Массированный комбинированный удар: в регионах погибло 15 человек, больше всего пострадали Одесса, Киев и Днепр. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного обстрела со стороны РФ погибли 15 человек, более 100 получили ранения. В Одессе - 8 погибших, продолжаются поисково-спасательные работы после удара по жилому дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министрвнутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что в настоящее время находится с рабочим визитом в Одессе - работает на месте российского удара по жилому дому.

"Сегодня в городе день траура по жертвам атаки. На данный момент здесь уже 8 погибших в результате массированного вражеского удара. Мои соболезнования всем семьям, которые потеряли своих родных", - отметил Клименко.

И добавил, что в результате сегодняшней атаки больше всего пострадали Киев, Одесса и Днепр.

"Всего в результате ночного российского обстрела погибло 15 человек. В Киеве на данный момент 4 погибших, в Днепре - 3. Есть информация о пропавших без вести, работаем над их поиском. Более сотни гражданских лиц по стране получили ранения. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", - подчеркнул Клименко.

Оккупанты обстреляли во время спасательных работ

Во время ночной атаки 16 апреля российские войска нанесли повторный удар в Киеве, когда на место уже прибыли экстренные службы.

В результате ранения получили семеро спасателей - трое полицейских и четверо медиков.

"Все наши службы с первых минут работают на местах российских ударов: спасатели, альпинисты, следователи и криминалисты полиции, кинологи, психологи, специальные отряды, подразделения по обеспечению правопорядка.

Сегодня каждый сотрудник системы МВД - рядом. С пострадавшими и семьями погибших. Там, где тяжелее всего", - рассказал Клименко.

Последствия массированного удара

















