Массированный ракетный удар РФ: враг впервые применил рекордное количество баллистических ракет, - Воздушные силы

РФ впервые применила рекордное количество баллистических ракет во время атаки 16 апреля

Российская атака длилась сутки и включала две волны ударов. Россия впервые применила рекордное количество баллистических ракет и изменила тактику применения крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это была, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения", - пояснил Игнат.

Две волны ударов 

По его словам, первая волна удара состояла из 20 крылатых ракет, из которых 19 ракет Х-101 воздушного базирования были перехвачены. Зафиксировано лишь одно попадание.

Далее последовала вторая волна - баллистическая: 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400 ударили по четырем регионам - Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

Работа ПВО

Всего за сутки радиотехнические войска обнаружили 703 воздушные цели - ракеты и беспилотники.

Российские войска применили измененную тактику обстрела, в частности в отношении времени применения крылатых ракет. Ранее атаки преимущественно происходили под утро, однако на этот раз схема была иной.

"Крылатые ракеты, как минимум, сбиваются, иногда результат достигает 100% благодаря работе, прежде всего, нашей тактической авиации, самолетов F-16. В то же время эффективность противодействия баллистическим ракетам остается ниже: из 19 ракет было сбито 8. "Балистика остается сегодня той "ахиллесовой пятой", - отметил Игнат.

Он также подчеркнул необходимость усиления систем ПВО и поставки ракет для них, в частности PAC-3 для Patriot, которые являются ключевыми для повышения уровня перехвата.

По словам Игната, атаке предшествовала разведывательная активность: накануне россияне задействовали более 300 беспилотников, что могло быть элементом подготовки к массированному удару.

обстрел Воздушные силы Игнат Юрий баллистические ракеты
Ну так ЗЕсрань позавчора повідомила, що Патріотів (ракет ППО) в нас дефіцит...
16.04.2026 10:38 Ответить
Судячи з заяв "влади" підсиленні ППО, а головне зростання ефектовності ППО відбувається безперервно і невплинно..., в Україні вже давно найпотужніше ППО, як мінімум в Європі...,

Все це відбувається на фоні заяв Біданова про критичний дефіцит в енергосистемі України і про дуже важку наступну зиму 2026-2027 років. Він про це заявляє не в осені, а вже весною, тобот без урахування того що літом можна щось виправити. Іншими словами наперед розписуючись в безпорадності влади виправити ситуацію.
16.04.2026 10:36 Ответить
На жаль з 19року ти не порозумнішав!
16.04.2026 10:50 Ответить
"фактично, добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогоднішнього" - вона й досі триває, над Одесою безперервно жужики летять. Пишуть про "гербери".
16.04.2026 10:33 Ответить
На карті тривоги немає в Одеській обл.
16.04.2026 11:21 Ответить
Десь до 10.30 я особисто бачив 4 гербери, а скільки ще не бачив, але чув роботу ППО!
16.04.2026 11:39 Ответить
Судячи з заяв "влади" підсиленні ППО, а головне зростання ефектовності ППО відбувається безперервно і невплинно..., в Україні вже давно найпотужніше ППО, як мінімум в Європі...,

Все це відбувається на фоні заяв Біданова про критичний дефіцит в енергосистемі України і про дуже важку наступну зиму 2026-2027 років. Він про це заявляє не в осені, а вже весною, тобот без урахування того що літом можна щось виправити. Іншими словами наперед розписуючись в безпорадності влади виправити ситуацію.
16.04.2026 10:36 Ответить
16.04.2026 10:43 Ответить
На жаль з 19року ти не порозумнішав!
16.04.2026 10:50 Ответить
16.04.2026 11:12 Ответить
16.04.2026 11:38 Ответить
- Мы, говорит Вениславский, будем сбивать «Орешник» в космосе.
16.04.2026 10:36 Ответить
Запустять Веню Славського у космосом кулеметом Пакемон . І почнеться Велике полювництво за "орешками".
- Вені центр управління польотом ! Передьорні затвор і стріляй, тільки не зачепи мошонку!
16.04.2026 10:52 Ответить
У Космосі вже перебуває Льоня з Києва. Сподіваюсь, що назавжди.
16.04.2026 11:43 Ответить
Ну так ЗЕсрань позавчора повідомила, що Патріотів (ракет ППО) в нас дефіцит...
16.04.2026 10:38 Ответить
Такі атаки на цивільні об'єкти не повинні бути безнаказаними. Потрібно знищити рашистську енергетику, заводи які випускають ці ракети а в першу чергу нафтопровід ''дружба'', який не тільки проходить через територію України а і йде на Бульборашку. А скиглити і просити міру це тільки ще більше підбадьорює московських людоїдів.
16.04.2026 10:45 Ответить
16.04.2026 10:45 Ответить
16.04.2026 11:14 Ответить
У меня вопрос простой к Голобородько.Страны Персидского залива,которым ты,по твоим же словам,дал помощь нашими лучшими ППОшниками,позавчера объявили о том,что война с Ираном закончилась.В этих странах вывесили флаги и были проведены воздушные парады.Сегодня ночью в Украине погибло ПЯТНАДЦАТЬ украинцев в Киеве,Одессе и Днепре.Получается,что ты оголил нашу защиту,что бы помочь ну так скажем совсем НЕ БЕДНЫМ странам,которые по твоим же словам дадут нам за эту помощь дешёвый дизель.Ну по моему не один вменяемый человек,не отдаст своё ружье далёкому соседу,когда в это же время его жене,его детям угрожает реальная опасность быть УБИТЫМИ без этого ружья,которым он их может защитить.Впрочем да,забыл,это же не твоим же жене и детям защита нужна,у твоих же бункер есть.Ну расскажи хоть в своём видосике,с какого же числа планируешь дизель по 25 гривен на заправках продавать??Или дешевый дизель,это тоже не нам???
16.04.2026 11:19 Ответить
16.04.2026 11:47 Ответить
 
 