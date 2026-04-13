Рашисти атакували дроном енергооб’єкт у Чернігівському районі: спалахнула пожежа, є знеструмлення

Сьогодні, 13 квітня 2026 року, вночі війська РФ дроном типу "герань" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, на місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені. Енергетики працюють - поступово заживлюють абонентів.

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"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони. Дякую тим, хто на варті", - наголосив очільник області.

Що передувало?

За даними Генштабу, було зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я.

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