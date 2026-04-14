РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9179 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
2 639 2

"Шахед" попал в админздание в центре Чернигова, два человека ранены, - ГВА (обновлено)

Шахид над Черниговом

Утром 14 апреля 2026 года войска РФ атакуют Чернигов ударными дронами. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Один из "шахедов" попал в административное здание в центре города", - говорится в сообщении.

По данным ГВА, информация о последствиях вражеской атаки в настоящее время уточняется.

Обновленная информация

Как позже добавил Брижинский, пострадавших среди людей нет.

"В результате взрыва в админздании выбиты окна и повреждены двери", - говорится в сообщении.

Позже в ГВА проинформировали, что сегодня враг постоянно атакует админздания города.

"По состоянию на данный момент один человек ранен", - говорится в сообщении.

По обновленным данным, в Чернигове по состоянию на данный момент ранены 2 человека.

"Женщина с ранением голени и мужчина с ранением руки. Оба госпитализированы", - говорится в сообщении главы ГВА.

Автор: 

обстрел Чернигов Шахед Черниговская область Черниговский район
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато ми саудитів захищаємо успішно.
показать весь комментарий
14.04.2026 09:57 Ответить
Прилюдія до наступу зі сторони Брянської області.
Думаєм разом.
Бункерний пуйло заявив про створення сірої зони на території Вінницької області з боку Придністров'я. Тепер йому треба розтягнути фронт, бо сил не досить.
А значить логічно - заход з Півночі на території Житомирської, Київської, Чернігівської областей.
показать весь комментарий
14.04.2026 12:50 Ответить
 
 