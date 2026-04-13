Атака РФ на Черниговскую область: без света более 12 тысяч абонентов
В Черниговской области поврежден энергетический объект. В Черниговском районе без электроснабжения остались более 12 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго"
"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались более 12 тысяч абонентов этого же района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.
"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавили в компании.
Что предшествовало?
После "пасхального перемирия" ночью 13 апреля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль