Массированный комбинированный удар: в регионах погибло 15 человек, больше всего пострадали Одесса, Киев и Днепр. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного обстрела со стороны РФ погибли 15 человек, более 100 получили ранения. В Одессе - 8 погибших, продолжаются поисково-спасательные работы после удара по жилому дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министрвнутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что в настоящее время находится с рабочим визитом в Одессе - работает на месте российского удара по жилому дому.

"Сегодня в городе день траура по жертвам атаки. На данный момент здесь уже 8 погибших в результате массированного вражеского удара. Мои соболезнования всем семьям, которые потеряли своих родных", - отметил Клименко.

И добавил, что в результате сегодняшней атаки больше всего пострадали Киев, Одесса и Днепр.

"Всего в результате ночного российского обстрела погибло 15 человек. В Киеве на данный момент 4 погибших, в Днепре - 3. Есть информация о пропавших без вести, работаем над их поиском. Более сотни гражданских лиц по стране получили ранения. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", - подчеркнул Клименко.

Оккупанты обстреляли во время спасательных работ

Во время ночной атаки 16 апреля российские войска нанесли повторный удар в Киеве, когда на место уже прибыли экстренные службы.

В результате ранения получили семеро спасателей - трое полицейских и четверо медиков.

"Все наши службы с первых минут работают на местах российских ударов: спасатели, альпинисты, следователи и криминалисты полиции, кинологи, психологи, специальные отряды, подразделения по обеспечению правопорядка.

Сегодня каждый сотрудник системы МВД - рядом. С пострадавшими и семьями погибших. Там, где тяжелее всего", - рассказал Клименко.

Последствия массированного удара

16 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар
Мнять, лидори
показать весь комментарий
16.04.2026 12:39 Ответить
У відповідь підірвали бочку з соляркою в Туапсе і трансформатор в Бєлгородє. Потужно.💪
показать весь комментарий
16.04.2026 12:58 Ответить
Ну так зі слів наших "нардупів" Україна має ресурси воювати від 10 років до безкінечності. Тому і обмежують удари по рф щоб не розвалилася раніше намічених термінів.
показать весь комментарий
16.04.2026 13:08 Ответить
Зате наші військові прикривають міндічів , у нас всі міста надійно прикриті " куполами", проблем з мобілізацією немає, ракет і дронів завалісь- можна і на Близькому сході воювати
показать весь комментарий
16.04.2026 14:36 Ответить
 
 