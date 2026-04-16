16 апреля в Одессе объявлен днем траура по погибшим в результате атаки РФ
В Одессе объявлен день траура в связи с последствиями российского удара, в результате которого погибли люди.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На зданиях приспущены Государственный флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Россияне атаковали Киев, в результате чего погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали почти 50 человек.
- В Харькове в результате атаки "шахедов" двое пострадавших.
- Также РФ массированно атаковала Одессу, в результате чего погибли 8 человек.
- Три человека рашисты убили в Днепре.
- ПВО уничтожила 667 целей из 703 выпущенных россиянами.
