Раскрыта схема на закупках для "Укргаздобычи" с переплатой в 2-3 раза: убытки превышают 295 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора раскрыли противоправную схему в сфере добычи природного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Убытки — более 295 млн грн

По результатам комплексных мероприятий нейтрализован преступный механизм в АО "Укргаздобыча", который нанес государству ущерб на сумму более 295 млн грн.

Организаторами махинации, по данным дела, были должностные лица АО "Укргаздобыча", а также аффилированные с ними предприниматели.

Что установило расследование?

Как отмечается, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании. Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа.

Установлено, что подконтрольные фигурантам частные компании закупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические добавки и другую продукцию по рыночным ценам, а затем продавали их АО "Укргаздобыча" по ценам, завышенным в 2-3 раза. Позже прибыль от таких махинаций распределялась между участниками схемы.

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании убытки на сумму более 295 млн грн.

Подозрения

В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного общества и должностному лицу АО "Укргаздобыча", которая организовывала проведение тендера по закупкам, по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).





Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы.