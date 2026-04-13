Атака РФ на Чернігівщину: без світла понад 12 тисяч абонентів
У Чернігівській області пошкоджено енергооб’єкт. У Чернігівському районі без електропостачання залишилися понад 12 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго"
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів цього ж району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.
"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", – додали у компанії.
Що передувало?
Після "великоднього перемир'я" вночі 13 квітня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.
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