Пытки жителей Ягодного во время оккупации: извещен о подозрении российский генерал Барило, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского генерал-майора Дениса Барилы, причастного к массовым пыткам гражданского населения Черниговской области в начале полномасштабной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
Как отмечается, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.
По материалам дела, подразделение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.
После захвата населенного пункта рашисты под руководством Барила, угрожая расстрелом, заперли в подвале местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.
Нечеловеческие условия содержания
Установлено, что потерпевших содержали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее полуквадратного метра площади.
Кроме того, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.
По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медицинскую помощь и содержали без достаточного количества воды и еды.
Погибло 10 мирных жителей
В результате погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.
- На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Барилу о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
- Продолжаются комплексные меры по его поиску и наказанию.
a la guerre comme a la guerre (а ля гєр ком а ля гер) !