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Новини Обстріл Одеси
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16 квітня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

Удар РФ по Одесі: 16 квітня оголошено днем жалоби

В Одесі оголошено день жалоби у зв'язку з наслідками російського удару, внаслідок якого загинули люди.

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів". - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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обстріл (35247) Одеса (5925) Одеська область (4237) жалоба (202) Одеський район (727)
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