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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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"Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені, - МВА (оновлено)

Шахед над Черніговом

Зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

"Один із "шахедів" влучив в адмінбудівлю в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

За даними МВА, інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі уточнюється.

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Оновлена інформація

Як згодом додав Брижинський, постраждалих серед людей немає.

"Унаслідок вибуху в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше у МВА поінформували, що сьогодні ворог постійно атакує адмінбудівлі міста.

"Станом на зараз одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

За оновленими даними, в Чернігові станом на зараз поранено 2 людини.

"Жінка з пораненням гомілки та чоловік з пораненням руки. Обох госпіталізовано", - йдеться у повідомленні очільника МВА.

Автор: 

обстріл (35213) Чернігів (910) Шахед (2343) Чернігівська область (1425) Чернігівський район (203)
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