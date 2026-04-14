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Новини Відключення електроенергії
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Знеструмлено частину Чернігова: без світла понад 4 тис. абонентів

Частина Чернігова без світла

Сьогодні, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишилися без світла через пошкодження кабельної лінії.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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Обстріли Чернігова

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