Знеструмлено частину Чернігова: без світла понад 4 тис. абонентів
Сьогодні, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишилися без світла через пошкодження кабельної лінії.
Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Обстріли Чернігова
- Нагадаємо, зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Повідомлялося, що один "Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені.
- Також російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа.
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