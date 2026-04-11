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Свириденко провела нараду щодо енергосистеми: Великодні дні мають бути зі світлом
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.
Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося?
За словами Свириденко, вони скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.
"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень.
Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - додала прем’єрка.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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