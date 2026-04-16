Росія ввечері атакує Україну дронами і ракетами, – Повітряні сили (оновлено)

Увечері середи, 15 квітня, Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Обстріл України

О 17:38 - Повідомлялося про БпЛА в районі Кривого Рогу.

О 17:50 - БпЛА в районі Запоріжжя.

О 17:51 - БпЛА на Ніжин.

О 18:09 - БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину, напрямок - Ладижин.

О 18:24 - БпЛА у напрямку Одеси з північного заходу.

О 18:27 - Вінниччина: БпЛА на Гайсин/Ладижин з південного сходу.

О 18:36 - Полтавщина: групи БпЛА у напрямку Лубен та Ромодану з півночі.

О 18:36 - Черкащина - БпЛА на Смілу.

Оновлена інформація

О 18:53 - БпЛА на Суми з північного сходу.

О 19:12 - Вінниччина - БпЛА в районі Іллінців та Козятина.

О 19:13 - БпЛА з Черкащини на Київщину, вектор - Біла Церква.

О 19:23 - БпЛА з Вінниччини на Житомирщину, курсом на/повз Бердичів з півдня.

О 19:27 - Швидкісна ціль на Запоріжжя.

О 19:31 - Київщина - БпЛА на Обухів з півдня.

О 19:33 - БпЛА на Житомир/Озерне з півдня.

Оновлена інформація

О 19:35 - Сумщина - БпЛА на Охтирку повз Тростянець.

О 19:52 - Ракета на Кривий Ріг.

О 19:59 - БпЛА на Білу Церкву з півдня.

О 20:03 - Ракети на Кіровоградщині, вектор руху Кропивницький.

О 20:06 - Ракети на Херсонщині через Миколаївщину вектором на Кіровоградщину.

Оновлена інформація

О 20:16 - Ракета на Кіровоградщині в р-ні н.п. Перегонівка, вектором руху на Умань.

О 20:18 - Крилаті ракети з Миколаївщини заходять на Кіровоградщину в р-ні. н.п. Новоукраїнка, курс північний.

О 20:27 - Ракети на Черкащині в р-ні. н.п. Лисянка, курсом на Київщину.

О 20:27 - БпЛА на Дніпро із заходу.

О 20:31 - Ракета на Білу Церкву з півдня.

Оновлена інформація

О 20:38 - Декілька ворожих БпЛА на Білу Церкву з півдня.

О 21:00 - БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.

О 21:01 - Група ворожих БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

О 21:26 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:36 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 21:53 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 22:38 - Загроза ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.

О 22:39 - БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на Київщину, а аткож БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північний.

Оновлена інформація

О 23:27 - БпЛА на Черкаси з півночі, а також ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, північним курсом.

О 23:32 - Повідомляється про ворожі цілі:

БпЛА на Сумщині в р-ні. н.п. Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом;

БпЛА на Харківщині в р-ні. н.п. Богодухів та Балаклія.

О 23:32 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 00:16 - Ворожі БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода.

О 00:17 - Групи ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину північно-західним курсом.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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