РФ активизировала наступательные действия в Сумской области, - Трегубов
Российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"В Сумской области россияне заметно активизировались, по крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинивания", - сказал представитель ОС
В то же время речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.
Попытки расширить зоны контроля
Трегубов подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.
