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Новини Удари по енергетиці
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Рашисти атакували дроном енергооб’єкт у Чернігівському районі: спалахнула пожежа, є знеструмлення

Герані атакували Чернігівський район

Сьогодні, 13 квітня 2026 року, вночі війська РФ дроном типу "герань" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, на місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють - поступово заживлюють абонентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Чернігівщину: без світла понад 12 тисяч абонентів

"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони. Дякую тим, хто на варті", - наголосив очільник області.

Що передувало?

За даними Генштабу, було зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я.

Також читайте: Свириденко провела нараду щодо енергосистеми: Великодні дні мають бути зі світлом

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