Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу РФ загинули 15 людей, понад 100 поранені. В Одесі - 8 жертв, тривають пошуково-рятувальні роботи після удару по житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Він зазначив, що наразі перебуває із робочим візитом в Одесі - працює на місці російського удару по житловому будинку.

"Сьогодні в місті день жалоби за жертвами атаки. На зараз тут вже 8 загиблих внаслідок масованого ворожого удару. Мої співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних", - зазначив Клименко.

Та додав, що внаслідок сьогоднішньої атаки найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро.

"Загалом внаслідок нічного російського обстрілу загинуло 15 людей. У Києві на зараз 4 загиблих, у Дніпрі - 3. Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком. Більше сотні цивільних осіб по країні дістали поранення. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. ", - наголосив Клименко.

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Окупанти били під час рятувальних робіт

Під час нічної атаки 16 квітня російські війська завдали повторного удару в Києві, коли на місце вже прибули екстрені служби.

Унаслідок цього поранення дістали семеро рятувальників - троє поліцейських і четверо медиків.

"Усі наші служби з перших хвилин працюють на місцях російських ударів: рятувальники, верхолази, слідчі та криміналісти поліції, кінологи, психологи, спеціальні загони, підрозділи забезпечення правопорядку.

Сьогодні кожен працівник системи МВС - поруч. Із потерпілими та родинами загиблих. Там, де найважче", - розповів Клименко.

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Наслідки масованого удару

















