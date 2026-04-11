Свириденко провела совещание по энергосистеме: Пасхальные дни должны пройти со светом
Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с руководством "Укрэнерго" и другими заинтересованными сторонами по поводу текущей ситуации в энергосистеме.
Об этом она сообщила в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем шла речь?
По словам Свириденко, они скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности, по увеличению импорта электроэнергии.
"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений.
Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", - добавила премьер.
Более подробной информации на данный момент нет.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голова!
Нехай Європа засохне від заздрощів!
І яке діло до цих днів атеїстам, агностикам та адептам інших релігій?
Пани Кріпакам Світло на Свята Дасть.