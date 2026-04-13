Катування мешканців Ягідного під час окупації: повідомлено про підозру російському генералу Барілу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-майора Дениса Барілу, який причетний до масових катувань цивільного населення Чернігівщини на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, у березні 2022 року фігурант командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.

Після захоплення громади рашисти під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.

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Нелюдські умови утримання

Встановлено, що потерпілих тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі.

Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.

За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі.

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Ззагинуло 10 мирних жителів

Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.