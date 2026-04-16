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Рашисти вдарили по Черкащині: є наслідки для промислової інфраструктури
Російські окупанти атакували Черкаську область, внаслідок чого є наслідки для промислової інфраструктури.
Про це заявив очільник області Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури: обстеження триває. В одному випадку ми мали пожежу – її оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА.
Минулося безз постраждалих.
Що передувало?
- Росіяни атакували Київ, внаслідок чого загинули 4 людини, зокрема дитина. Постраждали майже 50 осіб.
- У Харкові внаслідок атаки "шахедів" двоє постраждалих.
- Також РФ масовано атакувала Одесу, внаслідок чого загинули 8 людей.
- Три людини рашисти вбили у Дніпрі.
- ППО знешкодила 667 цілей із 703 випущених росіянами.
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