. Для меня всегда очень важной была государственность Украины. ...

Почему я пошла в журналистику? Я хотела устанавливать и бороться за государственность Украины. Я хотела быть в процессах. Конечно, я не могла даже представить себе, что могу быть депутатом. Это было так далеко, так высоко. Но я думала, что если хочу попасть в процессы государственности, то у меня может быть путь в журналистику", - добавила она.

Читайте: Чорновол: В армии чаще всего делали карьеру те командиры, которым безразлична жизнь бойцов

День Достоинства и Свободы

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.

Смотрите также: Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение — продолжить службу на линии боевого столкновения". ВИДЕО

Дочекатися було неможливо... то на вічно.. Кримінал вже відкрито з мінтами танцював танго... Разом вбивали майданівців.... ді з вогнестріла а тітухи молотками.То вже було кримінальне асорті, яке вже б до кінця терміна зека, передушили всіх активістів та їх родини...І не забувайте що при зеку ФСБ мало картбланш на переміщення по Україні.. А розстріл майданівців потрібен був хкуйлу для відтворення ГКЧП 91 року, щоб покази картинку світу, що розпадаться може не тільки СССРака але й Україна..
+4
Зеля в економіці НУЛЬ
Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
+4
Каталізатором були не побиті студенти, а ті, хто їх побив. Майдан і після того вщухав декілька разів, але ж кацапи його кожного разу розкочегарювали ще з більшою силою. Мета була саме переламати спротив через коліно, а не затягнути Ураїну під себе по-тихому. Хотіли б по-тихому, то у 2004 му виставили б кандидатом тігіпка, а не зека. Треба було зламати український народ через приниження та ганьбу, що мешканцям решти бувших республік було лячно навіть подумати проти кацапських бажань
Тема не розкрита...
Скажу вам больше, тема еще больше запутана. До Майдана не было бы АТО.
По прошедствии лет оцените как ***** развели его советники.
Какая тварь убедила его что после Майдана НАТО кинется размещать в Украине военные базы. Страну приймут в Евросоюз. Введут план Анаконда Витрина. На зло России Евросоюз вытянет мою страну в передовые. Мы победим коррупцию и бедность. Из за колючей проволоки кацапы будут смотреть на нас жалким взглядом и требовать у себя перемен. А значит, чтоб этого не случилось надо напасть на Крым.
В принципі, всі ці описані тобою кроки по відношенню до України і мали відбутися. ***** ніхто не обманув.
Зеля в економіці НУЛЬ
Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
На мою думку потрібно було дочекатися кінця терміну президенства Януковоща, а не йти на такі радикальні кроки як Революція. Інакше чого ви смєтуни різних пошибів не смєтьотє Зешоблу, яка корумпованіша за ригоаналів в сто крат? Ілі єта другоє?
показать весь комментарий
21.11.2025 10:27 Ответить
Дочекатися було неможливо... то на вічно.. Кримінал вже відкрито з мінтами танцював танго... Разом вбивали майданівців.... ді з вогнестріла а тітухи молотками.То вже було кримінальне асорті, яке вже б до кінця терміна зека, передушили всіх активістів та їх родини...І не забувайте що при зеку ФСБ мало картбланш на переміщення по Україні.. А розстріл майданівців потрібен був хкуйлу для відтворення ГКЧП 91 року, щоб покази картинку світу, що розпадаться може не тільки СССРака але й Україна..
Треба було стерпіть тоді, а не виходить на протести заради евроінтеграції, як терплять зараз режим Зеленських. Получається що ті побиті студенти стали каталізатором. А якби вони не вийшли і їх не побили? То щоби буо би?
Але зараз сикотно виходить на протести, бо зразу ТЦК запакує та на фронт відправить
Каталізатором були не побиті студенти, а ті, хто їх побив. Майдан і після того вщухав декілька разів, але ж кацапи його кожного разу розкочегарювали ще з більшою силою. Мета була саме переламати спротив через коліно, а не затягнути Ураїну під себе по-тихому. Хотіли б по-тихому, то у 2004 му виставили б кандидатом тігіпка, а не зека. Треба було зламати український народ через приниження та ганьбу, що мешканцям решти бувших республік було лячно навіть подумати проти кацапських бажань
Забув 16 січня? Більше трьох машин не їхати.
А чому беркут розганяв студентів, якщо можна було просто спокійно посидіти перечекати, та й самі б усі розійшлися? А чому в Криму не почали стріляти по "зелених чоловічках"? Тому що все йшло, йде й буде йти так як треба.

Тим більше на наступних виборах більшість цілком могла знову Яника вибрати чи там Тігіпка якогось, причому навіть без фальсифікацій. Хіба ж можна було таке допустити?)
А госдєп? Хоч би не позорілись. Ходила та Нуланд печиво роздавала. Ви ж знали чим це все скінчиться. Знали що буде війна. То чого ж не осудили чи навпаки всебічно не підтримали., але з всіма витікаючими: купою зброї, баблом, та нормальною підтримкою.
Їм не вперше. А взагалі зараз доварнякаєшся на триденний цензор-детокс.
Я знаю. Але попереду вихідні, мене не буде тут. Я як в футболі, отримати жовту картку зараз, щоб потім не пропустити гру
Чекати треба було смерті *****.
Це на думку всіх підбурятовіків так. Але український народ вирішив інакше.
У ніч на 30 листопада 2013 року, а не 21-го числа на Майдані Незалежності в Києві відбувся силовий розгін студентів, які протестували проти відмови від євроінтеграції. Спецпідрозділ «Беркут» жорстоко побив протестувальників, що призвело до поранення щонайменше 79 людей і стало ключовою подією, яка розпалила Революцію гідності.
Бідні студенти: спочатку їх побили на майдані, а потім, вже підросших, почали відлавлювати ТЦКуни. Як то кажуть: від долі не втечеш, як на судьбє написано - так і буде
Кацапотроляко, ти цей свій висер уже з десяток разів поширюєш за поточний рік. Студенти стали на захист Батьківщини, а ти у засцяних підгузках майже 4 роки ховаєшся у погрібі від ТЦК,
Я не ховаюсь не від кого, я на цьому тижні пройшов ВЛК для перебронювання, так шо донт пуш зе хорсес
Та і взагалі, якщо ти був студентом, то маєш знати, що студент за любий кипіш кромє голодовкі. А ще у нас люди за грєчку голосусують. Я лише даю свою оцінку подіям, які були і до чого привели.
За гречку голосують такі як ти. Студентам плювати на гречку.
16-23 річні ракети наводять на об'єкти критичної інфраструктури, почитай стрічку чучєло, кожен день такі новини з'являються
Если бы в США каждый раз когда бьют студентов устраивали революцию, сейчас бы на месте Америки была бы пустыня.
чего она заёрзала? на два стула присела?
дії Майдану були зрозумілі і прийняті одразу 23% українців ...але були і ті 73 % ,які привели і внутрішніх ворогів і зовнішніх ворогів в Україну ,а це вже забагато ...
их не народ привел к власти, а мафия олигархов. Украинцы выбирают из марионеток олигархов, что предложат СМИ олигархов, чтобы потом олигархи при помощи марионеток захватывали все гос предприятия приватизировав и ресурсы Украинского народа олигархи приватизируют, и потом рабам Украинцам новые платежки присылают, чтобы эксплуатировать рабов выжимая все до последней копейки.
знаю єдинного оліхарха , який дав українцям Безвіз , Мир, та Добробут, підняв з нуля ЗСУ ...Порошенко Петро Олексійович ❤️ ...
В христианском богословии (особенно в православии и католичестве) создание кумира считается нарушением первой заповеди Десятисловия:

«Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:2-5; Втор. 5:6-9).

Какой это грех?

Это тяжёлый (смертный) грех, если человек сознательно и добровольно:

изготавливает изображение (статую, картинку и т.д.) с намерением поклоняться ему как божеству, воздаёт божеские почести творению вместо Творца, ставит что-то или кого-то (деньги, власть, человека, идеологию, себя самого) на место Бога в своей жизни.

В православии это называется идолопоклонством (ειδωλολατρία) и относится к самым тяжким грехам, потому что прямо отрицает единство и единственность Бога.
В кінцці терміну янека України не було б взагалі, а федеральний рашистский округ.
Якби не вибір Кравчука, Кучми і Яника то ми б жили як в Польщі.....АЛЕ тупоголові потім ховають своїх дітей
Правда якщо б не було Майдану, то і АТО ніякого не було б. Але це деталі......
Якби не відбулися протести на Майдані, уже давно не було б України. Незалежність і свобода мають вміти захищатися.
А яке відношення до революції гідності має теперішня влада ?.,це мародери ,корупціонери ,українофоби
Видимо, Черновол не понимает, что война в 2014 году началась именно из-за бегства Януковича и прихода к власти в Украине патриотических сил. С чего бы это ху...лу нужно было нападать на Украину, пока в ней власть принадлежала ПР? На Беларусь же он не нападает, пока там на троне бацька.
Війна почалась зза того, що рівень життя росіян з нафтою зрівнявся з рівнем життя українців без нафти, а Майдан дав шанс українцям навіть обігнати кацапів в розвитку.
Коли зрівнявся? Коли овощ залишив 100 тис грн в державній кишені?
Майдан був при януковичі. Чи в тебе в голові фарш?
ЩО БУДЕ ДАЛІ?
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький стане на руїни…
Візьмуть на себе весь тягар.

Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!

Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе нас накс від бріду
Та добере, що не добрав!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Журналіст - це перш за все "золотошукач" і викладач інформації, Лицар Світла, що долає пітьму неправди, невизначеності, а подеколи й невігластва.
Професія вимагає неабияких якостей й чеснот, перш за все компетентності, об'єктивності і мужності.
Замінити журналістів на ШІ неможливо, виходячи з критеріїв суспільних відносин і ролі особистості в їх розвитку.
Що стосується Майдану-2013/14, то він був реакцією української громади на утиски і дискримінацію середнього класу бандою рашистського агента Овоча.
На самому початку силовий сценарій боротьби з режимом Овоча, що уособлював "Донецький клан", був підтриманий його суперником - "Дніпропетровським кланом". Але швидко ці процеси переросли у повстання всього українського народу проти поневолення України рашистською пітьмою.
Всих причетних з святом !
Абсолютно справедливе твердження!
Я теж так вважаю. Навіть не читавши далі заголовка.
о, сказала тьотка, яка в часи майдану займалася рейдерством. І це зараз я не займаюся ботством, а кажу шо на власні очі бачила жінка
