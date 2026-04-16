Рашисти вдарили по Черкащині: є наслідки для промислової інфраструктури

Російські окупанти атакували Черкаську область, внаслідок чого є наслідки для промислової інфраструктури.

Про це заявив очільник області Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури: обстеження триває. В одному випадку ми мали пожежу – її оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА.

Минулося безз постраждалих.

Читайте: Ворог знову атакує Київ: БпЛА влетів у 18-поверхівку

Що передувало?

Читайте: Понад 5 тис. абонентів знеструмлено внаслідок атаки РФ на енергооб’єкт на Чернігівщині