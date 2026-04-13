Рашисты атаковали дроном энергообъект в Черниговском районе: вспыхнул пожар, есть отключения электроэнергии
Сегодня, 13 апреля 2026 года, ночью войска РФ с помощью дрона типа "герань" атаковали энергетический объект в Черниговском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, на месте попадания - пожар. Ряд населенных пунктов обесточены. Энергетики работают - постепенно восстанавливают электроснабжение абонентов.
"Пасхальное перемирие завершилось ударом по нашей энергетике. В течение недели были обстрелы. Нашим защитникам удалось сбить 52 вражеских дрона. Спасибо тем, кто на страже", - подчеркнул глава области.
Что предшествовало?
По данным Генштаба, было зафиксировано более 10 тыс. нарушений врагом Пасхального перемирия.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
