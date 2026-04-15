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Новини Обстріли Чернігівщини
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Понад 5 тис. абонентів знеструмлено внаслідок атаки РФ на енергооб’єкт на Чернігівщині

Знеструмлення на Чернігівщині

Сьогодні, 15 квітня, російські війська завдали удару по Ніжинському району Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджено енергооб'єкт.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено понад 5 тисяч абонентів цього ж району.

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Відновлювальні роботи

Повідомляється, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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обстріл (35231) відключення світла (1726) Чернігівська область (1425) Ніжинський район (64)
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