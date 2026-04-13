Рашисти атакували дроном енергооб’єкт у Чернігівському районі: спалахнула пожежа, є знеструмлення
Сьогодні, 13 квітня 2026 року, вночі війська РФ дроном типу "герань" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, на місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють - поступово заживлюють абонентів.
"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони. Дякую тим, хто на варті", - наголосив очільник області.
Що передувало?
За даними Генштабу, було зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль