Если бы Майдан состоялся позже, то во время АТО мы бы не смогли удержать Украину, - Чорновол
Майдан - это начало вооруженного сопротивления российской оккупации и агрессии.
Об этом в интервью hromadske заявила боевая офицерка ВСУ и участница Революции Достоинства Татьяна Черновол, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, роль Майдана не стоит недооценивать.
"Когда я уже стала депутатом, мне открылись некоторые данные, которые меня потрясли. Я четко понимаю, что если бы Майдан состоялся всего на год позже, не то чтобы вообще не состоялся, а состоялся уже на год позже, мы бы не смогли удержать страну", - отметила она.
Чорновол отметила, что пришла на Майдан не из журналистики.
"Я по тем же причинам пришла в журналистику, что и пришла на Майдан. Для меня всегда очень важной была государственность Украины. ...
Почему я пошла в журналистику? Я хотела устанавливать и бороться за государственность Украины. Я хотела быть в процессах. Конечно, я не могла даже представить себе, что могу быть депутатом. Это было так далеко, так высоко. Но я думала, что если хочу попасть в процессы государственности, то у меня может быть путь в журналистику", - добавила она.
День Достоинства и Свободы
Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.
По прошедствии лет оцените как ***** развели его советники.
Какая тварь убедила его что после Майдана НАТО кинется размещать в Украине военные базы. Страну приймут в Евросоюз. Введут план Анаконда Витрина. На зло России Евросоюз вытянет мою страну в передовые. Мы победим коррупцию и бедность. Из за колючей проволоки кацапы будут смотреть на нас жалким взглядом и требовать у себя перемен. А значит, чтоб этого не случилось надо напасть на Крым.
Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
Але зараз сикотно виходить на протести, бо зразу ТЦК запакує та на фронт відправить
Тим більше на наступних виборах більшість цілком могла знову Яника вибрати чи там Тігіпка якогось, причому навіть без фальсифікацій. Хіба ж можна було таке допустити?)
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький стане на руїни…
Візьмуть на себе весь тягар.
Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!
Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе нас накс від бріду
Та добере, що не добрав!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Професія вимагає неабияких якостей й чеснот, перш за все компетентності, об'єктивності і мужності.
Замінити журналістів на ШІ неможливо, виходячи з критеріїв суспільних відносин і ролі особистості в їх розвитку.
Що стосується Майдану-2013/14, то він був реакцією української громади на утиски і дискримінацію середнього класу бандою рашистського агента Овоча.
На самому початку силовий сценарій боротьби з режимом Овоча, що уособлював "Донецький клан", був підтриманий його суперником - "Дніпропетровським кланом". Але швидко ці процеси переросли у повстання всього українського народу проти поневолення України рашистською пітьмою.
Я теж так вважаю. Навіть не читавши далі заголовка.