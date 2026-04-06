1 202 1

Раскрыта схема на закупках для "Укргаздобычи" с переплатой в 2-3 раза: убытки превышают 295 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора раскрыли противоправную схему в сфере добычи природного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Убытки — более 295 млн грн

По результатам комплексных мероприятий нейтрализован преступный механизм в АО "Укргаздобыча", который нанес государству ущерб на сумму более 295 млн грн.

Организаторами махинации, по данным дела, были должностные лица АО "Укргаздобыча", а также аффилированные с ними предприниматели.

Читайте также: "Укргаздобыча" заказала оценку перспектив добычи геотермальной энергии на Закарпатье

Что установило расследование?

Как отмечается, схема заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании. Это происходило за счет искусственного завышения стоимости материалов, необходимых для добычи газа.

Установлено, что подконтрольные фигурантам частные компании закупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические добавки и другую продукцию по рыночным ценам, а затем продавали их АО "Укргаздобыча" по ценам, завышенным в 2-3 раза. Позже прибыль от таких махинаций распределялась между участниками схемы.

Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили, что такие действия нанесли государственной компании убытки на сумму более 295 млн грн.

Читайте также: Киевская ОГА заказала строительство укрытий по завышенным ценам. Переплата может составить 5,5 миллиона

Подозрения

В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного общества и должностному лицу АО "Укргаздобыча", которая организовывала проведение тендера по закупкам, по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

махинации в
махинации в

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы.

Автор: 

СБУ махинации Укргаздобыча закупки Бюро экономической безопасности Офис Генпрокурора
Тендери для того і використовуються щоб красти.
Механізми/логістика відпрацьвана, вдосконалена до того, що "як не миттям так катанням" пройде "свій" поставщик, з яким уже домовилися і взяли "на карман" "передоплату" - той свій подає позов у "свій суд" в якому "свій прикормлений заздалегідь" суддя прийме рішення на користь "того кого обидели". Розповідають, що Рішення судові на самому початку "тендерних процедур" вже заготовленні - залишається поставити дату, підпис, печатку і провести судове засідання. То давно відпрацьований конвеєр, який діє з безвідмовністю швейцарських годинників.
А щодо всіяких там "хімічні домішки" то взагалі можна любі каналізаційні відходи продавати з сертифікатом якості як у справжніх. Ті що раніше бодяжили вина, віскі, горілку, пиво,... тепер стали поставщиками хім. реагентів ...
показать весь комментарий
06.04.2026 10:29
 
 