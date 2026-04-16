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16 квітня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ
В Одесі оголошено день жалоби у зв'язку з наслідками російського удару, внаслідок якого загинули люди.
Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.
Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів". - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Росіяни атакували Київ, внаслідок чого загинули 4 людини, зокрема дитина. Постраждали майже 50 осіб.
- У Харкові внаслідок атаки "шахедів" двоє постраждалих.
- Також РФ масовано атакувала Одесу, внаслідок чого загинули 8 людей.
- Три людини рашисти вбили у Дніпрі.
- ППО знешкодила 667 цілей із 703 випущених росіянами.
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