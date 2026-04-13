Пытки жителей Ягодного во время оккупации: извещен о подозрении российский генерал Барило, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского генерал-майора Дениса Барилы, причастного к массовым пыткам гражданского населения Черниговской области в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило расследование?

Как отмечается, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

По материалам дела, подразделение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.

После захвата населенного пункта рашисты под руководством Барила, угрожая расстрелом, заперли в подвале местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.

Нечеловеческие условия содержания

Установлено, что потерпевших содержали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее полуквадратного метра площади.

Кроме того, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.

По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медицинскую помощь и содержали без достаточного количества воды и еды.

Погибло 10 мирных жителей

В результате погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.