Массированный ракетный удар РФ: враг впервые применил рекордное количество баллистических ракет, - Воздушные силы

Российская атака длилась сутки и включала две волны ударов. Россия впервые применила рекордное количество баллистических ракет и изменила тактику применения крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это была, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения", - пояснил Игнат.

Две волны ударов

По его словам, первая волна удара состояла из 20 крылатых ракет, из которых 19 ракет Х-101 воздушного базирования были перехвачены. Зафиксировано лишь одно попадание.

Далее последовала вторая волна - баллистическая: 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400 ударили по четырем регионам - Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

Работа ПВО

Всего за сутки радиотехнические войска обнаружили 703 воздушные цели - ракеты и беспилотники.

Российские войска применили измененную тактику обстрела, в частности в отношении времени применения крылатых ракет. Ранее атаки преимущественно происходили под утро, однако на этот раз схема была иной.

"Крылатые ракеты, как минимум, сбиваются, иногда результат достигает 100% благодаря работе, прежде всего, нашей тактической авиации, самолетов F-16. В то же время эффективность противодействия баллистическим ракетам остается ниже: из 19 ракет было сбито 8. "Балистика остается сегодня той "ахиллесовой пятой", - отметил Игнат.

Он также подчеркнул необходимость усиления систем ПВО и поставки ракет для них, в частности PAC-3 для Patriot, которые являются ключевыми для повышения уровня перехвата.

По словам Игната, атаке предшествовала разведывательная активность: накануне россияне задействовали более 300 беспилотников, что могло быть элементом подготовки к массированному удару.

