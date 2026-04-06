Викрито схему на закупівлях для "Укргазвидобування" з переплатою у 2-3 рази: збитки понад 295 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили протиправну схему у сфері добування природного газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Збитки - понад 295 млн грн

За результатами комплексних заходів нейтралізовано злочинний механізм в АТ "Укргазвидобування", який завдав державі збитків на понад 295 млн грн.

Організаторами оборудки, за даними справи, були посадові особи АТ "Укргазвидобування", а також афілійовані з ними підприємці.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу.

Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх АТ "Укргазвидобування" за цінами, завищеними у 2-3 рази. Пізніше прибуток від таких махінацій розподілявся між учасниками схеми.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн.

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Підозри

Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та службовій особі АТ "Укргазвидобування", яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).





Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.