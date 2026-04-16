16 квітня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

В Одесі оголошено день жалоби у зв'язку з наслідками російського удару, внаслідок якого загинули люди.

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів". - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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