РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14172 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Черниговщины
586 0

Атака РФ на Черниговскую область: без света более 12 тысяч абонентов

В Черниговской области поврежден энергетический объект. В Черниговском районе без электроснабжения остались более 12 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго"

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались более 12 тысяч абонентов этого же района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавили в компании.

Что предшествовало?

После "пасхального перемирия" ночью 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.

Автор: 

энергетика (3395) Черниговская область (1514) Черниговский район (172)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 