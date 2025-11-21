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Новини Революція в Україні Річниця Революції Гідності
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Якби Майдан відбувся пізніше, то в часи АТО ми б не змогли втримати Україну, - Чорновол

Річниця Революції Гідності: Спогади Тетяни Чорновол

Майдан - це початок збройного спротиву російській окупації та агресії.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила бойова офіцерка ЗСУ та учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, роль Майдану не варто недооцінювати.

"Коли я вже стала депутаткою, мені відкрилися деякі дані, які мене приголомшили. Я чітко розумію, що якби Майдан відбувся лише на рік пізніше, от не те щоб узагалі не відбувся, а відбувся вже на рік пізніше, ми б не змогли втримати країну", - зазначила вона.

Чорновол зазначила, що прийшла на Майдан не з журналістики.

Читайте також: Війна зараз відрізняється від 2022 року, технології змінилися, ворог слідкує за кожним рухом, - Чорновол

"Я з тих самих причин прийшла в журналістику, що й прийшла на Майдан. Для мене завжди дуже важливою була державність України. ...

Чому я пішла в журналістику? Я хотіла встановлювати й боротися за державність України. Я хотіла бути в процесах. Звичайно, я не могла навіть уявити собі, що можу бути депутаткою. Це було так далеко, так високо. Але я думала, що якщо хочу потрапити в процеси державності, то в мене може бути шлях у журналістику", - додала вона.

Читайте: Чорновол: В армії найчастіше робили кар’єру ті командири, яким байдуже до життя бійців

День Гідності та Свободи

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цю дату почалися дві революції, що змінили хід історії держави: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013.

Також дивіться: Тетяна Чорновол відмовилася від депутатського мандата: "Я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення". ВIДЕО

Автор: 

майдан (766) Чорновол Тетяна (275)
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Топ коментарі
+12
Зеля в економіці НУЛЬ
Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
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21.11.2025 10:26 Відповісти
+12
Дочекатися було неможливо... то на вічно.. Кримінал вже відкрито з мінтами танцював танго... Разом вбивали майданівців.... ді з вогнестріла а тітухи молотками.То вже було кримінальне асорті, яке вже б до кінця терміна зека, передушили всіх активістів та їх родини...І не забувайте що при зеку ФСБ мало картбланш на переміщення по Україні.. А розстріл майданівців потрібен був хкуйлу для відтворення ГКЧП 91 року, щоб покази картинку світу, що розпадаться може не тільки СССРака але й Україна..
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21.11.2025 10:32 Відповісти
+9
Каталізатором були не побиті студенти, а ті, хто їх побив. Майдан і після того вщухав декілька разів, але ж кацапи його кожного разу розкочегарювали ще з більшою силою. Мета була саме переламати спротив через коліно, а не затягнути Ураїну під себе по-тихому. Хотіли б по-тихому, то у 2004 му виставили б кандидатом тігіпка, а не зека. Треба було зламати український народ через приниження та ганьбу, що мешканцям решти бувших республік було лячно навіть подумати проти кацапських бажань
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21.11.2025 10:55 Відповісти
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21.11.2025 10:23 Відповісти
В принципі, всі ці описані тобою кроки по відношенню до України і мали відбутися. ***** ніхто не обманув.
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21.11.2025 11:08 Відповісти
Зеля в економіці НУЛЬ
Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
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21.11.2025 10:26 Відповісти
Дочекатися було неможливо... то на вічно.. Кримінал вже відкрито з мінтами танцював танго... Разом вбивали майданівців.... ді з вогнестріла а тітухи молотками.То вже було кримінальне асорті, яке вже б до кінця терміна зека, передушили всіх активістів та їх родини...І не забувайте що при зеку ФСБ мало картбланш на переміщення по Україні.. А розстріл майданівців потрібен був хкуйлу для відтворення ГКЧП 91 року, щоб покази картинку світу, що розпадаться може не тільки СССРака але й Україна..
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21.11.2025 10:32 Відповісти
Каталізатором були не побиті студенти, а ті, хто їх побив. Майдан і після того вщухав декілька разів, але ж кацапи його кожного разу розкочегарювали ще з більшою силою. Мета була саме переламати спротив через коліно, а не затягнути Ураїну під себе по-тихому. Хотіли б по-тихому, то у 2004 му виставили б кандидатом тігіпка, а не зека. Треба було зламати український народ через приниження та ганьбу, що мешканцям решти бувших республік було лячно навіть подумати проти кацапських бажань
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21.11.2025 10:55 Відповісти
Забув 16 січня? Більше трьох машин не їхати.
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21.11.2025 11:03 Відповісти
А чому беркут розганяв студентів, якщо можна було просто спокійно посидіти перечекати, та й самі б усі розійшлися? А чому в Криму не почали стріляти по "зелених чоловічках"? Тому що все йшло, йде й буде йти так як треба.

Тим більше на наступних виборах більшість цілком могла знову Яника вибрати чи там Тігіпка якогось, причому навіть без фальсифікацій. Хіба ж можна було таке допустити?)
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21.11.2025 10:47 Відповісти
Їм не вперше. А взагалі зараз доварнякаєшся на триденний цензор-детокс.
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21.11.2025 10:53 Відповісти
Чекати треба було смерті *****.
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21.11.2025 10:50 Відповісти
Це на думку всіх підбурятовіків так. Але український народ вирішив інакше.
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21.11.2025 10:50 Відповісти
Таварища из Расии всегда легко идентифицировать по характерному признаку - он онтологически не в состоянии понять, что такое "революція гідності". Принципиально другой психотип.
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21.11.2025 12:53 Відповісти
У ніч на 30 листопада 2013 року, а не 21-го числа на Майдані Незалежності в Києві відбувся силовий розгін студентів, які протестували проти відмови від євроінтеграції. Спецпідрозділ «Беркут» жорстоко побив протестувальників, що призвело до поранення щонайменше 79 людей і стало ключовою подією, яка розпалила Революцію гідності.
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21.11.2025 10:28 Відповісти
Кацапотроляко, ти цей свій висер уже з десяток разів поширюєш за поточний рік. Студенти стали на захист Батьківщини, а ти у засцяних підгузках майже 4 роки ховаєшся у погрібі від ТЦК,
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21.11.2025 10:36 Відповісти
За гречку голосують такі як ти. Студентам плювати на гречку.
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21.11.2025 10:51 Відповісти
16-23 річні ракети наводять на об'єкти критичної інфраструктури, почитай стрічку чучєло, кожен день такі новини з'являються
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21.11.2025 10:53 Відповісти
Если бы в США каждый раз когда бьют студентов устраивали революцию, сейчас бы на месте Америки была бы пустыня.
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21.11.2025 11:13 Відповісти
чего она заёрзала? на два стула присела?
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21.11.2025 10:28 Відповісти
дії Майдану були зрозумілі і прийняті одразу 23% українців ...але були і ті 73 % ,які привели і внутрішніх ворогів і зовнішніх ворогів в Україну ,а це вже забагато ...
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21.11.2025 10:30 Відповісти
их не народ привел к власти, а мафия олигархов. Украинцы выбирают из марионеток олигархов, что предложат СМИ олигархов, чтобы потом олигархи при помощи марионеток захватывали все гос предприятия приватизировав и ресурсы Украинского народа олигархи приватизируют, и потом рабам Украинцам новые платежки присылают, чтобы эксплуатировать рабов выжимая все до последней копейки.
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21.11.2025 10:36 Відповісти
знаю єдинного оліхарха , який дав українцям Безвіз , Мир, та Добробут, підняв з нуля ЗСУ ...Порошенко Петро Олексійович ❤️ ...
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21.11.2025 10:43 Відповісти
павлов я вам колись вже казала куди йти ...
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21.11.2025 13:30 Відповісти
В кінцці терміну янека України не було б взагалі, а федеральний рашистский округ.
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21.11.2025 10:30 Відповісти
Якби не вибір Кравчука, Кучми і Яника то ми б жили як в Польщі.....АЛЕ тупоголові потім ховають своїх дітей
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21.11.2025 10:30 Відповісти
Правда якщо б не було Майдану, то і АТО ніякого не було б. Але це деталі......
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21.11.2025 10:34 Відповісти
Якби не відбулися протести на Майдані, уже давно не було б України. Незалежність і свобода мають вміти захищатися.
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21.11.2025 10:48 Відповісти
Незалежність і свобода дається тим, у кого є мізки в голові.
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21.11.2025 12:15 Відповісти
А яке відношення до революції гідності має теперішня влада ?.,це мародери ,корупціонери ,українофоби
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21.11.2025 10:34 Відповісти
Видимо, Черновол не понимает, что война в 2014 году началась именно из-за бегства Януковича и прихода к власти в Украине патриотических сил. С чего бы это ху...лу нужно было нападать на Украину, пока в ней власть принадлежала ПР? На Беларусь же он не нападает, пока там на троне бацька.
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21.11.2025 10:35 Відповісти
Війна почалась зза того, що рівень життя росіян з нафтою зрівнявся з рівнем життя українців без нафти, а Майдан дав шанс українцям навіть обігнати кацапів в розвитку.
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21.11.2025 10:53 Відповісти
Коли зрівнявся? Коли овощ залишив 100 тис грн в державній кишені?
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21.11.2025 11:07 Відповісти
Майдан був при януковичі. Чи в тебе в голові фарш?
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21.11.2025 11:08 Відповісти
Средняя зарплата в 2013 году: в Украине - 400 долларов, в россии - 935 долларов. Средняя пенсия в 2013 году: в Украине - 179 долларов, в россии - 315 долларов.
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21.11.2025 12:13 Відповісти
Кацапський держстат завжди бреше!
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21.11.2025 13:43 Відповісти
У Вас есть другие данные?
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21.11.2025 13:51 Відповісти
Звертайтесь, будь ласка, мовою.
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21.11.2025 14:10 Відповісти
У Вас є інші джерела?
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21.11.2025 16:31 Відповісти
Є. Тільки за 14 рік. Після захвату Криму я там проживав ще деякий час. Курс рубля до долара був приблизно 55рублів за 1 долар. Пенсії, які вже перерахували на російський лад і, що важливо, вони були більші за середньокацапські, приблизно варіювались від 8, 500 до 13 тисяч рублів. Тобто в середньому 11 тис. Що ніяк не 315 доларів. Приїзджі кацапи верещали від злості коли взнавали про кримські пенсії які, як виявилось, більші ніж в їхніх болотах. Не знаю причину чому так сталося. Можливо російська влада так заохочувала кримських запроданцівв перші роки. Так що це не стистичні дані, а з полів, від інсайдера. Тобто мене як очевидця.
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21.11.2025 14:17 Відповісти
В дідько знає чим він був зумовлений той напад, але я схиляюся до думки, що це заповіт єльцина пуйлу, бо перший розвалив СРСР, щоб видерти владу у Горбачова, а потім не зміг назад зібрати його докупи. Якби не чеченські війни, то ця війна почалася б набагато раніше.
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22.11.2025 11:30 Відповісти
ЩО БУДЕ ДАЛІ?
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький стане на руїни…
Візьмуть на себе весь тягар.

Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!

Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе нас накс від бріду
Та добере, що не добрав!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
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21.11.2025 10:41 Відповісти
Журналіст - це перш за все "золотошукач" і викладач інформації, Лицар Світла, що долає пітьму неправди, невизначеності, а подеколи й невігластва.
Професія вимагає неабияких якостей й чеснот, перш за все компетентності, об'єктивності і мужності.
Замінити журналістів на ШІ неможливо, виходячи з критеріїв суспільних відносин і ролі особистості в їх розвитку.
Що стосується Майдану-2013/14, то він був реакцією української громади на утиски і дискримінацію середнього класу бандою рашистського агента Овоча.
На самому початку силовий сценарій боротьби з режимом Овоча, що уособлював "Донецький клан", був підтриманий його суперником - "Дніпропетровським кланом". Але швидко ці процеси переросли у повстання всього українського народу проти поневолення України рашистською пітьмою.
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21.11.2025 10:58 Відповісти
Всих причетних з святом !
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21.11.2025 10:59 Відповісти
Абсолютно справедливе твердження!
Я теж так вважаю. Навіть не читавши далі заголовка.
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21.11.2025 11:04 Відповісти
о, сказала тьотка, яка в часи майдану займалася рейдерством. І це зараз я не займаюся ботством, а кажу шо на власні очі бачила жінка
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21.11.2025 11:26 Відповісти
Просто з Лондону бачила? Чи ти з Данєцка під проксі строчиш?
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21.11.2025 11:45 Відповісти
Рускомировцев всегда легко идентифицировать по характерному признаку - они онтологически не в состоянии понять, что такое "революція гідності". Принципиально другой психотип.
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21.11.2025 12:56 Відповісти
 
 