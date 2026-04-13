Катування мешканців Ягідного під час окупації: повідомлено про підозру російському генералу Барілу, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-майора Дениса Барілу, який причетний до масових катувань цивільного населення Чернігівщини на початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що встановило розслідування?
Як зазначається, у березні 2022 року фігурант командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.
За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.
Після захоплення громади рашисти під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.
Нелюдські умови утримання
Встановлено, що потерпілих тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі.
Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.
За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі.
Ззагинуло 10 мирних жителів
Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.
- На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Барілу про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.
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