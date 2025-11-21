Якби Майдан відбувся пізніше, то в часи АТО ми б не змогли втримати Україну, - Чорновол
Майдан - це початок збройного спротиву російській окупації та агресії.
Про це в інтерв'ю hromadske заявила бойова офіцерка ЗСУ та учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, роль Майдану не варто недооцінювати.
"Коли я вже стала депутаткою, мені відкрилися деякі дані, які мене приголомшили. Я чітко розумію, що якби Майдан відбувся лише на рік пізніше, от не те щоб узагалі не відбувся, а відбувся вже на рік пізніше, ми б не змогли втримати країну", - зазначила вона.
Чорновол зазначила, що прийшла на Майдан не з журналістики.
"Я з тих самих причин прийшла в журналістику, що й прийшла на Майдан. Для мене завжди дуже важливою була державність України. ...
Чому я пішла в журналістику? Я хотіла встановлювати й боротися за державність України. Я хотіла бути в процесах. Звичайно, я не могла навіть уявити собі, що можу бути депутаткою. Це було так далеко, так високо. Але я думала, що якщо хочу потрапити в процеси державності, то в мене може бути шлях у журналістику", - додала вона.
День Гідності та Свободи
Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цю дату почалися дві революції, що змінили хід історії держави: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013.
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Зеля в діпломатії НУЛЬ,
Зеля може тількі брехати та записувати свої вечірні відосікі
Тим більше на наступних виборах більшість цілком могла знову Яника вибрати чи там Тігіпка якогось, причому навіть без фальсифікацій. Хіба ж можна було таке допустити?)
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький стане на руїни…
Візьмуть на себе весь тягар.
Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!
Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе нас накс від бріду
Та добере, що не добрав!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Професія вимагає неабияких якостей й чеснот, перш за все компетентності, об'єктивності і мужності.
Замінити журналістів на ШІ неможливо, виходячи з критеріїв суспільних відносин і ролі особистості в їх розвитку.
Що стосується Майдану-2013/14, то він був реакцією української громади на утиски і дискримінацію середнього класу бандою рашистського агента Овоча.
На самому початку силовий сценарій боротьби з режимом Овоча, що уособлював "Донецький клан", був підтриманий його суперником - "Дніпропетровським кланом". Але швидко ці процеси переросли у повстання всього українського народу проти поневолення України рашистською пітьмою.
Я теж так вважаю. Навіть не читавши далі заголовка.