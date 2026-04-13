Атака РФ на Черниговскую область: без света более 12 тысяч абонентов

В Черниговской области поврежден энергетический объект. В Черниговском районе без электроснабжения остались более 12 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго"

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались более 12 тысяч абонентов этого же района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавили в компании.

Что предшествовало?

После "пасхального перемирия" ночью 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.

