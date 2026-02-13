Пытали украинских пленных на Курщине: российским тюремщикам сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух рашистов, которые пытали пленных воинов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Издевательства

По материалам дела, фигурантами являются гражданин РФ Виталий Виноградов – начальник отдела режима следственного изолятора № 1 в Курской области и его подчиненный – инспектор Алексей Баранов.

Как установило расследование, чиновники лично участвовали в пытках над пленными украинскими защитниками, которых заключили в российскую тюрьму.

В застенках потерпевших избивали руками, ногами, резиновыми дубинками и столярными молотками по разным частям тела.

Кроме того, Виноградов привлекал других тюремщиков для "коллективного" избиения пленных, которых длительное время содержали без еды и надлежащей одежды в холодное время года.

Подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Виноградову и Баранову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

Несмотря на то, что злоумышленники находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы найти их и наказать, добавили в СБУ.

