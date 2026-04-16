Масований ракетний удар РФ: ворог вперше застосував рекордну кількість балістичних ракет, - Повітряні сили

Російська атака тривала добу та включала дві хвилі ударів. Росія вперше застосувала рекордну кількість балістичних ракет і змінила тактику крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Це була така, фактично, добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогоднішнього, 16 квітня, де противник застосував велику кількість засобів повітряного нападу", - пояснив Ігнат.

Дві хвилі ударів

За його словами, перша хвиля удару складалася з 20 крилатих ракет, з яких 19 ракет Х-101 повітряного базування були перехоплені. Зафіксовано лише одне влучання.

Далі відбулася друга хвиля - балістична: 19 ракет типу "Іскандер-М" або С-400 вдарили по чотирьох регіонах - Києву, Дніпру, Харківщині та Одещині. У столиці зафіксовано п’ять влучань, є загиблі та поранені.\

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Робота ППО

Загалом за добу радіотехнічні війська виявили 703 повітряні цілі - ракети та безпілотники.

Російські війська застосували змінену тактику обстрілу, зокрема щодо часу застосування крилатих ракет. Раніше атаки переважно відбувалися під ранок, однак цього разу схема була іншою.

"Крилаті ракети, як мінімум, збиваються, інколи і до 100% доходить результат завдяки роботі, передусім, нашої тактичної авіації, літаків F-16. Водночас ефективність протидії балістичним ракетам залишається нижчою: із 19 ракет було збито 8. "Балістика залишається сьогодні тією "ахілесовою п'ятою", - зазначив Ігнат.

Він також наголосив на потребі посилення систем ППО та постачання ракет до них, зокрема PAC-3 до Patriot, які є ключовими для підвищення рівня перехоплення.

За словами Ігната, атаці передувала розвідувальна активність: напередодні росіяни застосували понад 300 безпілотників, що могло бути елементом підготовки до масованого удару.

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