"Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені, - МВА (оновлено)
Зранку 14 квітня 2026 року війська РФ атакують Чернігів ударними дронами. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
"Один із "шахедів" влучив в адмінбудівлю в центрі міста", - йдеться у повідомленні.
За даними МВА, інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі уточнюється.
Оновлена інформація
Як згодом додав Брижинський, постраждалих серед людей немає.
"Унаслідок вибуху в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у МВА поінформували, що сьогодні ворог постійно атакує адмінбудівлі міста.
"Станом на зараз одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.
За оновленими даними, в Чернігові станом на зараз поранено 2 людини.
"Жінка з пораненням гомілки та чоловік з пораненням руки. Обох госпіталізовано", - йдеться у повідомленні очільника МВА.
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