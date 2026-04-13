Новости Бои на Сумщине
РФ активизировала наступательные действия в Сумской области, - Трегубов

Российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"В Сумской области россияне заметно активизировались, по крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинивания", - сказал представитель ОС

В то же время речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Трегубов подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.

Речник прикидається, буцім-то не знає про завдання орків зробити буферну зону по всій довжині кордону в області. Розмір по фронту тільки цього "обмеженого просування" від Степка до Грабовського -10 км а в глиб території є і три км біля Рясного. Крім цього є ще 6 "вклинень" на 560-и км кордону і захоплено два десятка сіл недалеко від Сум.
13.04.2026 11:49 Ответить
Наслідки Курської авантюри.
13.04.2026 12:28 Ответить
 
 