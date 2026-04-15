Понад 5 тис. абонентів знеструмлено внаслідок атаки РФ на енергооб’єкт на Чернігівщині

Сьогодні, 15 квітня, російські війська завдали удару по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджено енергооб'єкт.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено понад 5 тисяч абонентів цього ж району.

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Відновлювальні роботи

Повідомляється, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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