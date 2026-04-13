РФ активизировала наступательные действия в Сумской области, - Трегубов

Российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"В Сумской области россияне заметно активизировались, по крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинивания", - сказал представитель ОС

В то же время речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Попытки расширить зоны контроля

Трегубов подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.

