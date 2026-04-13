Интенсивность атак РФ во время "перемирия" не уменьшилась, - Трегубов
Боевая активность российских войск на фронте осталась на привычном уровне, несмотря на объявленное "пасхальное перемирие". Это время враг использовал для ротации и усиления подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"Общая интенсивность штурмовых действий россиян вообще даже не снизилась, это на самом деле стандартный показатель. Было перемирие или его не было. Если бы о нем не говорили по телевидению, никто бы и не заметил. Фактически, это было исключительно политическое заявление", - сказал Трегубов.
Боевая активность сохраняется на нескольких направлениях фронта
По словам спикера, боевая активность на фронте остается на привычном уровне на Лиманском, Харьковском и частично Сумском направлениях.
В то же время на участках, где количество боевых столкновений было относительно меньше, российские войска, по его словам, использовали период так называемого "перемирия" для подтягивания подразделений, проведения ротаций и восстановления наступательного потенциала.
Таким образом, даже в периоды снижения интенсивности боев противник, по оценке украинской стороны, продолжает подготовительные действия для возможного усиления наступательных операций.
"Если мы возьмем Великобурлукское направление, которое у нас относительно спокойное... они там сейчас не вели активных наступательных действий, но использовали это время для того, чтобы восстанавливать силы, заводить новые войска с территории Российской Федерации, чтобы пополнять личный состав тех подразделений, которые сильно пострадали во время предыдущих боевых действий", - пояснил Трегубов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль