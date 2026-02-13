Катували українських полонених на Курщині: російським тюремникам повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох рашистів, які катували полонених воїнів Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Знущання

За матеріалами справи, фігурантами є громадянин РФ Віталій Виноградов – начальник відділу режиму слідчого ізолятора № 1 у Курській області та його підлеглий - інспектор Олексій Баранов.

Як встановило розслідування, посадовці особисто брали участь у тортурах над полоненими українськими захисниками, яких ув’язнили до російської тюрми.

У застінках потерпілих били руками, ногами, гумовими кийками та столярними молотками по різних частинах тіла.

Крім того, Виноградов залучав інших тюремників для "колективного" побиття полонених, яких тривалий час утримували без їжі та належного одягу в холодну пору року.

Підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Виноградову та Баранову про підозру за ч. 1. ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами).

Попри те що зловмисники перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати, додали в СБУ.

