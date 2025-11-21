Якби Майдан відбувся пізніше, то в часи АТО ми б не змогли втримати Україну, - Чорновол

Майдан - це початок збройного спротиву російській окупації та агресії.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила бойова офіцерка ЗСУ та учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, роль Майдану не варто недооцінювати.

"Коли я вже стала депутаткою, мені відкрилися деякі дані, які мене приголомшили. Я чітко розумію, що якби Майдан відбувся лише на рік пізніше, от не те щоб узагалі не відбувся, а відбувся вже на рік пізніше, ми б не змогли втримати країну", - зазначила вона.

Чорновол зазначила, що прийшла на Майдан не з журналістики.

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"Я з тих самих причин прийшла в журналістику, що й прийшла на Майдан. Для мене завжди дуже важливою була державність України. ...

Чому я пішла в журналістику? Я хотіла встановлювати й боротися за державність України. Я хотіла бути в процесах. Звичайно, я не могла навіть уявити собі, що можу бути депутаткою. Це було так далеко, так високо. Але я думала, що якщо хочу потрапити в процеси державності, то в мене може бути шлях у журналістику", - додала вона.

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День Гідності та Свободи

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цю дату почалися дві революції, що змінили хід історії держави: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013.

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