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Новини Удари по енергетиці
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Свириденко провела нараду щодо енергосистеми: Великодні дні мають бути зі світлом

Світло на великдень

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

За словами Свириденко, вони скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень.

Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - додала прем’єрка.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

енергетика (3932) Укренерго (2985) Свириденко Юлія (997)
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Топ коментарі
+17
До чого ж у нас розумна прем'єрка - це ж треба таке заявити, - Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом -.
Голова!
Нехай Європа засохне від заздрощів!
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11.04.2026 12:46 Відповісти
+17
Тобто підвердила, що дефіцит штучний і по команді можна відмінити будь-які графіки.
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11.04.2026 13:48 Відповісти
+13
Радість....
Пани Кріпакам Світло на Свята Дасть.
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11.04.2026 12:47 Відповісти

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