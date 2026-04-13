Пытки жителей Ягодного во время оккупации: извещен о подозрении российский генерал Барило, - СБУ. ФОТО

место содержания пленных

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского генерал-майора Дениса Барилы, причастного к массовым пыткам гражданского населения Черниговской области в начале полномасштабной войны.

Что установило расследование?

Как отмечается, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Генерал РФ Денис Барил

По материалам дела, подразделение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.

После захвата населенного пункта рашисты под руководством Барила, угрожая расстрелом, заперли в подвале местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.

Нечеловеческие условия содержания

Установлено, что потерпевших содержали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее полуквадратного метра площади.

Кроме того, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.

По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медицинскую помощь и содержали без достаточного количества воды и еды.

Погибло 10 мирных жителей

В результате погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.

  • На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Барилу о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
  • Продолжаются комплексные меры по его поиску и наказанию.

Це остання стадія юридичного оформлення ... перед стратою . Бо .... я то кажуть хфарнцюзи :
a la guerre comme a la guerre (а ля гєр ком а ля гер) !
показать весь комментарий
13.04.2026 12:35
 
 