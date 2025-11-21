Если бы Майдан состоялся позже, то во время АТО мы бы не смогли удержать Украину, - Чорновол

Майдан - это начало вооруженного сопротивления российской оккупации и агрессии.

Об этом в интервью hromadske заявила боевая офицерка ВСУ и участница Революции Достоинства Татьяна Черновол, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, роль Майдана не стоит недооценивать.

"Когда я уже стала депутатом, мне открылись некоторые данные, которые меня потрясли. Я четко понимаю, что если бы Майдан состоялся всего на год позже, не то чтобы вообще не состоялся, а состоялся уже на год позже, мы бы не смогли удержать страну", - отметила она.

Чорновол отметила, что пришла на Майдан не из журналистики.

"Я по тем же причинам пришла в журналистику, что и пришла на Майдан. Для меня всегда очень важной была государственность Украины. ...

Почему я пошла в журналистику? Я хотела устанавливать и бороться за государственность Украины. Я хотела быть в процессах. Конечно, я не могла даже представить себе, что могу быть депутатом. Это было так далеко, так высоко. Но я думала, что если хочу попасть в процессы государственности, то у меня может быть путь в журналистику", - добавила она.

День Достоинства и Свободы

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.

