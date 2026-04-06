СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю оккупационной тюрьмы в Луганской области, который пытал пленных

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении еще одного коллаборациониста из временно оккупированной Луганской области, который подвергал пыткам украинских военнопленных.

Как установило расследование, фигурантом является сотрудник "исправительной колонии № 4 по ЛНР". С октября 2022 по январь 2024 года злоумышленник возглавлял это оккупационное учреждение, сообщает Цензор.НЕТ.

В указанный период, находясь на руководящей "должности", коллаборационист не только поручал подчиненным совершать пытки над пленными воинами ВСУ, но и лично пытал потерпевших.

Согласно материалам дела, он регулярно избивал пленных руками, ногами, резиновой дубинкой ПР-73 и столярным молотком.

Кроме того, во время пыток злоумышленник иногда использовал электрошокер. Такие действия грубо нарушают требования статей 4, 13, 14, 15 и 130 Конвенции о обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении в военных преступлениях.

Продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности за пытки пленных украинских воинов.

