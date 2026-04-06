СБУ повідомила про підозру екскерівнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував полонених

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з тимчасово захопленої Луганщини, який катував українських військовополонених.

Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник "виправної колонії № 4 по ЛНР". З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У вищезазначений період, перебуваючи на керівній "посаді", колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.

За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком ПР-73 і столярним молотком.

Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер. Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру у воєнних злочинах.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів.

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