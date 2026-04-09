Катівня в ливарному цеху в Димері на Київщині: офіцеру ФСБ повідомлено про підозру за тортури цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру співробітнику федеральної служби безпеки Росії, якого вважають причетним до катувань цивільних під час окупації Київської області.

Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

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Окупація Димера

Так, навесні 2022 року підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії окупували селище Димер у Вишгородському районі. На території підприємства "Альфа-Ленд" військові облаштували базу і розмістили техніку. У приміщенні ливарного цеху вони створили місце незаконного утримання цивільних - фактично катівню.

За даними слідства, що до цих дій причетний старший офіцер штабу, начальник відділу військової контррозвідки управління федеральної служби безпеки по Східному військовому округу. Він діяв разом із військовими цього підрозділу.

Катування цивільних

У період із 21 по 25 березня 2022 року підозрюваний, знаючи, що перед ним цивільні, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, разом з іншими військовими застосовував до них насильство.

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Під час так званих "допитів" людей били руками, ногами та прикладами зброї по голові, тулубу і кінцівках, змушували стояти на колінах, а також залякували пострілами поруч. Від них вимагали зізнань у нібито співпраці з українськими військовими.

Такими діями підозрюваний завдав цивільним сильного фізичного болю та моральних страждань.

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Подробиці

За даними Нацполіції, 83-я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада ЗС РФ дислокована в Уссурійську Приморського краю. Ідентифіковано командира бригади, його заступників по тилу і з військово-політичної роботи, а також начальника штабу. Встановлено, що саме вони організовували дії підрозділів під час окупації та забезпечували функціонування системи контролю над захопленими населеними пунктами.

Під їхнім керівництвом у березні 2022 року в смт Димер російські військові облаштували катівню на території одного з підприємств. У приміщенні площею близько 30 квадратних метрів одночасно утримували понад три десятки цивільних чоловіків і жінок різного віку. Загалом через катівню пройшли сотні людей.

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Людей утримували в нелюдських умовах: без достатньої кількості їжі та води, без медичної допомоги, у холодному неопалюваному приміщенні. Потерпілих змушували спати на підлозі, користуватися імпровізованим туалетом у присутності інших, системно принижували.

Ключову роль у функціонуванні цієї системи відігравав представник ФСБ РФ - так званий "куратор", відповідальний за проведення фільтраційних заходів і роботу з цивільним населенням. Фактично саме він організовував і контролював роботу катівні, визначав порядок утримання людей та координував дії військових.

Щоб встановити його особу та роль у злочинах, поліцейські провели масштабну роботу: допитали потерпілих і свідків, провели численні впізнання, проаналізували значний масив доказів. Доведено, що фігурант особисто брав участь у допитах цивільних, які супроводжувалися катуванням, та контролював процес так званої "фільтрації".

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Незаконне вивезення цивільних

Крім того, він ухвалював рішення щодо подальшої долі затриманих — кого відпустити, а кого незаконно вивезти на територію рф.

За його участі та під його контролем здійснювалося примусове вивезення цивільних мешканців Димерської громади. Задокументовано незаконне переміщення щонайменше 42 осіб — серед них селяни, студенти, підприємці, тренери та журналіст. Частину з них у подальшому вдалося повернути, однак щонайменше 24 цивільні особи досі залишаються у полоні.

Викрадених людей розосереджували по різних установах на території РФ, фактично ізолюючи їх від зовнішнього світу. Їх утримували в установах виконання покарань та СІЗО, зокрема в колоніях і ізоляторах Ростовської, Мордовської, Брянської, Смоленської, Пермської, Тульської та Володимирської областей.

Що загрожує

Наразі представнику ФСБ РФ повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалося жорстоким поводженням із цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

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Інші причетні

Як зазначається, встановлено також інших військовослужбовців РФ, причетних до цих злочинів як серед рядового складу, так і серед керівництва бригади. Наразі триває збір доказів їхньої участі у незаконному утриманні людей, катуваннях та примусовому вивезенні цивільних.



