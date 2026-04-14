Знеструмлено частину Чернігова: без світла понад 4 тис. абонентів

Сьогодні, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишилися без світла через пошкодження кабельної лінії.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катування мешканців Ягідного під час окупації: повідомлено про підозру російському генералу Барілу, - СБУ. ФОТО

Обстріли Чернігова

Нагадаємо, зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Повідомлялося, що один "Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені.

Також російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Читайте: Рашисти атакували дроном енергооб’єкт у Чернігівському районі: спалахнула пожежа, є знеструмлення