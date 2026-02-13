Пытали украинских пленных на Курщине: российским тюремщикам сообщено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух рашистов, которые пытали пленных воинов Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Издевательства
По материалам дела, фигурантами являются гражданин РФ Виталий Виноградов – начальник отдела режима следственного изолятора № 1 в Курской области и его подчиненный – инспектор Алексей Баранов.
Как установило расследование, чиновники лично участвовали в пытках над пленными украинскими защитниками, которых заключили в российскую тюрьму.
В застенках потерпевших избивали руками, ногами, резиновыми дубинками и столярными молотками по разным частям тела.
Кроме того, Виноградов привлекал других тюремщиков для "коллективного" избиения пленных, которых длительное время содержали без еды и надлежащей одежды в холодное время года.
Подозрения
- На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Виноградову и Баранову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).
Несмотря на то, что злоумышленники находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы найти их и наказать, добавили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль