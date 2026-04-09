Пыточная в литейном цеху в Дымере на Киевщине: офицеру ФСБ сообщено о подозрении в пытках гражданских лиц. ВИДЕО+ФОТО

Сотруднику Федеральной службы безопасности России, которого подозревают в причастности к пыткам гражданских лиц во время оккупации Киевской области, предъявлено подозрение.

Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупация Дымера

Так, весной 2022 года подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России оккупировали поселок Дымер в Вышгородском районе. На территории предприятия "Альфа-Ленд" военные обустроили базу и разместили технику. В помещении литейного цеха они создали место незаконного содержания гражданских лиц - фактически, застенки.

По данным следствия, к этим действиям причастен старший офицер штаба, начальник отдела военной контрразведки управления Федеральной службы безопасности по Восточному военному округу. Он действовал совместно с военными этого подразделения.

Пытки гражданских лиц

В период с 21 по 25 марта 2022 года подозреваемый, зная, что перед ним находятся гражданские лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, вместе с другими военными применял к ним насилие.

Читайте также: Пытали украинских пленных в Курской области: российским тюремщикам сообщено о подозрении, - СБУ

Во время так называемых "допросов" людей били руками, ногами и прикладами оружия по голове, туловищу и конечностям, заставляли стоять на коленях, а также запугивали выстрелами рядом. От них требовали признаний в якобы сотрудничестве с украинскими военными.

Такими действиями подозреваемый причинил гражданским лицам сильную физическую боль и моральные страдания.

Читайте: Пыточная "Изоляция" в оккупированном Донецке до сих пор функционирует, - Нацполиция

Подробности

По данным Нацполиции, 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВС РФ дислоцирована в Уссурийске Приморского края. Идентифицированы командир бригады, его заместители по тылу и по военно-политической работе, а также начальник штаба. Установлено, что именно они организовывали действия подразделений во время оккупации и обеспечивали функционирование системы контроля над захваченными населенными пунктами.

Под их руководством в марте 2022 года в пгт Дымер российские военные устроили камеру пыток на территории одного из предприятий. В помещении площадью около 30 квадратных метров одновременно удерживали более трех десятков гражданских мужчин и женщин разного возраста. Всего через камеру пыток прошли сотни людей.

Читайте: Российскому десантнику, осужденному за преступления в Буче, объявили новое подозрение

Людей содержали в нечеловеческих условиях: без достаточного количества еды и воды, без медицинской помощи, в холодном неотапливаемом помещении. Пострадавших заставляли спать на полу, пользоваться импровизированным туалетом в присутствии других, систематически унижали.

Ключевую роль в функционировании этой системы играл представитель ФСБ РФ - так называемый "куратор", ответственный за проведение фильтрационных мероприятий и работу с гражданским населением. Фактически именно он организовывал и контролировал работу пыточной, определял порядок содержания людей и координировал действия военных.

Чтобы установить его личность и роль в преступлениях, полицейские провели масштабную работу: допросили потерпевших и свидетелей, провели многочисленные опознания, проанализировали значительный массив доказательств. Доказано, что фигурант лично участвовал в допросах гражданских лиц, сопровождавшихся пытками, и контролировал процесс так называемой "фильтрации".

Читайте: Пытали пленных в колонии в Донецкой области: прокуратура направила в суд обвинительный акт

Незаконный вывоз гражданских лиц

Кроме того, он принимал решения о дальнейшей судьбе задержанных - кого отпустить, а кого незаконно вывезти на территорию РФ.

При его участии и под его контролем осуществлялся принудительный вывоз гражданских жителей Димерской общины. Задокументировано незаконное перемещение, по меньшей мере, 42 человек, среди них - крестьяне, студенты, предприниматели, тренеры и журналист. Часть из них впоследствии удалось вернуть, однако, по меньшей мере, 24 гражданских лица до сих пор остаются в плену.

Похищенных людей распределяли по различным учреждениям на территории РФ, фактически изолируя их от внешнего мира. Их содержали в пенитенциарных учреждениях и СИЗО, в частности - в колониях и изоляторах Ростовской, Мордовской, Брянской, Смоленской, Пермской, Тульской и Владимирской областей.

Что грозит

В настоящее время представителю ФСБ РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопровождавшемся жестоким обращением с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю оккупационной тюрьмы в Луганской области, который пытал пленных

Другие причастные

Как отмечается, установлены также другие военнослужащие РФ, причастные к этим преступлениям как среди рядового состава, так и среди руководства бригады. В настоящее время продолжается сбор доказательств их участия в незаконном удержании людей, пытках и принудительном вывозе гражданских лиц.



