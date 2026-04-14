"Шахед" попал в админздание в центре Чернигова, два человека ранены, - ГВА (обновлено)
Утром 14 апреля 2026 года войска РФ атакуют Чернигов ударными дронами. Работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Один из "шахедов" попал в административное здание в центре города", - говорится в сообщении.
По данным ГВА, информация о последствиях вражеской атаки в настоящее время уточняется.
Обновленная информация
Как позже добавил Брижинский, пострадавших среди людей нет.
"В результате взрыва в админздании выбиты окна и повреждены двери", - говорится в сообщении.
Позже в ГВА проинформировали, что сегодня враг постоянно атакует админздания города.
"По состоянию на данный момент один человек ранен", - говорится в сообщении.
По обновленным данным, в Чернигове по состоянию на данный момент ранены 2 человека.
"Женщина с ранением голени и мужчина с ранением руки. Оба госпитализированы", - говорится в сообщении главы ГВА.
